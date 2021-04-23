Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Главная / Политика

Три государства могут уничтожить всю планету. А Россия - как кот Леопольд - политолог

23 апреля 2021, 11:30  •  30 • Политика
Политолог Александр Михайлов считает, что в мире сложилась очень непростая геополитическая ситуация: три сильнейших государства способны уничтожить всю планету. И в этих условиях Россия всё равно остаётся "котом Леопольдом", который старается всех примирить.
Ведущая передачи "Интервью" на "Первом русском" Елена Афонина задала в прямом эфире достаточно сложный вопрос по следам послания президента. Она отметила, что и три года назад Путин предупреждал западных партнёров о новейшем вооружении, намекая на то, что на Россию не стоит нападать.
Но, судя по внешнеполитической ситуации, Запад урок не усвоил. О том, чего ждать дальше, рассказал гость студии руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Он напомнил, что со времён холодной войны, которую СССР вёл с США, в мире изменилось не многое.
Были два государства на планете, которые гарантированно могли уничтожить как друг друга, так и в десятикратном, а то и в двадцатикратном размере всю цивилизацию, живущую на планете Земля. Собственно, с тех лет не сильно изменилась ситуация. Сейчас на планете три государства, которые могут гарантированно уничтожить всех. Это Китай, США и Россия.
Правда, добавил Михайлов, в отличие от Китая у России есть гиперзвуковое оружие.
Оружие, которое уже стоит на вооружении и которое поступает на нужды ВМФ. Имеется в виду "Циркон". И средства доставки возможных ядерных боеприпасов с гиперзвуковой скоростью пока есть только у России.
И в этом мы, по словам эксперта, обгоняем не только Китай, но и США на несколько лет.
Михайлов подчеркнул, что когда Россия в 2018 году демонстрировала новейшее вооружение, Путин уточнял,что мы не для того это создаем, чтобы в какой-то момент шантажировать весь мир:
Мы напоминаем нашим геополитическим соперникам о том, что Россия, знаете, загоните нас в берлогу, и нам уже не будет никакого выхода идти дальше, мы просто ударим наступательными стратегическими вооружениями.
Россия, добавил политолог, вероятно, будет ещё очень долго делать доброе лицо, как кот Леопольд, уговаривая своих партнёров: "Давайте жить дружно".
"А может быть, пора перестать жить дружно? Может быть, пора продемонстрировать хоть одно из новейших вооружений в деле?" - задался вопросом Михайлов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
23 апреля 2021, 06:55
"Вмешательство во вмешательство"? Россия сделала важное предложение США
23 апреля 2021, 06:55
"Я рад": Вернувшийся в США посол раскрыл свои планы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
18 апреля 2021, 21:30
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.