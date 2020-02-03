Три человека погибли при пожаре в Одессе

• 32 • Украина

В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что в результате возгорания в пятиэтажном здании в Одессе погибли три человека.

globallookpress.com

Уточняется, что пожар произошёл в ночь с 2 на 3 февраля. По данным ведомства, возгорание началось в 04:23 в Суворовском районе Одессы. Площадь пожара составила 15 кв. м. Потушить огонь удалось примерно за 30 минут. В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания. Ранее в украинском Херсоне неизвестные подожгли офис политсилы «Партия Шария», который находился на первом этаже жилого дома.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники