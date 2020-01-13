Три британских офшора после ультиматума России готовы раскрыть данные о русских счетах - СМИ

Три британских офшора готовы передать Федеральной налоговой службе (ФНС) России информацию о счетах российских граждан. В том числе в списки стран для автообмена налоговой информацией нас включили острова Мэн, Гернси и Джерси. Такой обмен начнётся с этого года. Ранее ФНС исключила острова из списка партнёров, теперь налоговики готовы пересмотреть решение, пишет РБК.

В 2019 году такие сведения не передавались. В то же время они важны для отладки борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств. Кроме того, полезны в свете ослабления валютного контроля, отмечают журналисты.

Из списка партнёров, помимо островов, исчезла и Великобритания, и это было понятно, поскольку Лондон сам в 2019 году отказался от обмена информацией. Британская налоговая служба пояснила РБК, что не станет разглашать причины решения, "чтобы не подорвать доверие других стран".

К слову, эксперты пока не считают, что оставление России в списке для обмена информацией означает, что сведения будут передаваться. Такой точки зрения придерживается директор по развитию бизнеса Hill Consulting Сергей Нестеренко.