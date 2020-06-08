Три человека и отчёт МИ-6: Британцы клепают фейки по одной схеме, и Скрипали не исключение

О том, что отец и дочь Скрипали теперь живут в Новой Зеландии, сообщила британская The Sunday Times. При этом журналисты издания ссылались на собственные источники в правительстве страны.

Согласно предложенной читателям версии, Скрипали в течение года скрывались на секретной квартире, принадлежавшей MI6. Затем им выдали паспорта, в которых значились новые имена, обеспечили необходимыми средствами для того, чтобы можно было начать новую жизнь уже в другой стране, пишут "Утро.ру".

При этом, как пишет издание, журналисты связались с одним из соседей Сергея Скрипаля в Солсбери, который рассказал о том, что получил на Рождество поздравительную открытку от экс-полковника. Однако обратного адреса на ней не было.

Эту информацию в беседе с РИА "Новости" опровергла племянница Сергея Скрипаля Виктория, которая уверена в том, что такое развитие событий "просто невозможно". Женщина напомнила о том, что и Сергею, и Юлии Скрипаль требовалась постоянная помощь медиков. "Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?" - задаётся вопросом она.

К тому же, поясняет Виктория, в Новой Зеландии - даже с учётом всей конспирологии - нельзя затеряться сравнительно известным персонам. Если же говорить о новых лицах двух русских - то здесь не помогут и пластические операции, заявила Скрипаль.

Виктория не сомневается в том, что этот вброс о Скрипалях был сделан специально для раскрутки документального фильма ВВС.

Напомним, "лепить" подобные фейки, а потом разносить их по СМИ, для британской MI6 - дело давно привычное. Это они хорошо продемонстрировали не только в "в деле Скрипалей". Как отметил недавно учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, у британцев давно сложилась "тенденция клепать примитивно фейки" - посадят трёх "нужных" человек в комнате, назовут их "независимой группой расследования" и сбагривают им "для изучения" нужный отчёт от MI6.