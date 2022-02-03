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Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 3 февраля

03 февраля 2022, 09:45  •  81 • Политика
В Крыму намекнули США на их исчезновение с карты мира, русские учёные придумали точный метод определения типа "омикрона", Псаки неловко оправдалась за неизбежное "российское вторжение" на Украину - три главных факта за ночь и утро 3 февраля, которые вас удивят.

Исторический ликбез для США

Вице-премьер - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов высказался о том, что требование вывести наши войска из Крыма "равнозначно предложению об отмене создания США". Тонкий намёк Соединённым Штатам на их исчезновение с карты мира прозвучал в интервью ТАСС.
Политик дал небольшой исторический ликбез Вашингтону, напомнив авторам "стратегических разработок" о том, что "войска России в лице её военно-морского флота постоянно присутствуют в Крыму примерно с того же времени, когда на карте мира появились Соединённые Штаты Америки".

Новая победа русских учёных с "омикроном"

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый "точный и высокочувствительный" метод для определения трёх линий "омикрон"-штамма коронавируса: BA.1, BA.2 и BA.3.
В пресс-службе ведомства подтвердили, что новая разработка отечественных учёных "идентифицирует все известные на сегодня линии варианта "омикрон". Метод используется в режиме реального времени, с использованием ПЦР-тестов, а достоверный результат можно получить за несколько часов.

Псаки запуталась в одном слове

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки хватило всего одно слова, чтобы запутаться в очередной раз в своих изъяснениях и неловко оправдаться. А всего лишь один из журналистов во время брифинга напомнил ей её же слова про то, что "российское вторжение" на Украину неизбежно. А теперь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что воздержалась бы от использования слова "неизбежно".
Псаки ответила, что сама, мол, всего разок употребила это слово, а вообще "в большинстве случаев говорила, что он (президент России Владимир Путин) может вторгнуться в любое время". Слово "неизбежно" же и она сама, и другие американские спикеры перестали использовать из-за того, что "оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – как будто бы мы знали, что президент Путин принял решение".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично отреагировала на высказывание Псаки по поводу "неизбежного вторжения", припомнив той и спич про лису и курятник.
Хайли-лайкли на смену лисам и курам прилетели кукушки,
- написала Захарова, прикрепив к посту три эмодзи - лису, курицу и "сумасшедшее лицо".

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