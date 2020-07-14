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Три дня на сдачу теста: в России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих

14 июля 2020, 01:55  •  77 • В России
В России с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в страну. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Согласно документу, прибывающим нужно показать документ на русском либо английском языках с отрицательным результатом теста на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. В случае отсутствия такой справки необходимо пройти тест на отсутствие коронавируса в течение трёх дней.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, прибывающим в РФ иностранным гражданам необходим документ на русском либо английском языках с отрицательным результатом теста на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

В случае отсутствия у въезжающих иностранцев документа, подтверждающего отсутсвие COVID-19, они должны пройти тест на отсутствие коронавируса в течение трёх дней.

Граждане России смогут также показать результаты теста на коронавирусную инфекцию по прибытии или сдать его уже дома. На прохождение теста им также даётся три дня.

Распоряжение вступает в силу с 15 июля 2020 года.

В Москве, согласно данным оперативного штаба по контролю за распространением заболевания, за последние сутки скончались 37 человек с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста но коронавирус.

Таким образом, общее число скончавшихся от заболевания в столице достигло 4205 человек.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Российские регионы продолжают продлевать либо смягчять введённые из-за коронавируса ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации.

Так, стало известно, что остров Валаам в республике Карелия откроется для туристов и паломников 16 июля. Об этом говорится на сайте Валаамского монастыря. 

«Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря — Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба», — уточняется там.

Посетителям по-прежнему рекомендовано сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что глава региона Артур Парфёнчиков разрешил туристам посещение парка «Валаамский архипелаг» с 15 июня, который ранее был закрыт из-за угрозы COVID-19.

«Однако до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма», — написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, в регионе снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Карелии в район Соловецких островов.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Кроме того, разрешаются путешествия и походы территории региона при условии размещения в палаточных лагерях вне населённых пунктов.

Ряд послаблений, связанных с коронавирусом, также были одобрены властями Брянской области. В области открываются парки, библиотеки, аттракционы, санатории и детские лагере.

«Парки культуры и отдыха, физкультурно-спортивные организации, музеи-заповедники, музеи-усадьбы, зоопарки, библиотеки, аттракционы, спортивные объекты открываются в Брянской области при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости сообщение правительства региона.

Кроме того, в Брянской области возобновляется бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

Решение смягчить ряд ограничительных мер приняло также руководство Вологской области. В субъекте вновь открыто оказание плановой медицинской помощи, работа санаториев и торговых центров. 

«Возобновляют работу санатории и профилактории с ограничением числа проживающих до одного-двух человек в номере. И оказание плановой медпомощи, приём таких специалистов в условиях действующих ограничений», — рассказал губернатор Олег Кувшинников.

В мире, согласно данным университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 13 млн.

Число скончавшихся лиц с подтверждённым заболеванием достигло более 570 тысяч.

Как рассказал на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, развитие COVID-19 в разных странах можно описать четырьмя сценариями.

По его словам, к первой группе относятся страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Как утверждает глава ВОЗ, их руководители «были предупреждены» о вспышке инфекции, и лидеры стран «взяли контроль над ситуацией в свои руки», в частности, смогли донести до населения серьёзность ситуации.

Вторым он отметил «европейский сценарий», отметив масштабные вспышки в регионе, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения.

Третий сценарий складывается в государствах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту заболеваемости.

В четвертом случае он упомянул Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, где наблюдался резкий рост числа заболевших.

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