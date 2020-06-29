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Три факта манипулирования русскими: Какие методички использует Госдеп США
29 июня 2020, 03:00 • 18 • Политика
После появления ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве в преддверии голосования по поправкам в Конституцию медиаэксперт Антон Коробков-Землянский поделился "методичкой" Госдепа.
В преддверии голосования по поправкам в Конституцию России посольство США в Москве вывесило радужный ЛГБТ-флаг, то же самое позднее сделало посольство Великобритании. Инциденты иронично прокомментировал медиаэксперт Антон Коробков-Землянский.
Он отметил, что "методичка Госдепа" работает довольно "удивительнейшим образом". Медиаэксперт напомнил, как в 2011 году американцы высмеивали информацию о том, что российская оппозиция ходит на консультации в посольство США. А потом выяснилось, что так оно и есть.
Затем, в 2014 году, американцы отрицали свою причастность к Майдану на Украине. При этом официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд лично раздавала печенье участникам госпереворота.
Напомним, что МИД России также прокомментировал появление флага извращенцев на американском представительстве. Российское ведомство опубликовало на странице посольства США аудизапись песни El Bimbo, которая играла в баре для гомосексуалистов "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия".
Фото: скриншот facebook.com/profile.php?id=1355221078
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