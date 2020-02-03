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Три большие разницы. Отношение к власти в России, Белоруссии и на Украине

03 февраля 2020, 08:39  •  186 • Аналитика

Одно историческое наследие — разные политические культуры


Интересный момент: принципиальная разница политических культур в России, Беларуси и на Украине. Просто как бы многие не понимают это как в одну, так и в другую сторону, автоматически перенося реалии одной страны на другую и делая из этого очень далеко идущие и при этом весьма ошибочные выводы. Так вот, политическая культура и отношение к власти в Киеве, Москве и Минске отличается очень и очень сильно!


Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но как раз в России прижилась культура европейского политического компромисса. Когда недоброй памяти первый президент России одержал осенью 1993-го убедительнейшую победу, то он внезапно столкнулся с определённым политическим вакуумом вокруг себя. Россия — это не Латинская Америка, и у нас это так не работает.



Вот как-то даже белорусы с болью вспоминают первую победу своего главного политика в 1994-м. И, дескать, всё закончилось — началась стабильность. Ну да, а вот в России в 93-м произошла славная контрреволюция. И людей убивали. Но к диктатуре это почему-то не привело… Странно, не так ли? Стоит вспомнить, что 90-е для России — это эпоха двух чеченских войн и многочисленных терактов. Но почему-то к диктатуре это тоже не привело.

Несмотря на дикий спад в экономике, бандитский беспредел и теракты, Россия двигалась к демократии. Странная штука — жизнь. Ничего подобного власти ребят «с тяжёлыми погонами», как в Беларуси, в России не возникло. Как не возник беспредел «геройских» комбатов-националистов, как на Украине. При том, что Россия реально решила очень многие сложные проблемы национальной безопасности. В очень сложных условиях, но засилья неких героев «видимых/невидимых» фронтов в России не сложилось.

Хотя, например, в США «Патриотический акт» принимался Конгрессом в куда менее драматических условиях, чем российские 90-е. Две башни у них взорвали… Но Акт был принят. В России же строительство демократии велось в каких-то запредельно сложных условиях, максимально далёких от оптимальных. Но велось.

И вот тут надо как раз обратить внимание на принципиально разное отношение к самому институту власти в России, с одной стороны, и в Беларуси и на Украине — с другой. Мы очень по-разному это понимаем. Практически сразу после переворота в Киеве по Луганску был нанесён бомбовый удар, что вызвало по-настоящему шоковую реакцию в России. Кстати, на Украине этот шаг по-прежнему никаких вопросов не вызывает. Подход там весьма простой: если ты захватил власть, то тебе можно всё. Власть оправдывает буквально все твои действия.

Нет никаких внутренних тормозов. Просто отсутствуют в самой политической конструкции государства и общества. Именно поэтому борьба за власть приобретает столь ожесточённый характер, и именно поэтому власть ведёт себя столь беспардонно. То есть в нашей логике действия детей «майдана» — это национальная катастрофа, а с точки зрения украинцев как раз всё нормально. Надо просто захватить власть, а потом делать всё, что тебе нравится. До искусства неких политических компромиссов там ещё просто-напросто не дошли.

Власть в современной Украине выглядит примерно так, как если бы в России всё решали бы ФСБ и боевые дружины проправительственных националистов. Сказочное зрелище. То, что экономика Украины после «майдана-2» спикировала резко вниз, известно всем, а вот факт серьёзной политической деградации заметен куда менее. Но почему-то серьёзных вопросов на самой Украине это не вызывает. Что достаточно странно.

В РБ, слава богу, ни войн, ни революций, ни восстаний не было, однако каким-то странным образом сформировался весьма жёсткий режим, где любые формы демократии (даже советской) не предусмотрены в принципе. Чисто авторитарный режим. Именно поэтому в РБ крайне болезненно реагируют на любые предложения о политических реформах. Невозможно это. Попытка дать больше свободы может привести к полному развалу всей полит. системы. Понятно, что ни о каких политических компромиссах речи не идёт и идти не может. Изначально не шло. Страна очень рано разделилась на тех, кто при власти и всех остальных.

Никакой диалог между ними невозможен. Если одни собираются удерживать власть бесконечно и править, вообще ни с кем и ни с чем не считаясь, а другим предстоит безропотно исполнять их решения, то любой муляж демократии никому в широких народных массах неинтересен в принципе. Как там любит рассуждать на публику самый главный белорус: вот, дескать, когда будете у власти, вот тогда и будете принимать такие решения! При том что все лифты во власть наглухо заблокированы, а шахты лифтов круглосуточно простреливаются снайперами.

