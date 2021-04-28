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Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную

28 апреля 2021, 01:30  •  75 • Политика
"Газпром" отказался продавать больше газа через Украину. Компания не стала резервировать дополнительные мощности украинской ГТС.
Россия отказалась от предложения продавать больше газа через Украину. "Газпром" не стал резервировать дополнительные мощности по прокачке газа через ГТС Украины на май.
Согласно контракту "Газпрома" с Украиной, на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубических метров. Это позволяет прокачивать в сутки 109 миллионов кубических метров.
Во вторник 27 апреля на Украине прошёл месячный аукцион, на котором были выставлены дополнительные мощности в 63,7 миллионов кубических метров в сутки. Однако заявок на эти мощности со стороны России не последовало.
Напомним, что тем временем прокладка газопровода "Северный поток – 2"по дну Балтийского моря вплотную подошла к своему логическому завершению. Ожидается, что все работы будут завершены до конца 2021 года.

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