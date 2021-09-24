«Три человека погибли»: что известно об инциденте с российскими альпинистами на Эльбрусе

Три человека из группы альпинистов, запросившей помощь спасателей на Эльбрусе, погибли, сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что при регистрации маршрута группа состояла из 23 человек, однако на гору пошли 19 из них — два гида и 17 участников. По данным МЧС, 14 человек были спасены — у некоторых зафиксированы переломы конечностей и обморожения. Ещё двое уже обнаружены на высоте около 5200 м.

Три человека погибли на Эльбрусе из группы альпинистов, запросившей помощь спасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве сообщили, что спасатели обнаружили группу, попросившую о помощи.

«Из 19 человек мы гарантировано знаем, что 14 человек живые, сейчас спасатели их спускают. Еще два человека — знаем, где находятся, знаем, что живые, сейчас к ним пробиваются спасатели. Есть большая надежда, что будут живы», — рассказал начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин.

Он также уточнил, что альпинисты получили сильные обморожения и травмы.

«Известно, что сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. «Медицина катастроф» сейчас встречает их на высоте почти 4 тыс. метров», — сказал Надёжин.

Он добавил, что ещё 12 машин скорой помощи дежурят у подножия, на поляне Азау.

В Минздраве КБР рассказали, что состояние восьми альпинистов оценивается как средней тяжести.

В свою очередь замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев уточнил, что двое последних альпинистов живы и находятся на высоте около 5200 м — 5250 м. Он отметил, что их спуск займет полтора часа.

В ЭВПСО также сообщили, что они находятся без сознания на склоне, их планируется спустить на ратраке.

В пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарской Республики отметили, что в районе инцидента с туристами был организован штаб.

«Глава КБР проинформирован о случившемся, ситуация находится на его постоянном контроле. Задействованы все оперативные службы, на месте организован штаб, также Минздрав, администрация Эльбрусского района тоже на месте»,— сообщили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, группа альпинистов, запросившая помощь из-за непогоды, состояла из людей старше 30 лет, они приехали из 11 регионов, чтобы принять участие в восхождении.

Поисково-спасательная операция по спасению группы альпинистов

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В Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде уточнили, что альпинисты прибыли в том числе из Санкт-Петербурга, Якутии, Тюмени, Челябинска, Москвы, Екатеринбурга, Тольятти и Новороссийска.

В свою очередь источник ТАСС уточнил, что все входящие в группу альпинисты не являются профессионалами, они принимали участие в восхождении в качестве любителей. Он также отметил, что группа могла нарушить сроки, в которые альпинисты должны совершать восхождение на вершину — к примеру, спуск должен начаться не позже обеда, это время, когда погода в горах зачастую портится.

Источник отметил, что высота, с которой группа запросила помощь — 5400 м.

«В 17:10 23 сентября в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 5400 метров, группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, альпинисты попросили о помощи после ухудшения погоды на горе. Отмечается, что они заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

В ведомстве также подчёркивали, что поиски альпинистов осложнили тяжёлые погодные условия — в регионе была зафиксирована пурга с порывами ветра до 40 м/с, температура -20 °C, а видимость в зоне поиска составляла не более 1 м.

Там также сообщили, что на место ЧП выехал начальник ГУ МЧС России по КБР.

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС Абдуллах Гулиев уточнил, что сперва спасатели добрались до трёх альпинистов, у них наблюдались признаки обморожения.

«Группа была из 23 человек, но на гору пошли 19 человек. Это группа, собранная со всей России. Два гида и 17 участников», — уточнил он.

В свою очередь замначальника ЭВПСО Альберт Хаджиев отметил, что поиски группы осложнялись тем, что участники находились в разных местах.

В МЧС также рассказали, что гид, сопровождавший альпинистов, бросил группу.

«Гид, который привёл людей на гору, бросил их и ушёл вниз, мы его встретили по дороге», — сообщил представитель спасательного отряда.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели альпинистов.

«Следователи СУ Следственного комитет России по КБР проводят доследственную проверку по информации о гибели альпинистов при восхождении в составе группы на Эльбрус», — рассказали в ведомстве.