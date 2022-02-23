Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
Главная / Политика

Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 23 февраля

23 февраля 2022, 10:25  •  529 • Политика
В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме "дельтакрон" и есть ли он уже в России, госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, а на Украине посчитали невозможным выполнить условие президента Путина о Крыме - три главных факта за ночь и утро 23 февраля, которые вас удивят.

Новый штамм

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина успокоила: новый гибрид коронавируса "дельтакрон" в нашей стране ещё пока не обнаружен. Эксперт также отметила, что и данных об этой мутации пока мало.
Напомним, речь идёт о гибриде "дельты" и "омикрона", выявленном в Великобритании. О нём ранее сообщили в прессе. Черкашина предположила, что свойства нового штамма будут определяться мутациями в S-белке, отвечающем за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Эксперт полагает, что новый гибрид по своим характеристикам будет больше схож с "омикроном".
Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность,
- пояснила Черкашина в интервью РИА Новости.

Дипломатический финт

Стоило только России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, подписать с ними договоры о взаимной поддержке, в том числе военной, как госсекретарь США Энтони Блинкен совершил дипломатический финт: отменил уже ранее согласованную на эту неделю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне Блинкен заявил, что Соединённые Штаты "остаются открыты дипломатии", но тут же поставил Москве условие: она мол, "должна продемонстрировать, что она настроена серьёзно".
В минувшие 24 часа Россия демонстрировала прямо противоположное, - высказался Блинкен. - Проведение встречи с министром Лавровым для продолжения дипломатических усилий, когда Россия отвергла дипломатию, не имеет смысла.

Крымский тупик Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV заявил о невозможности выполнить требования президента Владимира Путина и признать Крым территорией России.
Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно,
- высказался чиновник.
Тем самым Шмыгаль поставил под сомнение тот факт, что Украина является демократической страной. Ведь президент России напомнил о том, что референдум в Крыму в 2014 году проходил на добровольных началах, и никто "под дулом автомата или под штыкам" людей на избирательные участки не гнал.
Те, кто так или иначе оспаривает его (признание Крыма территорией России по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей высказались за вхождение в состав нашей страны. - Ред.), но считают себя демократическими странами, должны (это решение) признать, - подчеркнул Путин. - Это высшая форма демократии - референдум.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


529
Источник
Похожие новости
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
23 февраля 2022, 08:40
Пронько потерял голос в прямом эфире из-за слов депутата о Донбассе: "Я в шоке"
23 февраля 2022, 04:35
Делягин сделал неудобное заявление об "офшорной аристократии" России
23 февраля 2022, 04:35
"Горит" уже давно": Соратники Жириновского объяснили его пророчество о 22 февраля
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в ...
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украи...
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
23 февраля 2022, 08:40
Пронько потерял голос в прямом эфире из-за слов депутата о Донбассе: "Я в шоке&q...
23 февраля 2022, 04:35
Делягин сделал неудобное заявление об "офшорной аристократии" России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 11:20
Всё или ничего. Россия поставила США ультиматум – обмануть не получится
17 февраля 2022, 04:30
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
19 февраля 2022, 05:30
Нюрнберг-2: бывший офицер британской спецслужбы даёт показания
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.