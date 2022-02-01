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Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 1 февраля

01 февраля 2022, 08:10  •  154 • Политика
В России выросли пенсии и маткапитал, Госдеп США просчитался с русскими, иммунолог раскрыл "главную интригу" с супервспышкой заболеваемости коронавирусом в нашей стране - три главных факта за ночь и утро 1 февраля, которые вас удивят.

Кому прибавят денег

С 1 февраля в России вступают в силу сразу несколько законов, которые позволят улучшить материальное благосостояние граждан. Так с сегодняшнего дня в России по-новому (на 8,6% вместо 5,9%) проиндексированы пенсии. Соответственно, и страховая пенсия станет больше.
Увеличится и размер маткапитала. За первого ребёнка он составит 524,5 тысячи рублей, а за второго - чуть более 693 тысяч рублей.
Больше станет и пособие, которое выдаётся родителям при рождении ребёнка. Оно увеличится до 19 981 рубля.

Просчёт Госдепа США

Ранее в Twitter Госдепа США было опубликовано мнение госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он голословно обвиняет Москву в стремлении "подорвать демократические институты Украины", а также во вмешательстве в украинскую политику и выборы. Посольство России в США выдвинуло встречные обвинения в адрес Вашингтона: русские отказались "пятиться назад" и "вставать по стойке смирно".
Генератором напряжённости является не Москва, а Вашингтон,
- подчёркивается в сообщении посольства России в США, опубликованном в официальном аккаунте в Facebook.

России грозит супервспышка COVID

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России в ближайшие 2,5 недели. Кроме того, эксперт предупредил о том, что Россию может накрыть BA.2, который сейчас бушует в Дании.
И потом главная интрига - когда к нам придёт BA.2, который в Дании дал супервспышку заболеваемости, - высказался иммунолог в беседе с "Известиями". - Это ответвление "омикрона" может привести к тому, что у нас будет выявляться более 100 тысяч случаев заражения в сутки".

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