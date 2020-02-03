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Три человека погибли при пожаре в Одессе
03 февраля 2020, 11:39 • 32 • Украина
В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что в результате возгорания в пятиэтажном здании в Одессе погибли три человека.
globallookpress.com
Уточняется, что пожар произошёл в ночь с 2 на 3 февраля.
По данным ведомства, возгорание началось в 04:23 в Суворовском районе Одессы. Площадь пожара составила 15 кв. м. Потушить огонь удалось примерно за 30 минут.
В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.
Ранее в украинском Херсоне неизвестные подожгли офис политсилы «Партия Шария», который находился на первом этаже жилого дома.
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