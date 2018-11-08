Три главных врага режима Порошенко

Автор:

Павленко Дмитрий

Давно подмечено, что нарастающий градус русофобии в правящих кругах Украины обратно пропорционален количеству времени, которое остается до выборов. Дискредитировавший себя режим Петра Порошенко, ненавидимый подавляющим большинством украинских граждан, сделал ставку на наиболее радикальные элементы в обществе. Их отличительной особенностью является неспособность к любому конструктиву и созиданию, а также зоологическая ненависть к России и всему русскому.

Именно так можно объяснить ту политическую риторику, которая имеет место со стороны Порошенко и представителей его режима. И если демонстрируемое ими поведение на публике в виде оскорблений в адрес российской журналистки в ПАСЕ, срыва заседания с участием представителя Росрыболовства или демонстративной нецензурной брани в адрес президента соседнего государства скорее подлежит изучению и оценкам со стороны врачей-психиатров, то принимаемые законы и подписываемые распоряжения в будущем должны стать серьезным доказательством совершенных преступлений против собственного народа.

Главный слоган стартовавшей предвыборной кампании Порошенко: «Армiя, мова, вiра». Именно на этом делают акцент все придворные политтехнологи пока еще пребывающего у власти украинского президента. В заслугу Порошенко ставится модернизация вооруженных сил Украины, превращение их в «самую сильную армию Европы», оснащенную новым и современным вооружением и военной техникой, которой так любит хвастаться в своих соцсетях сам украинский гарант. Однако на поверку все представленные образцы оказываются либо неработающими макетами, либо опасным для своих же военнослужащих браком, либо свежепокрашенными и слегка модернизированными образцами, которые успели послужить еще Советской армии.

Фото: www.globallookpress.com

Чего уж тут говорить, если успехов в украинском военном строительстве не заметили даже лояльные к Киеву западные эксперты. Так, накануне американское издание Business Insider удостоило ВСУ лишь десятой строчки в рейтинге 25 армий стран Старого Света. В Сети по этому поводу пошутили, что составители рейтинга не рассматривали вооруженные силы непризнанных государств, иначе украинская армия оказалась бы еще на пару строчек ниже. «Новый облик» украинской армии имени Порошенко наглядно демонстрируют и результаты последнего призыва. Так, только в Киеве предпочли избежать превращения в «пушечное мясо» около 80% граждан, которых власти пытались призвать в ряды ВСУ.