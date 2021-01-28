Три факта про "гульфик фюрера": Гаспарян раскрыл Западу глаза на Навального

Вряд ли смелость Алексея Навального может сместить хорошо укреплённую власть Путина, написал автор американского журнала Foreign Policy.



В статье говорится, что если Навальный хочет захватить власть в стране с помощью уличной революции, то ему необходимо заручиться поддержкой у элиты, но пока "никаких признаков дезертирства из правоохранительных органов не наблюдается". Это значит, сокрушается автор статьи, что никакой цветной революции в ближайшее время не будет.



Журналист и историк Армен Гаспарян прокомментировал эту статью для "ИноСМИ", признав, что с досадой закончил чтение материала.

"Мне казалось, что уже времени-то было достаточно, чтобы разобраться с фигурой Навального. И понять, что проблема вовсе не в том, что не стоит ожидать дезертирства, как пишет автор, из правоохранительных органов. Проблема в ином - Навальный совсем не про политику. За всё это время этот человек, наш, так сказать, гульфик фюрер, так и не удосужился написать какую-то внятную политическую программу", - отметил Гаспарян, добавив, что это первый факт, почему блогера нельзя называть политиком.

Единственное, по словам эксперта, что слышно от Навального: "Переводите деньги в ФБК". Поэтому совершенно очевидно, что все призывы блогера обращены не на думающих людей, коих в России большинство, а на школьников, которые ничего в этом не понимают, и для них прикольна сама по себе "движуха", поясняет Гаспарян.

"Но эти школьники никогда не будут пассионарным кластером для политики. Если мы не берём все эти многочисленные гульфики, которые Навальный демонстрирует с 2017-го. Для того, чтобы заниматься политикой, господину Навальному следует много читать. Ни один человек не может сказать, что любит читать наш "бьюти-блогер". Все могут назвать его любимый мультик, любимую игрушку, но что читает Навальный? Это загадка. А политики читают много и делают соответствующие выводы", - указал Гаспарян на второй факт.

По его словам, наивно полагать, что в 40 с чем-то лет Навальный "вдруг ударит себя по лбу" и начнёт образовываться с политической точки зрения, но даже если это произойдёт, то уже, во-первых, поздно, во-вторых, он "растеряет сонм 14-летней молодёжи".

Кроме того, нельзя забывать, продолжил Гаспарян, про бэкграунд Навального. Донаты и уголовные дела - это третий факт, с которым политическую карьеру не построишь, отмечает историк.

"Вот об этом бы лучше поразмышлял западный автор", - заключил Гаспарян.