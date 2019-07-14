Тревожный знак. Власть теряет доверие народа • 222 • Аналитика Власть виновата, даже если "не виновата"

Дело Ивана Голунова, как и ожидалось, не прошло бесследно для российской власти. Как показал опрос, проведенный центром «Платформа», уровень доверия к властям среди представителей так называемого «среднего класса» заметно снизился. Причем даже вопреки тому, что дело Голунова не воспринимается аудиторией как политический заказ, саму власть считают (в большинстве) к нему непричастной. Но в совокупности выводы для Кремля довольно тревожные…









Сам опрос проводился методом интервью среди жителей Москвы, которых по некоторым признакам точно можно отнести к представителям этого самого среднего класса. Для его проведения была привлечена такая организация, как РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью).



Первое, на что кремлевским аналитикам стоило бы обратить внимание: власть больше не воспринимается как нечто единое, монолитное. Респонденты отмечают, что представители власти очень выборочно реагируют на разного рода протестные акции и прочие проявления гражданской активности. И если Ивану Голунову они помогли, причем дело закончилось не просто снятием с него обвинений, но и серьезными санкциями против арестовавших его работников правоохранительных органов, то во множестве других случаев попытки привлечь внимание властей к явному произволу силовиков не имеют никакой реакции.



Отчасти это само по себе является поводом для беспокойства: люди примеряют подобную ситуацию на себя и понимают, что у них нет такого социального и материального капитала, чтобы организовать сопоставимую по мощности акцию в СМИ. А значит, при подобном развитии событий в отношении них шансы на благополучный исход для рядового представителя среднего класса почти равны нулю.



Люди отмечают и то, что случай Голунова отнюдь не единичен. Даже на бытовом уровне, не имея на руках полноценной статистики по данной проблеме, они имеют примеры произвола силовых органов либо в своем ближнем окружении, либо где-то достаточно близко. То есть очень похоже, что проблема действительно носит достаточно массовый характер.



Разовые решения не помогут

Отмечается респондентами и полная утрата доверия к правоохранительным органам, включая суды. Вообще, судебная власть в массовом сознании становится все менее и менее легитимной, что подтверждается и результатами данного исследования.



Большинство опрошенных прямо говорят об имеющемся у них чувстве незащищенности. Касается ли дело их собственности, идет ли речь о возможном проявлении своего несогласия с действиями властей (причем любого уровня), каждый может опасаться применения силовиками запрещенных приемов вроде того, что был использован в деле Ивана Голунова.



Понятно, что в большинстве случаев в правоохранительных органах работают люди, которые вряд ли станут подбрасывать наркотики нормальному, законопослушному гражданину. Но в данном случае важно именно доминирующее среди людей мнение по этому вопросу. А оно достаточно печально: в обществе уже сложился негативный стереотип сотрудников правоохранительных органов, да и всей судебно-правовой системы, и сломать его разовыми справедливыми решениями вряд ли получится.



Очень настораживающим должно быть и то, что многие считают, будто президент и его окружение перестали контролировать построенную ими же систему. Возможно, в Кремле считают иначе, но иногда к народу все-таки стоит прислушаться – извне зачастую многое видится совсем иначе, чем изнутри. И такая оценка может быть более точной хотя бы в силу того, что она совершенно беспристрастна.



Одним из выводов исследования стало то, что проведение встречных сетевых кампаний оказалось совершенно неэффективным. При том немалом ресурсе, которым располагает государство на медийном поле, полный провал встречной кампании должен вызывать настороженность у людей, которых связывают с так называемой сурковской пропагандой. Но тут, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и того, что власти были просто не готовы к такой глупой самодеятельности силовиков среднего звена, а значит, встречную кампанию могли по-настоящему и не запускать, справедливо решив, что проще будет пойти навстречу требованиям протестующих.



Наверное, где-то глубоко в недрах условного Кремля достаточно профессионалов, способных проанализировать полученные в итоге дела Голунова результаты. В том числе касающиеся общих подвижек общественного мнения, которые сейчас отнюдь не в пользу Кремля. Мы лишь отметим, что утрата властью авторитета – очень тревожный знак. Более того, в настоящий момент можно смело говорить об утрате так называемого крымского консенсуса, когда многие, кто в принципе был далеко не во всем согласен с властью, все-таки выступили на её стороне, да и на стороне всего народа. Напомню, что поддержка президента Путина в тот момент доходила до каких-то заоблачных показателей и была почти всеобщей. И растерять такой мощнейший кредит доверия – задача не из легких.



