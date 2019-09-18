Три четверти жителей России за ограничение притока трудовых мигрантов - опрос

Недавний опрос "Левада-центра" был посвящен отношению жителей нашей страны к иностранцам, приезжающим в Россию на заработки. Так, согласно итогам соцопроса, три четверти жителей России (72 процента) считают, что российские власти должны ограничивать приток трудовых мигрантов.

При этом, судя по данным за прошлые годы, число тех, кто высказался за ограничения, растет. Если в 2017-м их было 58 процентов, то уже в прошлом году их число выросло до 67 процентов. В текущем году, как видно из результатов исследования, прибавилось еще пять процентов недовольных.

При этом почти каждый десятый респондент придерживался противоположного мнения (9 процентов).

Есть и немало равнодушных к миграционной политике в России. Но, как говорят цифры, их количество вдвое меньше позапрошлогодних значений (15 процентов против 30 в 2017-м).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса.