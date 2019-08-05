Три атаки за сутки: В США новая волна массовых расстрелов

Автор:

Курганов Дмитрий

Манифест и бойня

Утром третьего августа 21-летний парень по имени Патрик Крузиус открыл огонь в магазине Walmart техасского города Эль-Пасо. Жертвами стрелка стали 20 человек, ещё более 20 получили ранения. Среди пострадавших трое детей, одному из них четыре месяца. Нападавшего задержали. При этом СМИ сообщали о том, что стрелявших могло быть трое, а двоим удалось скрыться от полиции. Позже появились сообщения, что полиция задержала ещё одного человека, однако неизвестно, причастен ли он непосредственно к стрельбе.

Предположительные мотивы Крузиуса содержатся в манифесте, который он опубликовал в Сети незадолго до устроенной бойни. Четыре страницы расизма и ненависти, направленной против иммигрантов. Также преступник заявил, что одобряет идеи террориста из новозеландского Крайстчерча. На записях с камер наблюдения видно, что свою атаку он осуществлял в наушниках и с автоматической винтовкой. Уже известно, что как минимум шесть погибших – мексиканцы.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, комментируя произошедшее, отметил, что не хотел бы делать преждевременные выводы, однако пока всё указывает на преступление, совершённое на почве ненависти. «Это отвратительно, просто невыносимо, это не техасец», – заявил он журналистам. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Эль-Пасо не только трагедией, но и проявлением трусости. Отметим, что этот город находится в непосредственной близости от границы с Мексикой.

А Крузиусу грозит теперь смертная казнь, ведь Техас – один из 29 американских штатов, где мораторий на неё снят. Окружной прокурор Джейми Эспарца уже заявил, что будет добиваться вынесения стрелку смертного приговора.

Эль-Пасо. Фото: www.globallookpress.com

Нападавшему предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами. При этом на днях власти США приняли решение вернуть фактическое приведение смертных приговоров в исполнение, что вызвало негативную реакцию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Не прошло и суток…

В ночь на воскресенье 24-летний Коннор Беттс начал стрелять по посетителям торгово-развлекательной зоны в городе Дейтон в штате Огайо. Его жертвами стали девять человек, ещё 27 получили ранения разной степени тяжести. В отличие от Крузиуса, Беттс в живых не остался, поскольку был убит на месте стражами порядка. Им удалось ликвидировать стрелка, несмотря на то, что на нём был бронежилет. Мэр города Нэн Уэйли сообщила журналистам на брифинге, полиция отреагировала на поступивший сигнал буквально за минуту. По её словам, мотивы стрелявшего пока неизвестны.

Один из очевидцев стрельбы рассказал в соцсетях некоторые подробности трагедии. По его словам, у нападавшего при себе была полуавтоматическая винтовка AR-15, бронежилет и специальные защитные наушники. Автор поста утверждает, что преступник пытался проникнуть в бар, но у него отобрали оружие, а впоследствии он был застрелен полицейским патрулём, находившимся неподалёку. Другие очевидцы описали нападавшего как молодого белого человека, на котором была тёмная толстовка с капюшоном. По их словам, злоумышленник непрерывно стрелял из своего оружия на протяжении 30 секунд.

Фото: www.globallookpress.com

И ещё одна жуткая деталь. По данным NBC, сестра и друг Коннора Беттса были найдены мёртвыми в машине. По данным источников телеканала в правоохранительных органах, оба были застрелены. Другие подробности пока не приводятся.

Позже той же ночью неизвестные открыли огонь по людям в одном из парков Чикаго в штате Иллинойс. Семь человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Нападавшим удалось скрыться с места преступления. По некоторым данным, стрельба велась из автомобиля Chevrolet Camaro.

Соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо выразил президент России Владимир Путин. Как сообщается на сайте Кремля, он направил телеграмму Дональду Трампу. Трагедия не оставила равнодушными и многие другие страны. Слова поддержки жителям США шлют из десятков государств, от Белоруссии до Венесуэлы.

Трамп назвал причину

Что касается самого американского президента, то он уже анонсировал своё выступление относительно случившегося на утро понедельника (в Москве будет пять часов вечера). Трамп уже успел обсудить сложившуюся ситуацию с главой ФБР Кристофером Реем, главой Минюста Уильямом Барром и несколькими сенаторами. Он рассказал журналистам, что обсуждались способы предотвращения в будущем таких трагедий из-за массовых расстрелов людей.

Трамп также подчеркнул, что стрелки из Техаса и Огайо – «психически больные люди» и именно их психические заболевания стали причиной столь большого числа человеческих жертв. Отвечая на вопрос, как он намерен решать «проблему с оружием», президент США отметил, что нынешняя администрация сделала в связи с этим больше, чем предыдущие, однако «предстоит сделать ещё больше».

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Популизм демократов в действии

Тем временем, демократы немедленно бросились в атаку на Трампа. Так, потенциальный кандидат в президенты Берни Сандерс подверг жёсткой критике действующего главу государства и Республиканскую партию. По мнению политика, Трамп и его соратники недостаточно борются с «внутренним терроризмом». Более того, именно многочисленные заявления главы Белого дома, направленные против иммигрантов, Сандерс назвал одной из причин распространяющейся «опасной культуры фанатизма». Представитель Демократической партии призвал президента прекратить расистскую риторику, пронизанную атмосферой воинствующего экстремизма.

Не в первый раз оппоненты Трампа обвиняют его в том, что благодаря контролю над Конгрессом республиканцы действуют в угоду оружейному лобби в лице Национальной стрелковой ассоциации. Демократы выступают за ограничение продажи оружия в законодательном порядке. И теперь говорят о том, что такие бойни, как в Техасе и Огайо будут продолжаться до тех пор, пока Трамп возглавляет Белый дом.

Однако довольно сложно себе представить, что такие идеи могут быть реализованы в Штатах на практике, ведь право владения и ношения оружия гарантирует вторая поправка к американской Конституции. Да, счёт инцидентам с массовой стрельбой в США в 2019 году пошёл на 26-й десяток (Чикаго – 252-й), однако американцы, что называется, привыкли жить с оружием. Американская культура – понятие в принципе довольно спорное, однако именно оружие давно стало её непосредственной частью.

Фото: www.globallookpress.com

К тому же исследование ФБР показало, что за последние три года наибольшее число расстрелов происходило в Калифорнии, штате с едва ли не самым жёстким в США законодательством по обороту оружия. В Техасе и Огайо оно довольно похожее. Также выяснилось, что у массовых убийц нет какого-то единого мотива для совершения преступлений, при этом большинство из стрелков страдают психическими заболеваниями.

По статистике, которую приводит The New York Times, население США составляет примерно 4,4% от мирового. При этом на руках у жителей страны 42% всего мирового оружия. Даже если представить, что демократам удастся ещё более жёстко ограничить доступ населения к оружию, десятки миллионов стволов останутся на руках – попытка их изъятия станет вопиющим нарушением прав американцев и спровоцирует непредсказуемые последствия.

Поэтому такие заявления, вроде того, что сделал демократ Сандерс, носят исключительно популистский характер. Но есть и обратная сторона. То, что прописывалось в главном документе США 230 с лишним лет назад как гарантия возможности защиты, теперь стало способом массовых убийств. Времена изменились, и американцам с этим как-то приходится жить. Впрочем, далеко не все поддерживают в этом вопросе республиканцев. Митинги с требованиями внести поправки в закон об оружии в Америке уже не редкость.