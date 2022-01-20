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Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 20 января

20 января 2022, 09:10  •  243 • Политика
Байден поставил ультиматум Путину по "вторжению" на Украину, а Зеленский выставил требование США о "Северном потоке - 2". Канцлер Германии попытался усмирить Россию цитатой из "Брата-2". Итак, три главных события, касающихся России, за ночь 20 января, которые вас удивят.

Ультиматум Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об ультиматуме, который поставил американский лидер Джо Байден президенту России Владимиру Путину.
Если какие-либо российские вооружённые силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жёстким и единым ответом со стороны Соединённых Штатов и наших союзников,
- говорится в заявлении Псаки.
Сама воинственная риторика Вашингтона не удивляет. Удивляет то, что Белый дом проговорился о собственной лжи по поводу "российских войск", якобы воюющих в Донбассе - той лжи, которой США вместе с Украиной "кормят" весь мир ещё с 2014 года.
Ага, то есть теперь и Псаки признала, что никаких российских войск на Украине нет!
- подметил этот известный политолог Владимир Корнилов в своём Telegram-канале.

"Если" нет в лексиконе Путина

Тем временем портал Axios со ссылкой на информированные источники, знакомые с переговорами президента Украины Владимира Зеленского с американскими сенаторами, рассекретил требование, выставленное Киевом к Вашингтону.
В частности, речь идёт о том, что Зеленский "предельно ясно" потребовал введения санкций против газопровода "Северный поток - 2" уже сейчас. Игра в "кошки-мышки", когда американцы только пугают Россию обещаниями грядущих рестрикций, Киеву пришлась не по душе. Здесь пришли к выводу, что подобные угрозы не только "не помогут", но даже "фактически подбадривают (президента России Владимира) Путина".
Путин не понимает таких расплывчатых угроз, - цитирует портал слова одного из собеседников, близких к Зеленскому. - "Если" нет в его лексиконе. Есть "да" и есть "нет".

В чём сила, брат?

Канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в очередной попытке усмирить Россию и заставить её "вернуть" Крым Украине, случайно процитировал ставшую легендарной фразу из фильма "Брат-2" (2000) режиссёра Алексея Балабанова про "силу в правде".
Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, - заявил Шольц. - Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот.
А вот как эта же фраза звучала в исполнении главного героя "Брата-2" Данилы Багрова:
Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!

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