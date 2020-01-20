Три беспилотника: российскую базу в Сирии пытались атаковать

Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приближавшихся с северо-восточного направления, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 19 января. Пострадавших и материального ущерба в результате нападения нет.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — отметили в военном ведомстве.

Авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме, уточнили в министерстве.

Ранее о попытке нападения на Хмеймим с помощью беспилотников, запущенных из зоны деэскалации на севере Сирии, писало агентство SANA.

В очередной раз о попытке боевиков атаковать Хмеймим с помощью дронов сообщалось 23 декабря. Российские средства ПВО отразили нападение на авиабазу, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, два беспилотника направились к российской базе с юго-востока. В 23:02 их засекли средства ПВО — беспилотники были уничтожены. Боренков отметил, что в результате атаки никто не пострадал и авиабаза продолжила работать в штатном режиме.

До этого средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два ударных БПЛА боевиков 3 сентября 2019 года. Оба аппарата направлялись к базе с северо-запада, их уничтожили на безопасном расстоянии. В результате никто не пострадал, материальный ущерб базе причинен не был.

Позже официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что эти дроны боевиков создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования.

Он обратил внимание, что дальность полета одного из таких аппаратов — 150 км, а высота — 4 км. Как отметил Конашенков, на такой ударный беспилотник устанавливали систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов. На другом БПЛА была бензиновая двигательная установка, которая представляла собой обычную бочку с топливом на пять литров. Сами дроны были продемонстрированы журналистам.

«Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты 1,5-2 км», — пояснил официальный представитель Минобороны.

И хотя, с одной стороны, такие беспилотники соответствуют уровню авиамодельного кружка, для систем навигации, управления и сброса боеприпаса необходимо серьезное техническое образование, подчеркнул Конашенков.

Он констатировал, что боевики совершенствуют технические решения. «Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — сказал генерал.

Ранее террористы предпринимали попытку нападения на Хмеймим при помощи дронов 11 августа. В той атаке участвовали шесть маневрирующих БПЛА, но их тоже уничтожили российские ПВО.

Самолеты российских ВКС сами регулярно наносят точечные удары по объектам боевиков, где в кустарных условиях собираются беспилотники и хранятся запчасти к ним.

Очередная подобная атака произошла 11 мая, когда, как сообщал телеканал Al Mayadeen, бойцы сирийской армии освободили от террористов пять селений на северо-западе Сирии и вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама. По сведениям журналистов, в результате проведенной операции сирийские военнослужащие уничтожили командный пункт и склады с оружием экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в населенном пункте Хасс.

Ранее, 23 апреля, военный источник Al-Masdar News рассказал, что российские ВКС уничтожили оружейный склад, принадлежавший джихадистам в сирийской провинции Идлиб.

Он уточнил, что в результате авиаудара были убиты несколько членов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Атака произошла возле центральной тюрьмы вблизи административного центра провинции.

Как отметил источник, ВКС России планировали это нападение за день до него, когда в Идлиб прибыли несколько военных самолетов с Хмеймима.