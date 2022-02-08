Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 8 февраля

Путину хватило трёх слов, чтобы обуздать воинственное НАТО, Володин предложил ужесточить наказание для педофилов, русский дипломат разоблачил "бредовую идею фикс" Запада - три главных факта за ночь и утро 8 февраля, которые вас удивят.

Без снисхождения

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Но на этом работа по ужесточению законодательства в данной сфере не останавливается.

Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко,

- выразил свою точку зрения председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что это касается и тех случаев, когда преступление совершено впервые. Такую позицию, по мнению спикера, нужно зафиксировать и в федеральном законодательстве.

Напомним, пожизненный срок грозит педофилам-рецидивистам или тем, кто впервые совершил подобное преступление, но против нескольких детей.

"Победителей не будет!"

После переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин вновь сделал предельно чёткое и жёсткое предупреждение Западу, и НАТО в частности.

Мы понимаем и то, что Россия - одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет!

- вот главный тезис, который озвучил глава государства.

Он предупреждает о том, как, с какой лёгкостью другие страны будут втянуты в военный конфликт. Путин вновь и вновь напоминает: не Россия движется к границам НАТО, а Североатлантический альянс всё ближе к нам.

Отдельно досталось от Путина и президенту Украины Владимиру Зеленскому, ранее заявившему, что он не хочет выполнять Минские соглашения.

Нравится не нравится - терпи, моя красавица, - высказался по этому поводу президент России. - Надо исполнять.

Подробнее о предупреждениях президента, сделанных после переговоров с Макроном, читайте в публикации Царьграда.

Голь на выдумку хитра

Замглавы МИД Александр Панкин считает "бредовой идеей фикс" выдумку западных стран о некоем "вторжении" России на Украину. Это не более чем выдуманный предлог, для того чтобы на ровном месте ввести против Москвы новые санкции.

По большому счёту уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчёркивали, бредовую идею фикс о "нападении" России на соседние страны,

- заявил дипломат в интервью, которое он дал "РИА Новости".