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Три человека и отчёт МИ-6: Британцы клепают фейки по одной схеме, и Скрипали не исключение
08 июня 2020, 15:00 • 18 • В мире
В британской прессе появилось сообщение о том, что "отравленные" "Новичком" Сергей и Юлия Скрипаль, после своего выздоровления пропавшие из виду, переехали жить в Новую Зеландию. Однако эту информацию опровергает родственница экс-полковника ГРУ. Создаётся впечатление, что британские спецслужбы в очередной раз склепали фейки, причём делается это давно и по одной и той же привычной схеме.
О том, что отец и дочь Скрипали теперь живут в Новой Зеландии, сообщила британская The Sunday Times. При этом журналисты издания ссылались на собственные источники в правительстве страны.
Согласно предложенной читателям версии, Скрипали в течение года скрывались на секретной квартире, принадлежавшей MI6. Затем им выдали паспорта, в которых значились новые имена, обеспечили необходимыми средствами для того, чтобы можно было начать новую жизнь уже в другой стране, пишут "Утро.ру".
При этом, как пишет издание, журналисты связались с одним из соседей Сергея Скрипаля в Солсбери, который рассказал о том, что получил на Рождество поздравительную открытку от экс-полковника. Однако обратного адреса на ней не было.
Эту информацию в беседе с РИА "Новости" опровергла племянница Сергея Скрипаля Виктория, которая уверена в том, что такое развитие событий "просто невозможно". Женщина напомнила о том, что и Сергею, и Юлии Скрипаль требовалась постоянная помощь медиков. "Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?" - задаётся вопросом она.
К тому же, поясняет Виктория, в Новой Зеландии - даже с учётом всей конспирологии - нельзя затеряться сравнительно известным персонам. Если же говорить о новых лицах двух русских - то здесь не помогут и пластические операции, заявила Скрипаль.
Виктория не сомневается в том, что этот вброс о Скрипалях был сделан специально для раскрутки документального фильма ВВС.
Напомним, "лепить" подобные фейки, а потом разносить их по СМИ, для британской MI6 - дело давно привычное. Это они хорошо продемонстрировали не только в "в деле Скрипалей". Как отметил недавно учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, у британцев давно сложилась "тенденция клепать примитивно фейки" - посадят трёх "нужных" человек в комнате, назовут их "независимой группой расследования" и сбагривают им "для изучения" нужный отчёт от MI6.
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