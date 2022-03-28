|
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта
28 марта 2022, 09:00 • 435 • Политика
В России пройдёт внеочередная индексация пенсий, издевательства украинских нацистов над русскими пленными возмутили даже китайцев, а в Японии жалуются, что не могут украсть русское золото. Царьград собрал три главных факта за ночь и утро 28 марта, которые вас удивят.
Пенсионеров ждёт прибавка
Хорошие новости озвучила для пенсионеров России член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила, что уже в первом полугодии этого года пройдёт внеочередная индексация пенсий. Однако суммы и точное время пока не указывается, известно, что деньги в том числе пойдут из резервного фонда.
В беседе с URA.RU она также напомнила, что на 8,6% с 1 апреля будут также проиндексированы социальные пенсии.
- уточнила депутат.
Украсть у русских не получится
Министр финансов Сюнъити Судзуки пожаловался в японском парламенте на то, что местное законодательство не позволяет конфисковать золотовалютные резервы других стран, хранящиеся в Банке Японии. В том числе это касается и средств Банка России (примерно $33 млрд).
Проще говоря, министр признался, что, как в США, украсть русское золото не получится. Однако Токио в рамках ранее введённых санкций из-за спецоперации России на Украине приостановил операции с нашим Центробанком. Речь идёт о "заморозке" резервов.
"Отличия мира"
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил о специальной награде для тех компаний, что сбежали из России с начала спецоперации и введения санкций ЕС и США против нашей страны.
- написал Ермак в своём Telegram-канале.
Тем временем пользователи китайской соцсети Weibo были возмущены кадрами видео с издевательствами над русскими военнопленными на Украине. Пользователь, разместивший видео, утверждает, что на записи - "действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР".
Поведение тех, кто измывался над военнослужащими, китайские пользователи расценили как "действия нацистов", указав на то, что подобные действия противоречат Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Подпишитесь на нас
435
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2022, 00:35
|
26 марта 2022, 05:40
|
26 марта 2022, 17:20
|
26 марта 2022, 19:05
|
25 марта 2022, 23:50
|
27 марта 2022, 10:15
|
25 марта 2022, 16:15