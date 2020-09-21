Три хитрые уловки программы по расселению аварийного жилья

Дополнительные 50 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета на решение проблемы аварийного жилья. Планируется, что эти деньги помогут расселить 1 млн квадратных метров аварийного жилья. Звучит красиво, только на поверку оказывается, что проблема с аварийным жильём никуда не исчезнет, сколько бы средств на её решение ни выделяли.

О необходимости расселять аварийное жильё власти говорят каждый год, так же ежегодно отчитываясь о сотнях тысяч квадратных метров аварийного жилья, от которых удалось избавиться. Программа по расселению аварийного жилого фонда даже входит в нацпроект «Жильё и городская среда». Общий бюджет программы составляет фантастические 507,17 млрд рублей – примерно столько же, сколько в 2019 году потратили на всю систему здравоохранения страны. Главная закавыка, однако, заключается в том, что говорить чиновники могут что им вздумается. Ведь точных данных о реальном состоянии жилого фонда в стране ни у кого нет. Общероссийский учёт аварийного жилья перестали вести в 2014 году – аккурат после того, как Владимир Путин поручил наконец разобраться с проблемой. Оно и понятно: в отсутствие объективных данных провалить программу по расселению трущоб невозможно в принципе. Сколько ни расселяй – всё можно будет записать себе в успех.

«В нынешней ситуации есть один плюс – деньги дают, а не забирают, что уже хорошо. Однако не понятна текущая ситуация с объёмами: нет какого-то единого реестра аварийных домов, нет прогнозных значений. Это такой бег по кругу с бесконечным выделением бюджетных средств и непониманием того, какие реальные объёмы необходимо расселять», – пояснил «Нашей Версии» лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков.

Уловка 1. Аварийное избранное

Программа по расселению аварийного жилья устроена следующим образом. Каждый год власти регионов самостоятельно решают, какие аварийные дома надо расселять, и подают заявки в Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение средств из федерального бюджета. Важно отметить: хотя львиная доля регионам выделяется из центра, бюджет региона также должен софинансировать программу. Потому в списки на расселение попадает лишь тот объём жилья, ликвидацию которого регион в состоянии профинансировать.

При этом важно иметь в виду вот что: говоря об аварийном жилье, чиновники имеют в виду лишь те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Почему появилось такое ограничение? Всё дело в том, что программа расселения рассчитана только до 2024 года. Всего предполагается переселить 0,53 млн человек из 9,54 млн квадратных метров аварийного жилого фонда. Вот только, по данным Росстата, ещё в 2016 году аварийный жилой фонд составлял 22,7 млн квадратных метров. Потому выходит, что больше половины из них в программу по расселению не вошли. Говоря прямо, были скрыты, будто их и нет. И когда закончится действие программы, жители домов-развалюх смогут хоть каждый день обивать пороги кабинетов, ответ будет один: аварийными ваши дома не считаются, значит, и проблемы нет.

Уловка 2. Расселят не всех

В этой связи не очень понятно, почему правительство решило выделить дополнительно 50 млрд рублей и на расселение каких конкретно квадратных метров пойдут эти деньги.

Как говорят в правительстве, выделяемые средства пойдут на дополнительное расселение ещё более 1 млн квадратных метров аварийного жилья. «Цифра внушительная, но не понятно, откуда она берётся. Не понятен также и механизм финансирования. Теоретически эти деньги должен получить Фонд ЖКХ, но об этом объявлено не было. Не ясно и то, как именно были произведены расчёты, почему именно 50 млрд на 1 млн квадратных метров. Это получается 50 тыс. рублей за квадратный метр. Для каких-то регионов такие деньги – это просто космос», – недоумевает Сергей Креков.

Более того, по словам экспертов, если иметь в виду оценочные данные по количеству аварийного жилья в стране, то выделяемые дополнительно 50 млрд рублей окажутся лишь каплей в море. Кстати, похоже, в правительстве давно уже поняли, что проблему аварийного жилья решить не удастся, и загодя начали готовить обходные пути. Как уже сообщала «Наша Версия» (см. номер от 20.01.2020), ещё в конце прошлого года Госдума приняла инициированный Минстроем законопроект, благодаря которому можно будет поставить крест на всех госпрограммах по расселению. Документ, в частности, предусматривает возможность выплаты денежной компенсации за аварийное жильё, также оговаривается механизм льготной ипотеки – всё это позволит государству постепенно спустить на тормозах программу по расселению за счёт бюджета.

Получается очень удобно: сегодня мы расселяем то жильё, которое власти регионов записали в аварийное на этот год, а на будущее не загадываем. Будут деньги – будем расселять, не будут – предложим ипотеку, благо закон теперь позволяет.

Уловка 3. Ремонт вместо сноса

Нашли власти и ещё один выход – в последние годы количество аварийного жилья волшебным образом перестало увеличиваться. Если ещё 10-15 лет назад главной задачей называлась остановка лавинообразного роста разваливающегося жилфонда, то сегодня эта проблема будто бы перестала существовать вовсе. Причиной тому – запущенная в стране программа капитального ремонта, деньги на который с граждан собирают вот уже несколько лет. В идеале сама конструкция верна: чтобы дома не разваливались, их надо ремонтировать. Только вот у нас всё пошло по особому пути.

«Поскольку никакой статистики не ведётся, не понятно, к каким целевым результатам приводит сбор денег с населения по капремонту, – говорит Сергей Креков. – Действительно ли мы улучшаем состояние каких-то домов, продлевая срок их жизни и не давая им стать аварийными? Есть, например, данные Счётной палаты, свидетельствующие о том, что программы капремонта в регионах сильно недофинансированы».

Действительно, как следует из отчёта СП, по состоянию на 1 января прошлого года общее финансовое обеспечение программ капремонта региональных операторов составило лишь 55%. Также аудиторы Счётной палаты отметили, что в программы капремонта часто включаются аварийные и ветхие дома. Так что, похоже, чиновники на местах уже нашли способ ускоренно выполнить программу по расселению аварийного жилья: достаточно подкрасить потолки и стены в разваливающемся доме – и можно объявлять об успешно проведённом капремонте.

Однако такая политика, предупреждают эксперты, по факту лишь закладывает мину замедленного действия. Ведь аварийный дом – это не только разваливающиеся стены, но ещё и находящиеся в ужасном состоянии коммуникации, которые ремонтом уже не исправить.

«Проблема ветхого аварийного жилья – это лишь надвод­ная часть айсберга. Гораздо в более аварийном состоянии находятся инженерные сети, это большая проблема, которая требует решения не меньше, чем дома. Так что проблема аварийного жилья никуда не денется. Каждый год средства на него должны выделяться», – подчёркивает гендиректор ГК Omakulma, председатель комитета Российского союза строителей по взаимодействию застройщиков и собственников жилья Виолетта Басина.

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