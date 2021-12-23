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Три европейские страны хотят разорвать Украину на части – депутат Рады

23 декабря 2021, 20:00  •  47 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Незалежная находится в большой опасности
Положение украинского государства на международной арене оставляет желать лучшего. Пока некоторые устраивают истерику вокруг мифической агрессии со стороны России, другие обращают внимание на подозрительную активность европейских государств. Так, местный депутат Максим Бужанский убежден, что несколько стран Запада планируют оттяпать от Украины приличные куски территорий.
По мнению парламентария Верховной рады, такие коварные планы вынашивают руководители Венгрии, Польши и Румынии. Тамошние политики ждут, когда украинское государство совсем ослабеет – в этот момент по Незалежной будет нанесен мощный тройной удар.
Так, в политических кругах перечисленных государств уже вовсю идут разговоры о законности пребывания в составе Незалежной Закарпатья, Буковины и Западной Украины.
Украинский государственный деятель обратил внимание, что варшавская, будапештская и бухарестская администрации с большим удовольствием раздают свои паспорта жителям перечисленных областей. Таким образом подогреваются сепаратистские настроения, которые в итоге могут вылиться в настоящую катастрофу для Украины.
Бужанский добавил, что, например, Венгрия уже чуть ли не открыто строит планы по введению своих солдат для "защиты венгерского населения", проживающего на территории Закарпатья.
Тем временем, киевские власти продолжают вести антироссийскую политику. Недавно стало известно, что Украина продлила на год эмбарго на импорт продукции из нашей страны.

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