То есть никакого диалога и никаких компромиссов не предусмотрено изначально. И власть рассматривается в роли некоего святого Грааля. В такой системе демократия не может возникнуть в принципе. И даже намёки на неё. Система закукливается. Целью становится не достижение неких политических или экономических маркеров, а власть сама по себе. А всё остальное — красивые сказки для дурачков, которых бесконечно водят по кругу.

И кстати, наверху и внизу при этом растёт некое состояние беспросветности и обречённости. Дескать, а по-другому и нельзя… Только так и можно! И никакой диалог в таких условиях невозможен в принципе, никакая совместная работа невозможна.

В Беларуси подобная система сложилась ещё в 2000-е гг., на Украине она окончательно оформилась после «майдана-2». Вот именно тут лежит принципиальная разница в восприятии власти в России и в двух соседних республиках. В России сам по себе захват власти никакой святости и непогрешимости не приносит.



Кстати, именно поэтому и во внешнеполитических отношениях и Киев, и Минск очень сложно идут на компромиссы. Потому как для них как раз власть — это совсем не компромисс! Столкнувшись с невозможностью военной победы на Донбассе, украинские политики продолжают размахивать кулаками и бесконечно выкрикивать угрозы. В России это воспринимается достаточно странно, а вот на Украине — как раз вполне нормально. Даже германские генералы в ходе ПМВ и ВМВ в определённый момент начинали склоняться к компромиссу. Но не украинские!

Ибо «нет такой буквы»! Люди просто не умеют это делать. Такое, во всяком случае, складывается впечатление. «Минск-1» и «Минск-2» подписывались как раз после поражений украинской армии и в условиях развала украинской экономики, но никакой реальной склонности к компромиссу у украинских политиков и генералов не наблюдалось. Хотя по объективным причинам как раз им и нужен был компромисс, когда и армия, и экономика, и государство катятся в компостную яму. Но нет! Нам нужна только победа!

Откровенные провалы системы Лукашенко в области экономического планирования и растущее недовольство населения вообще никаких последствий для государственного курса РБ в области экономики не имели. Это нечто. Вообще никаких компромиссов, никакого «нэпа». Ну представьте: в мирное время (!) экономика откровенно валится, население звереет от нищеты, но вы отказываетесь принимать вполне очевидные рыночные решения!

Простейшие действия по приватизации промгигантов и убыточных колхозов позволили бы резко разгрузить бюджет. Отказаться от крупных государственных инвестиций в экономику за счёт внешнего кредитования. И всё. Не было бы таких долгов! Но власть принимает любые (вообще любые!) решения, ни с кем не советуясь в принципе. Действует некий принцип её сакральности, святости и неподсудности. И данности ея свыше…
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Механистический подход к управлению


На всё это как можно ещё посмотреть? Чисто механистически. Современный человек постоянно создаёт некие автоматические, саморегулирующиеся системы, и одни из них работают хорошо, другие похуже, а третьи идут вразнос. Имеются в виду различные механизмы — от паровой машины/ветряной мельницы до систем самонаведения ракет «воздух — воздух».

И при взгляде на процессы, происходящие на Украине и в Белоруссии в последние тридцать лет, становится кристально ясно, что эти страны успешными быть не могут. В принципе не могут. Отсутствует обратная связь как таковая в системе. Страна может беднеть, экономика разваливаться, население разбегаться, промышленность деградировать, но ни к каким последствиям для власти и государства напрямую это не приводит.

Отдельные наивные юноши предпенсионного возраста в России были искренне убеждены, что провалы в экономике и финансах заставят Киев и Минск пересматривать курс. Но этого не случилось. А почему? А потому, что Украина и Белоруссия — это не маленькие России, это нечто совсем иное. Никто дурных вопросов типа «Что же будет с Родиной и с нами?» там не задаёт. Уже в 2010-е годы прошли полная и окончательная деиндустриализация Украины и Белоруссии и перемещение этих держав в «третий мир». Что сопровождалось диким падением уровня жизни и полным демонтажем остатков социальной системы.

Но, чёрт побери, ни к каким принципиальным сдвигам в политике само по себе это не привело! Безумная драка за власть на палубе тонущего «Титаника» продолжается с неослабевающей силой. Никаких внутренних предпосылок для изменения ситуации нет ни в Беларуси, ни на Украине. Одна надежда — на доброго иностранного дядю, который приедет и всё разрулит, и устроит сплошную Южную Корею.

