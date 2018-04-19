Трезвый расчёт: за пять лет число страдающих алкоголизмом в России снизилось на 22%

Количество пациентов с диагнозом «алкоголизм» за пять лет сократилось на 22% — с 1,9 млн человек в 2012 году до 1,5 млн в 2017-м. Такие данные RT предоставили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Самым проблемным регионом является Чукотка, меньше всего таких обращений — в Ингушетии. В комитете Госдумы по охране здоровья полагают, что снижение показателей связано с пропагандой ЗОЖ и с тем, что употреблять алкоголь «уже не модно». При этом в медицинском сообществе подчёркивают, что ключевую роль в уменьшении числа алкозависимых сыграл принятый в 2013 году запрет на круглосуточную продажу спиртного.

В 2017 году наркологические медицинские организации зарегистрировали 1,5 млн пациентов с диагнозом «алкоголизм». Это на 22% меньше, чем в 2012 году (1,9 млн пациентов). Такие данные RT предоставили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России.



Специалисты рассказали и о количестве обращений за помощью в борьбе с алкоголизмом в разных регионах страны. Так, больше всего от этой зависимости страдают в Чукотском автономном округе (3787,5 пациента на 100 тыс. жителей). По показателю первичной заболеваемости алкоголизмом регион также находится на первом месте (252,9 на 100 тыс. жителей).

Меньше всего обращений в Ингушетии (8,5 на 100 тыс. жителей). Кроме того, по состоянию на 2017 год в республике не зафиксировано ни одного пациента с впервые зарегистрированным диагнозом «алкоголизм».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал, с чем могут быть связаны такие различия. «У северных народов слабо развит фермент, защищающий их от алкогольной зависимости (алкогольдегидрогеназа — фермент, катализирующий окисление спиртов. — RT). Кроме того, они пьют преимущественно крепкий алкоголь, — объяснил парламентарий. — У некоторых народностей, которые проживают на Кавказе, есть тысячелетняя традиция употребления вина, поэтому этот фермент у них развит лучше. Даже если они будут потреблять одинаковое количество алкоголя, риск спиться у последних меньше».

Число страдающих алкоголизмом в стране за последние пять лет снизилось благодаря пропаганде здорового образа жизни, полагает депутат. Так, летом 2012 года в России вступил в силу запрет на рекламу алкогольной продукции в интернете и на телевидении.

«Настроения в обществе меняются. Раньше употребление алкоголя культивировалось — не пить было плохо. Сегодня, наоборот, даже модно», — отметил Тумусов.

Он добавил, что на положительный результат также повлиял запрет круглосуточной продажи алкоголя, вступивший в силу с января 2013 года.

По закону в тёмное время суток нельзя купить любые напитки с содержанием спирта выше 0,5%. В настоящее время во многих российских регионах действует стандартный запрет — легально приобрести алкогольную продукцию в период с 23:00 до 08:00 невозможно. Многие региональные правительства воспользовались полномочиями и увеличили «период трезвости».

Например, в Якутии приобрести спиртное можно в ещё более короткий отрезок времени — с 14:00 до 20:00. В Санкт-Петербурге алкоголь реализуют с 11:00 до 22:00, а в Алтайском крае, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Владимирской областях он продаётся с 09:00 до 21:00.

Такая мера, по мнению врача-нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева, действительно снижает число страдающих алкогольной зависимостью.

«Основная часть населения не покупает заранее большое количество спиртного. Чаще всего люди берут несколько бутылок, а когда алкоголь заканчивается, уже поздно — горячительное им не продают, — обрисовал ситуацию врач. — А если бы алкоголь продавали ночью, человек мог бы сильно перепить. На следующий день — опохмеляться, из-за чего развивается психическая зависимость, а через какое-то время и физическая».

Сергей Шойгу: На параде Победы покажут боевого робота По словам нарколога, реальное число страдающих алкогольной зависимостью в России больше, чем тех, кто обратился за помощью.

При этом Сараев отметил снижение количества страдающих алкозависимостью за последние пять лет.

Нарколог добавил, что недуг помолодел — сегодня можно встретить и пьющих 14-летних подростков. Они предпочитают в основном слабоалкогольные напитки.

«Сейчас же всё устроено так, что пить приятно: в магазинах есть масса различных вкусных слабоалкогольных напитков. Причём от них почти нет запаха перегара. Ребёнок может прийти в пьяном состоянии домой, а родители даже не заметят. Это приводит к тому, что в 20 лет мы видим уже запойного алкоголика», — подчеркнул эксперт.

РИА Новости

© Оксана Джадан

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, в свою очередь, отметил, что именно слабоалкогольные напитки пользуются наибольшим спросом у россиян.

«На первом месте — пиво. Россияне выпивают в год 8 млрд литров пива и пивных напитков. Водки, вина, шампанского и прочего — 2,5 млрд литров. То есть почти в 3,5 раза меньше», — рассказал он.

Следом, по данным Дробиза, идут водка и вино. При этом в российских регионах практически отсутствует культура потребления алкоголя в барах и ресторанах, заявил эксперт. Большинство граждан предпочитают выпивать дома.

«В барах у нас алкоголь слишком дорогой. Там выпивается только 3% всего алкоголя. Поэтому культура пития — домашняя или уличная. Последняя более характерна для регионов. В больших городах полицейские гоняют распивающих в неположенных местах граждан», — заключил эксперт.