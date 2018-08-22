Три года назад боевики контролировали 92% Сирии, сейчас — 4%

26 августа исполняется три года с того момента, как президент Сирии Башар Асад направил Москве просьбу о военной помощи и вводе российских войск в его страну. Боевики "Исламского государства" (запрещенного в РФ, - ред.) и прочих группировок и банд "вооруженной оппозиции тогда подступили вплотную к Дамаску. Под контролем Асада оставалось лишь 8% территории страны, существованию которой эксперты отводили несколько недель.

Россия тогда перебросила в Сирию свою боевую авиагруппу.

Западные политологи предрекали, что эта операция станет для Москвы чуть ли не «вторым Афганистаном».

И вот, спустя 3 года, Минобороны России выпустило отчёт с промежуточными итогами операции.

Военная операция ВС РФ в Сирийской Арабской Республике итоги в цифрах.

Вот они:

- Армия Сирии при помощи России вернула 96,5% территории страны.

- Освобождено 1411 городов и сёл.

- Ликвидировано 830 «полевых командиров» и более 86 тысяч боевиков.

- Реальный боевой опыт получили свыше 60 тысяч российских солдат и офицеров. И сотни генералов. Каждый четвёртый из них удостоен боевых наград.

- «Крещение огнём» прошли свыше 200 новых образцов российского оружия. Неудивительно, что портфель зарубежных заказов на российское вооружение после такой «демонстрации мощи» достиг $45 миллиардов.