И там, и там все усилия политических игроков нацелены только и исключительно на захват и удержание власти или её остатков. Хочется огорчить и жителей РБ, и жителей Украины: сами по себе их страны никогда не смогут двинуться наверх. Это невозможно. Им абсолютно бесполезно помогать и давать кредиты (безвозвратные даже!). Всё это будет проедено и спущено в унитаз. Даже если бы Россия ввалила в Украину ещё 180 миллиардов долларов, то само по себе это не позволило бы украинской системе развиваться. Деньги были бы проедены и разворованы.

То же самое касается РБ. Громадная прямая помощь из России ни к какому развитию не привела. Белорусы очень долго имели какие-то соцгарантии в стране «третьего мира» именно за счёт этой безвозмездной помощи. Закончилась помощь — закончились гарантии. «Третий мир» остался. Никогда никакая иностранная помощь не сделает из них Финляндию. Это могли бы сделать только сами граждане страны РБ.

Разница в наличии в России (исторически!) внутренних механизмов спроса с власти. Это не шутка. И даже Ивана III (стояние на Угре!) современники (в том числе подлого происхождения) открыто упрекали в неспособности решать внешнеполитические задачи (ничья их не устраивала). Чуть не в лицо эти обвинения бросали… Провалы во внешней политике (а это неизбежно в случае ослабления государства) неизбежно ставили под вопрос легитимность власти в России.

По Николаю II очень больно ударили прежде всего поражение в Русско-японской войне и неспособность организовать империю для Первой мировой. Во многом именно это подорвало его легитимность. В результате свержение прошло очень легко. В ходе той большой войны вскрылась масса откровенно позорных для правящей династии фактов. И это стало приговором.

И Ельцин отдал власть отнюдь не добровольно. Не такой он был человек. Кстати, Горбачёв тоже до последнего не хотел отдавать власть. Но откровенные провалы в управлении и особенно во внешней политике их полностью дезавуировали. А вот Порошенко, проиграв (и пропив!) всё, что можно и нельзя, до самого конца оставался паном президентом. И никто его не выпнул из резиденции сапогом под зад, никакие украинские патриоты штыки против Киева не развернули. Господин Лукашенко, полностью проиграв экономику и загнав страну в глухой внутри- и внешнеполитический тупик, сохранил и власть, и регалии! Человек продолжает сохранять власть, когда его уже все ненавидят.
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Мы, глядя на все эти провалы и катастрофы, ждём внутреннего щелчка, когда уже граждане «там» поймут, что их откровенно дурят, и начнут действовать соответственно. А ни черта подобного! Хоть похоже на Россию, только всё же не Россия… Главное там — любой ценой захватить власть, а потом хоть потоп, хоть Конотоп, хоть трава не расти. Нет внутреннего механизма коррекции. Ну посмотрите на Лукашенко (про Украину и так все наслышаны): промышленности уже нет, ЗВР нет, армии нет. Население бежит из страны. Король голый.

Но система власти до сих пор, в принципе, вполне устойчива. Её устойчивость с результатами правления никак не связана, именно поэтому. На Украине никакое воровство и поражения на фронте к политическому кризису и смене власти тоже не привели. То есть история разворачивается медленно, а жизнь коротка, поэтому надо всё-таки уметь посмотреть абстрактно на данную ситуацию. Мы не можем бесконечно, раз за разом ждать результата.

Так вот, чисто абстрактно: если в системе отсутствует ответственность за результаты правления, то не будет никакого развития и никакой коррекции курса. Ни в Киеве, ни в Минске за последние четверть века ничего умного не выдумали. И сделать этого уже не смогут. То плачевное положение, в которых оказались бывшие УССР и БССР, было абсолютно неизбежно при той самой системе организации власти. Падение могло идти по другой или по совсем другой траектории, но по факту было абсолютно неизбежно. Хорошие решения принимать сложно, плохие — просто. Так вот, если нет ответственности за серию плохих решений, то хорошие просто не состоятся. Не будет их никто принимать. Пить проще, чем готовиться к экзамену…

Самоубийственная политика и весьма эмоциональная риторика в последние годы как в РБ, так и на Украине объясняются как раз откровенной паникой в высших эшелонах власти. Система идёт вразнос, а что делать, там просто не знают.
Олег Егоров

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