В преддверии голосования по поправкам в Конституцию России посольство США в Москве вывесило радужный ЛГБТ-флаг, то же самое позднее сделало посольство Великобритании. Инциденты иронично прокомментировал медиаэксперт Антон Коробков-Землянский.

Он отметил, что "методичка Госдепа" работает довольно "удивительнейшим образом". Медиаэксперт напомнил, как в 2011 году американцы высмеивали информацию о том, что российская оппозиция ходит на консультации в посольство США. А потом выяснилось, что так оно и есть.

Затем, в 2014 году, американцы отрицали свою причастность к Майдану на Украине. При этом официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд лично раздавала печенье участникам госпереворота.

"2020 год: - Вы серьёзно считаете, что если не проголосовать за новую Конституцию, американцы тут же развесят по Москве радужные флаги? Что за бред? Хотя, постойте…" - иронизирует Коробков-Землянский на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что МИД России также прокомментировал появление флага извращенцев на американском представительстве. Российское ведомство опубликовало на странице посольства США аудизапись песни El Bimbo, которая играла в баре для гомосексуалистов "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия".

Фото: скриншот facebook.com/profile.php?id=1355221078