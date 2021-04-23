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Три государства могут уничтожить всю планету. А Россия - как кот Леопольд - политолог
23 апреля 2021, 11:30 • 30 • Политика
Политолог Александр Михайлов считает, что в мире сложилась очень непростая геополитическая ситуация: три сильнейших государства способны уничтожить всю планету. И в этих условиях Россия всё равно остаётся "котом Леопольдом", который старается всех примирить.
Ведущая передачи "Интервью" на "Первом русском" Елена Афонина задала в прямом эфире достаточно сложный вопрос по следам послания президента. Она отметила, что и три года назад Путин предупреждал западных партнёров о новейшем вооружении, намекая на то, что на Россию не стоит нападать.
Но, судя по внешнеполитической ситуации, Запад урок не усвоил. О том, чего ждать дальше, рассказал гость студии руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Он напомнил, что со времён холодной войны, которую СССР вёл с США, в мире изменилось не многое.
Правда, добавил Михайлов, в отличие от Китая у России есть гиперзвуковое оружие.
И в этом мы, по словам эксперта, обгоняем не только Китай, но и США на несколько лет.
Михайлов подчеркнул, что когда Россия в 2018 году демонстрировала новейшее вооружение, Путин уточнял,что мы не для того это создаем, чтобы в какой-то момент шантажировать весь мир:
Россия, добавил политолог, вероятно, будет ещё очень долго делать доброе лицо, как кот Леопольд, уговаривая своих партнёров: "Давайте жить дружно".
"А может быть, пора перестать жить дружно? Может быть, пора продемонстрировать хоть одно из новейших вооружений в деле?" - задался вопросом Михайлов.
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