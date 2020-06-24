Тревогу на базе Хмеймим объявляли неспроста: Сбито два беспилотника террористов

Глава российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что беспилотники были сбиты 22 июня примерно в 22:30. Это произошло неподалёку от российский авиабазы Хмеймим, которая находится рядом с городом Джебла (провинция Латакия).

"Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении", - рассказал военный.

Он добавил, что при атаке никто не пострадал. Материально-технический ущерб российской базе в Сирии нанесён не был. По словам контр-адмирала, уже удалось установить, что беспилотные летательные аппараты запустили с территории, которая находится под контролем незаконных вооружённых формирований в Идлибской зоне деэскалации. Установлено, что речь идёт о долине Эль-Габ, пишет ТАСС.

Турецкой стороне о случившемся уже сообщили. Информацию передали через совместный координационный центр и потребовали расследовать инцидент. Также Турцию попросили предпринять действия, чтобы ликвидировать террористическую угрозу.

22 июня вечером стало известно, что на российской базе Хмеймим внезапно сработала система оповещения ПВО. Со стороны этого военного объекта послышалось 15-20 взрывов, но официального подтверждения атаки не было.