«Тревожные тенденции» для США: большинство жителей стран Центральной Европы не видят в России угрозы

Население большинства стран Центральной Европы относится к России благосклонно. Об этом говорится в докладе Атлантического совета, с которым ознакомился RT. Более того, жители Болгарии и Словакии считают, что угроза скорее исходит от Вашингтона, а не от Москвы. По мнению авторов документа, эта «тревожная тенденция» якобы может быть результатом «российской дезинформации». При этом они призывают к более активному сдерживанию России, советуют сформировать дополнительные инструменты контроля над информационным пространством и укрепить «демократические институты». Эксперты полагают, что Соединённые Штаты вновь используют миф о «российской угрозе», чтобы усилить своё влияние в странах Центральной Европы и улучшить позиции НАТО в регионе.

Атлантический совет США обеспокоен тем, что жители некоторых стран Европы считают США большей угрозой, чем Россию. Об этом говорится в недавнем докладе влиятельного американского аналитического центра.

«В ряде стран Центральной Европы наблюдается тревожная тенденция, которая может быть связана с российской дезинформацией. Заключается она в том, что США стали восприниматься в негативном свете... Ещё хуже то, что в Болгарии и Словакии увеличилось число тех, кто видит в США более серьёзную угрозу для своей страны, чем в России», — отмечается в документе, с которым ознакомился RT.

Новый доклад Атлантического совета, озаглавленный «Соединённые Штаты и Центральная Европа: второе столетие сотрудничества», был подготовлен совместно с базирующейся в Братиславе некоммерческой организацией GLOBSEC. Она и представила результаты социологических опросов об отношении граждан Центральной Европы к НАТО и восприятию ими России и США.

Согласно этим данным, с 2017 года поддержка членства в Североатлантическом альянсе выросла во всех странах, где прошли исследования: Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. В текущем году этот показатель впервые превысил отметку в 50% в Словакии и 90% в Польше. Австрию составители доклада также отнесли к Центральной Европе, однако она не входит в НАТО, а потому её жители не отвечали на этот вопрос.

В то же время на вопрос о том, какая страна — Россия или США — представляет угрозу, жители Центральной Европы отвечали по-разному. Более половины австрийцев, болгар, венгров относится к обеим странам скорее положительно, чем отрицательно.

При этом в Болгарии тех, кто опасается главного союзника по блоку НАТО, больше, чем противников Москвы: 25% против 7%. Схожая ситуация в Словакии — 41% опрошенных считают угрозой США и лишь 26% — Россию.

Только в Польше, Румынии и Чехии большинство населения однозначно полагают, что угроза исходит от РФ. Именно результаты этого исследования Атлантический совет и относит к числу «тревожных тенденций».

Зона влияния

Как отметил в разговоре с RT директор Центра геополитических экспертиз политолог Валерий Коровин, опасения американских экспертов вызваны страхом потерять контроль над Центральной Европой.

«Даже минимальные симпатии центральноевропейских стран и их элит к России, по мнению американцев, грозят выходом Европы из-под американского геополитического контроля, — заявил Коровин. — Они мыслят в логике противостояния двух типов цивилизаций: атлантистской линии, центром которой являются США, и евразийской — в её центре находится Россия. Геополитическое же значение Центрально-Европейского региона колоссально для Евразии. США рассматривают его как плацдарм для дальнейшего наступления вглубь континента».

В свою очередь, доцент МГИМО (У) Кирилл Коктыш отмечает, что страны Центральной Европы вплотную граничат с такими важными для России государствами, как Украина и Белоруссия, являясь проводником американской политики на этом направлении.

Участники демонстрации в Варшаве держат портреты президента США Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды

Reuters

© Kacper Pempel

«Как символическая зона влияния Центральная Европа очень важна», — утверждает политолог.

По словам Валерия Коровина, несмотря на то что большинство стран региона вот уже 20 лет как в НАТО, в США понимают, что евроатлантическая солидарность сейчас переживает не лучшие времена.

«Всё чаще поднимается вопрос о том, нужно ли американское присутствие в Европе в таких масштабах и в чём целесообразность НАТО», — отмечает эксперт.

Рецепты противодействия

По мнению аналитиков Атлантического совета, сейчас лидерские позиции США в Европе находятся под вопросом. По обе стороны Атлантики растёт недовольство экономическими проблемами, всё более заметным становится разочарование в функционировании институтов власти или даже в принципах западной демократии, а также усиление националистических тенденций. Связи между Старым Светом и США подвергаются новым испытаниям после прихода к власти президента Трампа. Соединённые Штаты больше не единственная супердержава, а их интересам, в том числе в Центральной Европе, бросают вызов Россия и Китай.

На этом фоне Россия якобы использует «весь набор инструментов гибридной войны», пытаясь посеять в странах Центральной Европы сомнения в правильности евроатлантической ориентации. Утверждается, что Москва якобы эксплуатирует существующие проблемы: евроскептицизм, недовольство мигрантами, разочарование в результатах экономических реформ, которые продвигал Запад, сложное состояние межнациональных отношений и территориальные споры. Да и неудачи США в Афганистане и Ираке серьёзно ударили по престижу Вашингтона.

