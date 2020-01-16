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Три дня, три страны. Лавров завершил рабочее турне по странам Азии

16 января 2020, 22:24  •  7 • Политика

ТАШКЕНТ/МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг завершил рабочий визит в страны Азии и в эти минуты уже вернулся в Москву.

После солнечных столиц Шри-Ланки и Индии Ташкент, ставший последней точкой маршрута в этом турне, вернул российскую делегацию в настоящую зиму. Она ощущалась везде: у трапа самолета, когда сразу после отъезда кортежа один из сотрудников местного протокола накинул пальто на плечи девушки в легком национальном костюме, вручавшей цветы Лаврову, у здания ташкентского филиала МГИМО (У) МИД РФ и даже в Министерстве иностранных дел Узбекистана, где журналисты до последнего момента не были готовы распрощаться с верхней одеждой.

Впрочем, сам прием получился очень теплым. Лаврова горячо приветствовали и руководство республики, и молодые студенты. Во вступительном слове глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, сопровождавший российского коллегу на протяжении всего дня, обратил внимание на регулярность двусторонних контактов на высоком и высшем уровне. Очевидно, что в 2020 году их темп не спадет: стороны подписали план межмидовских консультаций на 2020-2021 годы. А проработка официального визита в Россию президента республики Шавката Мирзиёева стала центральной темой переговоров в Ташкенте.

Намерения и препятствия

Лавров начал свое азиатское турне с посещения Шри-Ланки - страны, где он начинал дипломатическую карьеру. Спустя два дня глава МИД РФ поделился своими взглядами с теми, кто только делает только первые шаги в сфере международных отношений.

Узбекским студентам и.о. министра иностранных дел России не только подробно рассказал о нынешнем состоянии двусторонних отношений, но и затронул ряд актуальных тем. Среди них ситуация в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии, а также положение дел в сфере стратегической стабильности на фоне действий США. Лавров указал на необходимость улучшения политической координации, ведь будущее, по его словам, не за методами угроз и шантажа, а за диалогом, объединением усилий и возможностей.

Комментируя межливийский конфликт, который сегодня особенно актуален в свете приближающейся международной конференции в Берлине, глава МИД РФ признал, что до его урегулирования еще далеко. И виновен в этом, по его словам, именно Вашингтон, предпринявший необдуманные шаги в отношении ряда стран Ближневосточного региона.

Лавров также обратил внимание студентов-международников на попытки США навязать свои решения мировых проблем в двусторонних контактах с коллегами. "Они, не стесняясь, активно используют и протекционизм, и односторонние нелегитимные экономические санкции, и откровенно злоупотребляют статусом доллара", - пояснил он.

Рассказывая о подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, и.о. министра иностранных дел сообщил об участии в них высокопоставленных гостей, в том числе из Узбекистана. "Мы должны бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов, - подчеркнул Лавров. - [Должны] не позволять никому переписывать историю и подвергать сомнению итоги Второй мировой войны, тем более оправдывать преступления нацистов и их пособников".

Национальное и международное

Российская делегация прилетела в столицу Узбекистана в среду, когда в Москве прозвучали важные заявления. Так, президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию, в том числе закрепить приоритет основного закона над международными договорами в российском правовом пространстве.

Комментируя это предложение по просьбе российских журналистов, Лавров обратил внимание на то, что примат национальной конституции над международным правом уже действует во многих западных странах и не является уникальной ситуацией. "У нас и сейчас есть разъяснение конституционного суда о том, что Конституция является приоритетной правовой нормой, - сказал он. - Главная беда в том, что с международным правом сейчас обходятся очень лихо и вольно, особенно наши американские коллеги".

Глава российского дипведомства указал на необходимость оформлять и согласовывать международное право так, чтобы оно "было действительно эффективным и универсально приемлемым".

Обязанности и планы

Но главной новостью среды, безусловно, стала отставка правительства. Получилось, что Лавров, вылетевший из Индии в качестве министра иностранных дел, по прибытию в Ташкент стал исполняющим обязанности.

Отвечая на вопрос о своем будущем, Лавров подчеркнул, что всегда честно исполнял свои обязанности и продолжает это делать. "Вы журналист? Тогда вам нужно поступать в МГИМО", - с улыбкой добавил глава МИД РФ, намекая на некорректность вопроса.

В свою очередь глава МИД Узбекистана пожелал коллеге успехов и "еще долго-долго выполнять свои обязанности". Эти слова вызвали у главы МИД РФ улыбку и аплодисменты в зале. А после встречи студенты сделали общее фото с Лавровым.

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