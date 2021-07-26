Тревожное предсказание Чубайса раскритиковал эксперт: "Всегда прогнозирует наоборот"

Тревожное предсказание Анатолия Чубайса о драматичных финансовых потерях, которые могут скоро ждать Россию, раскритиковал эксперт Александр Фролов: "Всегда прогнозирует наоборот".

Потери России из-за отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить около 10 % ВВП, заявил Анатолий Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".

По мнению спецпредставителя президента, потери отечественной экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС. Их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий, передал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Предсказание одиозного политика в эфире "Первого русского" оценил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он скептически воспринял слова экс-главы "Роснано":

Анатолий Борисович прекрасен тем, что он всегда прогнозирует со стопроцентной вероятностью, правда всегда со знаком минус. То есть если он говорит, что чего-то не будет, значит это, скорее всего, будет, и наоборот.

В данном случае Чубайс решил поспекулировать на действительно проблемной теме, однако его прогнозы не выдерживают критики, добавил эксперт. Он выразил уверенность, что в реальности падение не будет драматичным.

Во-первых, динамика изменений, о которой любят порассуждать, в реальности отличается о того, что пишут на бумаге. Во-вторых, наша промышленность уже сейчас адаптируется под изменяющиеся условия, в частности, ориентируясь на экспорт продуктов более высокого передела, подчеркнул Фролов.