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Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января

24 января 2022, 08:15  •  361 • Политика
Налог на вклады грозит не только миллионерам, в Госдепе придумали 6 причин для американцев не ездить в Россию, к "порогу Путина" готовятся послать 5000 военных США - три главных факта за ночь и утро 24 января, которые вас удивят.

Налог для не миллионеров

По факту по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей,
- такую оценку замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина приводит РБК.
То есть налог на вклады свыше миллиона рублей теперь может быть начислен и не миллионерам, а гражданам, с меньшей суммой единственного депозита. "Письма счастья" стоит ожидать тем, кто удачно разместил деньги вслед за растущими ставками и заработал в итоге свыше 42,5 тысяч рублей.
Например, вкладчик вложил 710 тысяч рублей под ставку в 4,5%, тем самым заработав порядка 43 тысяч рублей. В этом случае вкладчику необходимо заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, или 45,5 рубля.

6 причин не ехать в Россию

На фоне продолжающейся западной истерии о якобы "вторжении" России на Украину, в Госдепартаменте рекомендовали гражданам США отказаться от посещения России. И даже придумали 6 причин, по которым американцам, как считают в Госдепе, не стоит сейчас ездить в нашу страну.
Одна из причин как раз "сохраняющаяся напряжённость на границе с Украиной". Вторая - возможное преследование американских граждан, "в том числе с помощью нормативных актов, направленных конкретно против иностранных граждан". Третья - "произвольное применение местного законодательства". Четвёртая - терроризм. Пятая - коронавирус. Шестая - возможные проблемы с оказанием дипломатической помощи гражданам США в России.

5000 солдат США к "порогу Путина".

Администрация президента США Джо Байдена, похоже, отказывается от своей стратегии "не провоцировать" Россию и готовится к пересечению "красных линий". По информации New York Times, которая ссылается на неназванных представителей администрации Байдена, представители Пентагона уже представили президенту США несколько вариантов размещения до 5000 американских военных, а также военных кораблей и самолётов у союзников по НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Фактически к "порогу Путина", тем самым, как отмечает газета, "расширяя американское военное присутствие на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения в Украину".
А ведь на этой неделе истекает срок, поставленный Москвой перед Вашингтоном по предъявленным гарантиям безопасности.

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