При этом американский исследовательский центр призывает к более активному сдерживанию России и расширению сетей влияния Соединённых Штатов в Европе. С одной стороны, предлагается усилить взаимодействие американцев с институтами гражданского общества центральноевропейских стран. С другой — совместно с «регулирующими структурами ЕС» сформировать дополнительные инструменты контроля над информационным пространством, вводя «новые стандарты прозрачности и порядочности в соцсетях», «которые можно направить на разоблачение и блокировку подставных аккаунтов».

На экономическом уровне опасения у Атлантического совета вызывает наличие крепких связей между Россией и странами Центральной Европы в области энергетики. Так, долгое время оппонировавшая «Северному потоку — 2» Словакия после визита премьер-министра страны Петера Пеллегрини в Россию 4—7 июня выразила желание присоединиться как к этому проекту, так и «Турецкому потоку». Активно сотрудничают с Россией в области энергетики Венгрия и Австрия.

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах

© Axel Schmidt / Nord Stream 2

В качестве альтернативы российским, а заодно и китайским проектам в области экономики Атлантический совет предлагает развивать ориентированные на США проекты сотрудничества. Например, «Инициативу трёх морей», предложенную в 2015 году лидерами Польши и Хорватии. Сейчас в этом интеграционном объединении участвуют 12 стран ЕС, расположенных на пространстве между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями.

На прошлой неделе в ходе очередного саммита объединения в столице Словении Любляне как раз обсуждались перспективы создания газового коридора «Север — Юг», который позволил бы распределять американский сжиженный газ из терминалов на Адриатике и в Балтийском море по всему континенту.

Осторожно, демократия!

Ещё одна мера противодействия России, по мнению авторов Атлантического совета, — это укрепление демократических институтов в центральноевропейских странах с помощью Соединённых Штатов. Но на этом поприще Вашингтону рекомендуют действовать осмотрительно, чтобы не натолкнуться на обвинения во вмешательстве в дела суверенных государств.

«Прививая демократические ценности, вытекающие из общего исторического опыта, ценностных ориентиров и опыта борьбы с коммунизмом, нужно сформировать такое представление о США, которое укрепило бы их позиции в свете ожидаемых обвинений в «иностранном вмешательстве», — отмечается в докладе.

Кроме того, американцам не рекомендуется в большинстве случаев публично выражать озабоченность по поводу проблем с правами человека в восточноевропейских странах и меньше затрагивать в отношениях со странами региона проблемы абортного законодательства, спорные аспекты истории или отношение граждан Центральной Европы к мигрантам. По мнению авторов доклада, открытое продвижение слишком либеральной повестки в странах, где сильно консервативное мировоззрение, может выйти Вашингтону боком.

«Попытавшись взяться за всё, США могут потерпеть неудачу во всём», — подчёркивается в докладе.

Как отметил Кирилл Коктыш, для Соединённых Штатов «демократия — это ситуация, когда через выборы можно влиять на формирование власти в нужной стране». По мнению Валерия Коровина, заявленная в докладе Атлантического совета стратегия укрепления демократии направлена прежде всего на подрыв суверенитета стран Центральной Европы.

«Попытки США влиять на гражданское общество являются актом агрессии против стран Европы, потому что это — часть так называемой стратегии сетевых войн, — заявил Коровин. — То есть захвата государств без использования обычных вооружений, а лишь посредством воздействия на общественное мнение с целью давления со стороны общества на действующую власть и тем самым влияния на её решения».

«Расходный материал»

Под предлогом противодействия России Атлантический совет предлагает нарастить американское военное присутствие в Европе и усилить вовлечённость Соединённых Штатов в общие проекты со странами ЕС на тех направлениях, где проекты ЕС — PESCO (Европейский оборонный союз) и EDF (Европейский оборонный фонд), по их мнению, угрожают НАТО.

Американский БТР Stryker на учениях в Польше

Reuters

© Ints Kalnins

«С учётом того, что путинская Россия способна и показывает, что готова пойти на агрессию в Европе, авторы этого документа рекомендуют союзникам США на восточном направлении работать сообща в целях расширения возможностей Запада в сфере военного сдерживания — эту задачу США сейчас обсуждают с Польшей», — подчёркивается в документе американского аналитического центра.

Польские власти ранее неоднократно предлагали США построить на своей территории военную базу для размещения дополнительного американского военного контингента на постоянной основе.

По словам Валерия Коровина, США «не скрывают своего подлинного намерения просто, без всяких причин держать Европу под американским контролем в состоянии оккупированной территории». Для этих целей и используется миф о «российской угрозе». Однако, отмечает эксперт, такая политика ставит под угрозу безопасность стран Центральной Европы, так как регион рискует стать выжженной пустыней в случае гипотетической агрессии против России.