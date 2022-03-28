Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта

В России пройдёт внеочередная индексация пенсий, издевательства украинских нацистов над русскими пленными возмутили даже китайцев, а в Японии жалуются, что не могут украсть русское золото. Царьград собрал три главных факта за ночь и утро 28 марта, которые вас удивят.

Пенсионеров ждёт прибавка

Хорошие новости озвучила для пенсионеров России член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила, что уже в первом полугодии этого года пройдёт внеочередная индексация пенсий. Однако суммы и точное время пока не указывается, известно, что деньги в том числе пойдут из резервного фонда.

В беседе с URA.RU она также напомнила, что на 8,6% с 1 апреля будут также проиндексированы социальные пенсии.

То, что ожидается из резервного фонда правительства, будет произведено уже с учётом текущей инфляции,

- уточнила депутат.

Украсть у русских не получится

Министр финансов Сюнъити Судзуки пожаловался в японском парламенте на то, что местное законодательство не позволяет конфисковать золотовалютные резервы других стран, хранящиеся в Банке Японии. В том числе это касается и средств Банка России (примерно $33 млрд).

Проще говоря, министр признался, что, как в США, украсть русское золото не получится. Однако Токио в рамках ранее введённых санкций из-за спецоперации России на Украине приостановил операции с нашим Центробанком. Речь идёт о "заморозке" резервов.

"Отличия мира"

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил о специальной награде для тех компаний, что сбежали из России с начала спецоперации и введения санкций ЕС и США против нашей страны.

Я анонсировал появление новой награды - "отличия мира", которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся,

- написал Ермак в своём Telegram-канале.

Тем временем пользователи китайской соцсети Weibo были возмущены кадрами видео с издевательствами над русскими военнопленными на Украине. Пользователь, разместивший видео, утверждает, что на записи - "действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР".

Поведение тех, кто измывался над военнослужащими, китайские пользователи расценили как "действия нацистов", указав на то, что подобные действия противоречат Женевской конвенции об обращении с военнопленными.