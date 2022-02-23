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Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 23 февраля
23 февраля 2022, 10:25 • 529 • Политика
В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме "дельтакрон" и есть ли он уже в России, госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, а на Украине посчитали невозможным выполнить условие президента Путина о Крыме - три главных факта за ночь и утро 23 февраля, которые вас удивят.
Новый штамм
Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина успокоила: новый гибрид коронавируса "дельтакрон" в нашей стране ещё пока не обнаружен. Эксперт также отметила, что и данных об этой мутации пока мало.
Напомним, речь идёт о гибриде "дельты" и "омикрона", выявленном в Великобритании. О нём ранее сообщили в прессе. Черкашина предположила, что свойства нового штамма будут определяться мутациями в S-белке, отвечающем за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Эксперт полагает, что новый гибрид по своим характеристикам будет больше схож с "омикроном".
- пояснила Черкашина в интервью РИА Новости.
Дипломатический финт
Стоило только России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, подписать с ними договоры о взаимной поддержке, в том числе военной, как госсекретарь США Энтони Блинкен совершил дипломатический финт: отменил уже ранее согласованную на эту неделю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне Блинкен заявил, что Соединённые Штаты "остаются открыты дипломатии", но тут же поставил Москве условие: она мол, "должна продемонстрировать, что она настроена серьёзно".
Крымский тупик Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV заявил о невозможности выполнить требования президента Владимира Путина и признать Крым территорией России.
- высказался чиновник.
Тем самым Шмыгаль поставил под сомнение тот факт, что Украина является демократической страной. Ведь президент России напомнил о том, что референдум в Крыму в 2014 году проходил на добровольных началах, и никто "под дулом автомата или под штыкам" людей на избирательные участки не гнал.
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