Три года в концлагере: Капитан танкера рассказал о зверствах и пытках в Ливии

Автор:

Гасанов Камран

О политической ситуации в Ливии мировые СМИ пишут на ежедневной основе. О жизни же обычных людей в этой охваченной гражданской войной стране редко от кого услышишь. Вырвавшийся на свободу из ливийской тюрьмы капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев рассказал сегодня в мельчайших подробностях обо всех зверствах в тюрьме Митига.

Танкер «Теметерон», принадлежавший греческой компании, был взят в заложники в июне 2016 года. В нейтральных водах Средиземного моря, в 17 милях от ливийского берега.

На скоростных ботах к нам подошли люди так называемой Cost Guard. Арестовали и выставили вдоль борта в виде заложников. Все вещи были конфискованы или попросту украдены, включая телефоны, компьютеры и деньги. После разговора с нами в порту Триполи нас отправили в секретную тюрьму,

– начал Текучев.

Капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев. Фото: Телеканал «Царьград»

Условия содержания заключённых были ужасными. Экипаж, состоявший из трёх граждан России, пяти граждан Украины и одного грека, поселили в камере размером в 11-12 квадратных метров.

В камере на 27 человек мы спали на бетоне без всяких постельных принадлежностей. На всех нас выдали всего два солдатских одеяла. Там было так тесно, что, когда я спал, моя голова лежала на чьих-то ногах. Кормили плохо,

– пожаловался капитан.

«Тюрьма Митига – очень строгого режима. Кормят здесь два раза в день, в 14.00 и в 18.00. Еда сильно пересолена, продукты ненадлежащего качества. Воду выдают в 6.00 и в 13.00, при этом температура воздуха может достигать 50 градусов. Заключённые спят на цементном полу. В случае, если не освобождают до зимы, – требуется тёплая верхняя одежда», – пишет глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своём телеграм-канале.

Больше всего очевидцев поражают не нечеловеческие условия жизни, а зверское обращение с заключёнными. Тюрьму Митига её обитатели в шутку называли «Митига-намо». По аналогии с кубинской Гуантанамо. На этом месте просим особо впечатлительных читателей остановиться.

По наблюдениям Текучева, почти на каждом арестанте есть следы ссадин и ран. Некоторые из них незаживаемые. Они остаются от ударов специальными палками. Длиной в 1,5 метра. Пластиковыми и эластичными. «Чтобы удобно было пользоваться».

«Я видел человека без мышц»

Некоторые охранники тюрьмы отличаются особой жестокостью.

«Там есть человек по имени Мунир, который обладает садистскими наклонностями. Он берёт пистолет и стреляет в конечности. Целится обычно в кость, чтобы врач отрезал человеку ногу или руку. Там много инвалидов», – продолжает моряк.

Заключённые запросто могут лишиться костей, конечностей и мышц.

«Стреляют иногда просто в мышцу и вместе с пулей достают её. Я видел людей без мышц», – сказал Текучев.

Следующая история душераздирающая.

Однажды надзиратель в солдатских ботинках прыгнул на спину одного из заключённых и сломал её. Заключённого с выгнутой в обратную сторону спиной вывели, и я его больше не видел,

– ужасается капитан.

Вдобавок к травмам и переломам заключённые подхватывают всевозможные болезни и инфекции. Сидевший с Текучевым бизнесмен из Италии вышел на свободу с туберкулёзом.

Насилуют женщин

Ливийские садисты настолько беспощадны, что не жалеют никого. Они насиловали пассажиров-женщин захваченного самолёта компании Lufthansa. «Что они творили с женщинами, невозможно было слушать от очевидцев, насилие было сплошное», – поделился он.

По видавшим виды глазам капитана было заметно, что многого он не рассказывает. Поэтому другому участнику конференции Малькевичу приходилось просить его вспомнить и другие эпизоды. Малькевич отметил, что одному из заключённых вырвали глаз, а второго заставили съесть его.

Хуже всего в «Митига-намо» относятся к местным жителям. Их совсем не жалеют и используют в качестве «пушечного мяса». На момент, когда капитан покинул этот концлагерь, бои шли в 7 километрах от него. Лучше всего относятся к американцам. Потому что исламисты, орудующие в Триполи, помнят «помощь» НАТО в свержении Муаммара Каддафи.

Муаммар Каддафи. Фото: www.globallookpress.com

Но и это не самый главный фактор. Американцы щедро платят за своих.

К американцам другое отношение. Американского бизнесмена отпустили на четвёртый день. Ему дали возможность поговорить по телефону. И его отпустили за выкуп,

– заметил Текучев.

Для общего понимания ситуации следует напомнить, что секретная тюрьма Митига находится недалеко от Триполи, на территории, которую контролирует признанное ООН правительство национального единения (ПНЕ) во главе с Файезом Сарраджем. А заведует концлагерем, как и остальными тюрьмами, один из командиров ПНЕ Абдул-Рауф Кара.

В издевательствах над иностранцами и простыми ливийцами косвенно виновато и правительство Триполи. Александр Малькевич говорит, что мир уже признал немецкий фашизм и осудил его. «Теперь пришло время рассказать о фашизме ливийском. Мы будем настаивать на учреждении международного трибунала против тех, кто допускает и поощряет террор против своих и иностранных граждан», – пригрозил глава Фонда защиты национальных ценностей.

Спустя восемь лет после свержения Каддафи Ливия не только остаётся разделённым государством, которым правит 2-4 правительства, но стало «чёрной дырой», где пропадают иностранные граждане.