Выйдут ли олигархи на улицы Куршавеля?

Также нужно отметить, что дрейф среднего класса в сторону, противоположную устремлениям власти, может расцениваться как ещё один повод для беспокойства. Причем сразу по двум причинам…





Во-первых, средний класс, уж каким бы он у нас ни был куцым и незрелым, при Путине живет все-таки гораздо лучше, чем при «развитом социализме». То есть большинству этих людей есть с чем сравнивать и они в принципе не хотят возврата к прежнему и какого бы то ни было «красного реванша». Но даже при достаточно высоком уровне своей жизни, обеспеченном во многом именно построенной Путиным системой, они все активнее начинают смотреть по сторонам и искать какую-то альтернативу. То есть средний класс, который во всем мире считается опорой государства и власти, у нас все очевиднее таковой быть перестает.



Во-вторых, средний класс обычно наиболее политически активен. Вывести на улицы наименее обеспеченных граждан весьма проблематично – у них и без того, как правило, хватает забот. Не пойдут на улицы и олигархи – предпочтут отсидеться в Куршавеле и подождать, кто же победит на московских улицах. А вот средний класс и молодежь – достаточно активные участники разного рода маршей, митингов, демонстраций. Рассориться с ним – не очень дальновидно как минимум. Но, как видим, это уже удалось…



Вообще же, все очевиднее становится, что в обществе и государстве назревают реформы. Ещё раз повторю то, что говорил уже неоднократно: стабильность хороша, если она становится рабочей средой и инструментом. То есть, обеспечив политическую стабильность в обществе, неплохо бы засучить рукава и заняться неотложными внутренними делами.



Если же стабильность превращается в идола, который требует все новых и новых жертв, хорошего не жди. Тогда страна и общество имеют все шансы превратиться в болото, из которого время от времени вырываются зловонные пузыри.



