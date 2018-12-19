«Три деревянных ящика в морге»: СК проводит проверку после обнаружения неопознанных тел в онкоцентре на юге Москвы

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина на юге Москвы в ходе проведения инвентаризации обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека. Предположительно, люди погибли более десяти лет назад. СК организовал доследственную проверку. По словам экспертов, ответственные за произошедшее могут понести уголовное наказание.

Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве организовал проверку по факту обнаружения мумифицированных тел и фрагмента конечности в одной из больниц на юге Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 19 декабря.

«Вечером 17 декабря 2018 года в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, люди погибли более 10 лет назад.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — подчеркнули в СК.

В ведомстве отмечают, что следователи совместно с территориальным органом Росздравнадзора проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

«В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли медицинские и иные документы, имеющие значение для следствия, опрашиваются сотрудники больницы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указывается в пресс-релизе.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тела неизвестных людей были обнаружены в ходе внутренней проверки в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина, который является крупнейшей онкологической клиникой России и Европы и одной из самых крупных в мире.

«Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе медучреждения подтвердили, что ситуация произошла в их клинике, при этом добавив, что тела уже переданы сотрудникам правоохранительных органов.

«Администрацией Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава РФ 17 декабря 2018 года в связи с длительной невостребованностью родственниками четырёх трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заявила пресс-секретарь онкоцентра Елена Малиновская в эфире радиостанции «Говорит Москва».

На официальном сайте медицинского учреждения отмечается, что клиника имеет в своём арсенале новейшее оборудование и все передовые методики диагностики и лечения рака. При этом в центре работают более 3,5 тыс. человек, в том числе пять академиков Российской академии наук, семь членов-корреспондентов РАН, 89 профессоров и более 200 докторов наук.

«Криминальное дело»

Как отметил председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев, произошедший инцидент грозит уголовной ответственностью для сотрудников «НМИЦ онкологии им. Н.Блохина».

«Здесь налицо не просто злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц, а признаки правонарушения по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших». Такие сроки недопустимы и ни в каких нормативных базах не существуют», — сказал он.

По его словам, в России существует норма, согласно которой тела получают статус «невостребованных» спустя две недели, после чего производится их захоронение за счёт государства.

«С 2011 года бальзамирование, сохранение тел умерших, похоронное содержание относится к ритуальным, а не медицинским услугам. Передача невостребованных тел должна была быть осуществлена специализированной службой. Для этого каждый год проводится конкурс — то есть прошло уже 10 контрактов. Карты на этих людей есть в любом случае, они заводятся в любом медицинском учреждении», — подчеркнул эксперт.

Недоумение по поводу произошедшего также высказал врач-онколог, кандидат наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Он сообщил, что шокирован сведениями о данном инциденте. При этом, по его словам, по факту данная находка является «криминальным делом».

«Как это может случиться, что это такое вообще? 35 лет проработал, и ничего подобного не было. Я понимаю, что центр (онкологии им. Н. Н. Блохина. — RT) огромный, но это всё равно очень странно. Это шок», — приводит его слова агентство «URA.RU».