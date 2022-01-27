Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 26 января

Белый дом прокололся с санкциями против Владимира Путина, Дмитрий Медведев заявил об исчерпанных граница России, вирусолог обозначил сроки последней масштабной волны коронавируса в нашей стране - три главных факта за ночь и утро 26 января, которые вас удивят.

"Прокол" США с Путиным

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, касающийся возможного введения санкций против президента России Владимира Путина, заметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких вариантов. То есть де-факто допустила возможные рестрикции против Путина.

Однако, судя по информации источников CBS, с введением санкций против президента России возникли "некоторые технические трудности". Прокололись в Белом доме, судя по репортажу, на элементарном:

Если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.

COVID. Последняя волна

Вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков высказал уверенность в том, что уже совсем скоро волна заболеваемости коронавирусом в России пойдёт на спад.

Где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел,

- озвучил вирусолог свой прогноз в интервью радио Sputnik.

И это будет, по предположению эксперта, "последняя большая волна" коронавируса, во время которой переболеет значительное количество граждан, тем самым получив устойчивость к последующим мутациям. Следующие волны заболеваемости, по версии вирусолога, будут менее патогенными.

Отступать некуда

Свои мысли по поводу сложившейся ситуации вокруг гарантий безопасности, которые Москва потребовала от США и НАТО, высказал в интервью ряду отечественных СМИ зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Россия "практически исчерпала границы отступления" в вопросе гарантий безопасности.

Отступать некуда, позади Москва,

- высказался при этом политик, напомнив о "красных линиях", о которых ранее предупреждал и президент России Владимир Путин. Последние, как подчеркнул зампред Совета безопасности России, "уже совсем-совсем рядом".