Что мы сейчас время от времени и наблюдаем. Дело Ивана Голунова, как и ожидалось, не прошло бесследно для российской власти. Как показал опрос, проведенный центром «Платформа», уровень доверия к властям среди представителей так называемого «среднего класса» заметно снизился. Причем даже вопреки тому, что дело Голунова не воспринимается аудиторией как политический заказ, саму власть считают (в большинстве) к нему непричастной. Но в совокупности выводы для Кремля довольно тревожные…Сам опрос проводился методом интервью среди жителей Москвы, которых по некоторым признакам точно можно отнести к представителям этого самого среднего класса. Для его проведения была привлечена такая организация, как РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью).Первое, на что кремлевским аналитикам стоило бы обратить внимание: власть больше не воспринимается как нечто единое, монолитное. Респонденты отмечают, что представители власти очень выборочно реагируют на разного рода протестные акции и прочие проявления гражданской активности. И если Ивану Голунову они помогли, причем дело закончилось не просто снятием с него обвинений, но и серьезными санкциями против арестовавших его работников правоохранительных органов, то во множестве других случаев попытки привлечь внимание властей к явному произволу силовиков не имеют никакой реакции.Отчасти это само по себе является поводом для беспокойства: люди примеряют подобную ситуацию на себя и понимают, что у них нет такого социального и материального капитала, чтобы организовать сопоставимую по мощности акцию в СМИ. А значит, при подобном развитии событий в отношении них шансы на благополучный исход для рядового представителя среднего класса почти равны нулю.Люди отмечают и то, что случай Голунова отнюдь не единичен. Даже на бытовом уровне, не имея на руках полноценной статистики по данной проблеме, они имеют примеры произвола силовых органов либо в своем ближнем окружении, либо где-то достаточно близко. То есть очень похоже, что проблема действительно носит достаточно массовый характер.Отмечается респондентами и полная утрата доверия к правоохранительным органам, включая суды. Вообще, судебная власть в массовом сознании становится все менее и менее легитимной, что подтверждается и результатами данного исследования.Большинство опрошенных прямо говорят об имеющемся у них чувстве незащищенности. Касается ли дело их собственности, идет ли речь о возможном проявлении своего несогласия с действиями властей (причем любого уровня), каждый может опасаться применения силовиками запрещенных приемов вроде того, что был использован в деле Ивана Голунова.Понятно, что в большинстве случаев в правоохранительных органах работают люди, которые вряд ли станут подбрасывать наркотики нормальному, законопослушному гражданину. Но в данном случае важно именно доминирующее среди людей мнение по этому вопросу. А оно достаточно печально: в обществе уже сложился негативный стереотип сотрудников правоохранительных органов, да и всей судебно-правовой системы, и сломать его разовыми справедливыми решениями вряд ли получится.Очень настораживающим должно быть и то, что многие считают, будто президент и его окружение перестали контролировать построенную ими же систему. Возможно, в Кремле считают иначе, но иногда к народу все-таки стоит прислушаться – извне зачастую многое видится совсем иначе, чем изнутри. И такая оценка может быть более точной хотя бы в силу того, что она совершенно беспристрастна.Одним из выводов исследования стало то, что проведение встречных сетевых кампаний оказалось совершенно неэффективным. При том немалом ресурсе, которым располагает государство на медийном поле, полный провал встречной кампании должен вызывать настороженность у людей, которых связывают с так называемой сурковской пропагандой. Но тут, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и того, что власти были просто не готовы к такой глупой самодеятельности силовиков среднего звена, а значит, встречную кампанию могли по-настоящему и не запускать, справедливо решив, что проще будет пойти навстречу требованиям протестующих.Наверное, где-то глубоко в недрах условного Кремля достаточно профессионалов, способных проанализировать полученные в итоге дела Голунова результаты. В том числе касающиеся общих подвижек общественного мнения, которые сейчас отнюдь не в пользу Кремля. Мы лишь отметим, что утрата властью авторитета – очень тревожный знак. Более того, в настоящий момент можно смело говорить об утрате так называемого крымского консенсуса, когда многие, кто в принципе был далеко не во всем согласен с властью, все-таки выступили на её стороне, да и на стороне всего народа. Напомню, что поддержка президента Путина в тот момент доходила до каких-то заоблачных показателей и была почти всеобщей. И растерять такой мощнейший кредит доверия – задача не из легких.Также нужно отметить, что дрейф среднего класса в сторону, противоположную устремлениям власти, может расцениваться как ещё один повод для беспокойства. Причем сразу по двум причинам…Во-первых, средний класс, уж каким бы он у нас ни был куцым и незрелым, при Путине живет все-таки гораздо лучше, чем при «развитом социализме». То есть большинству этих людей есть с чем сравнивать и они в принципе не хотят возврата к прежнему и какого бы то ни было «красного реванша». Но даже при достаточно высоком уровне своей жизни, обеспеченном во многом именно построенной Путиным системой, они все активнее начинают смотреть по сторонам и искать какую-то альтернативу. То есть средний класс, который во всем мире считается опорой государства и власти, у нас все очевиднее таковой быть перестает.Во-вторых, средний класс обычно наиболее политически активен. Вывести на улицы наименее обеспеченных граждан весьма проблематично – у них и без того, как правило, хватает забот. Не пойдут на улицы и олигархи – предпочтут отсидеться в Куршавеле и подождать, кто же победит на московских улицах. А вот средний класс и молодежь – достаточно активные участники разного рода маршей, митингов, демонстраций. Рассориться с ним – не очень дальновидно как минимум. Но, как видим, это уже удалось…Вообще же, все очевиднее становится, что в обществе и государстве назревают реформы. Ещё раз повторю то, что говорил уже неоднократно: стабильность хороша, если она становится рабочей средой и инструментом. То есть, обеспечив политическую стабильность в обществе, неплохо бы засучить рукава и заняться неотложными внутренними делами.Если же стабильность превращается в идола, который требует все новых и новых жертв, хорошего не жди. Тогда страна и общество имеют все шансы превратиться в болото, из которого время от времени вырываются зловонные пузыри.Что мы сейчас время от времени и наблюдаем. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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