Три государства могут уничтожить всю планету. А Россия - как кот Леопольд - политолог

Политолог Александр Михайлов считает, что в мире сложилась очень непростая геополитическая ситуация: три сильнейших государства способны уничтожить всю планету. И в этих условиях Россия всё равно остаётся "котом Леопольдом", который старается всех примирить.

Ведущая передачи "Интервью" на "Первом русском" Елена Афонина задала в прямом эфире достаточно сложный вопрос по следам послания президента. Она отметила, что и три года назад Путин предупреждал западных партнёров о новейшем вооружении, намекая на то, что на Россию не стоит нападать.

Но, судя по внешнеполитической ситуации, Запад урок не усвоил. О том, чего ждать дальше, рассказал гость студии руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он напомнил, что со времён холодной войны, которую СССР вёл с США, в мире изменилось не многое.

Были два государства на планете, которые гарантированно могли уничтожить как друг друга, так и в десятикратном, а то и в двадцатикратном размере всю цивилизацию, живущую на планете Земля. Собственно, с тех лет не сильно изменилась ситуация. Сейчас на планете три государства, которые могут гарантированно уничтожить всех. Это Китай, США и Россия.

Правда, добавил Михайлов, в отличие от Китая у России есть гиперзвуковое оружие.

Оружие, которое уже стоит на вооружении и которое поступает на нужды ВМФ. Имеется в виду "Циркон". И средства доставки возможных ядерных боеприпасов с гиперзвуковой скоростью пока есть только у России.

И в этом мы, по словам эксперта, обгоняем не только Китай, но и США на несколько лет.

Михайлов подчеркнул, что когда Россия в 2018 году демонстрировала новейшее вооружение, Путин уточнял,что мы не для того это создаем, чтобы в какой-то момент шантажировать весь мир:

Мы напоминаем нашим геополитическим соперникам о том, что Россия, знаете, загоните нас в берлогу, и нам уже не будет никакого выхода идти дальше, мы просто ударим наступательными стратегическими вооружениями.

Россия, добавил политолог, вероятно, будет ещё очень долго делать доброе лицо, как кот Леопольд, уговаривая своих партнёров: "Давайте жить дружно".

"А может быть, пора перестать жить дружно? Может быть, пора продемонстрировать хоть одно из новейших вооружений в деле?" - задался вопросом Михайлов.