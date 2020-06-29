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Три факта манипулирования русскими: Какие методички использует Госдеп США

29 июня 2020, 03:00  •  18 • Политика
После появления ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве в преддверии голосования по поправкам в Конституцию медиаэксперт Антон Коробков-Землянский поделился "методичкой" Госдепа.
В преддверии голосования по поправкам в Конституцию России посольство США в Москве вывесило радужный ЛГБТ-флаг, то же самое позднее сделало посольство Великобритании. Инциденты иронично прокомментировал медиаэксперт Антон Коробков-Землянский.
Он отметил, что "методичка Госдепа" работает довольно "удивительнейшим образом". Медиаэксперт напомнил, как в 2011 году американцы высмеивали информацию о том, что российская оппозиция ходит на консультации в посольство США. А потом выяснилось, что так оно и есть.
Затем, в 2014 году, американцы отрицали свою причастность к Майдану на Украине. При этом официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд лично раздавала печенье участникам госпереворота.
"2020 год:
- Вы серьёзно считаете, что если не проголосовать за новую Конституцию, американцы тут же развесят по Москве радужные флаги? Что за бред? Хотя, постойте…" - иронизирует Коробков-Землянский на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, что МИД России также прокомментировал появление флага извращенцев на американском представительстве. Российское ведомство опубликовало на странице посольства США аудизапись песни El Bimbo, которая играла в баре для гомосексуалистов "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия".
Фото: скриншот facebook.com/profile.php?id=1355221078

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