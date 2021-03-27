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Треугольник противоречий: Эр-Рияд балансирует между Грецией и Афинами

27 марта 2021, 00:25  •  31 • Война

Активный март

В этом месяце отмечен существенный рост напряженности боевой и оперативной подготовки вооруженных сил Саудовской Аравии.
10 марта военно-морские силы СА и Франции объединили свои усилия для организации и проведения учений White Shark 21. Это было осуществлено в целях укрепления сотрудничества в области безопасности в регионе.
21 марта саудовские и суданские военно-морские силы провели тренировку на военно-морской базе короля Фейсала, где они практиковались в осмотре судов, боевых действиях в условиях плотной городской застройки, а также в боевом патрулировании.
Несколько дней спустя, 23 марта, Западный флот ВМС Саудовской Аравии вместе со своим индонезийскими партнерами участвовал в учениях в акватории Красного моря.
В качестве практики противодействия нападениям на нефтяные объекты Королевский флот Саудовской Аравии провел совместные военные учения со своими местными подразделениями, включая пограничную службу Восточной провинции Министерства внутренних дел, Управление государственной безопасности, а также Министерство энергетики в лице компаний Saudi Aramco и Aramco Gulf.
Помимо всего прочего, Королевские военно-воздушные силы Саудовской Аравии провели совместные военные учения с ВВС США для повышения уровня боевой готовности и отработки вопросов взаимодействия.
ВВС Саудовской Аравии также перебазировали свои F-15 в ОАЭ для участия в учениях Desert Flag.
Также Сухопутные войска США и Саудовской Аравии собрались в Королевстве для участия в совместных учениях Falcon Claws 3, направленных на укрепление взаимодействия, обмен опытом и оперативными концепциями, а также повышение боевой готовности для противостояния внешним угрозам.
Кроме того, начиная с 27 марта, Королевские ВВС Саудовской Аравии и ВВС Пакистана примут участие в двухнедельных воздушных учениях.
Еще одни учения проходят совместно с Грецией — Falcon Eye 1. Они нацелены на демонстрацию способности военно-воздушные силы страны совершать боевые вылеты для авиационной поддержки войск, ведущих наступательные и оборонительные операции.
Американское издание Defense News предполагает, что
последняя военная активность Саудовской Аравии объясняется двумя причинами: укреплением геополитических связей и подготовкой к парированию асимметричных угроз.
В комментарии изданию эксперт по стратегическим вопросам и политический исследователь из Бахрейна Абдулла Аль Джунаид сообщил, что ожидает еще большего увеличения числа мероприятий боевой и оперативной подготовки саудитов с ВС европейских и ближневосточных государств. При этом во главу угла ставятся безопасность и стабильность в бассейне Средиземного моря, что считается критически важным для всего Ближнего Востока. Эксперт добавил, что государства региона также хотят обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе.

Оружие от врага

Укрепление военной мощи Саудовской Аравии происходит не только за счет регулярных военных маневров.
В этом месяце два предприятия из Саудовской Аравии объявили, что будут совместно производить беспилотный летательный аппарат Karayel-SU по лицензии турецкой компании Vestel Savunma.
При этом, как отмечают эксперты Института Ближнего Востока в комментарии для «Газеты.Ru»,
отношения между Турцией и КСА были напряженными после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году на территории генконсульства КСА в Стамбуле.
Торговля рухнула под неофициальным саудовским бойкотом, но обе страны заявили, что будут работать над улучшением отношений, что, правда пока опровергается реальными действиями того же Эр-Рияда.
По крайней мере, к эмбарго турецких товаров прибавились и ограничения КСА в области образования. Саудовская Аравия закрыла восемь турецких школ в городах Мекка и Медина в прошлом году, напоминают специалисты Института Ближнего Востока.
Согласно данным, опубликованным Ассамблеей турецких экспортеров (TIM), турецкий экспорт в Саудовскую Аравию в феврале сократился на 92% — с $290 млн до всего лишь $21 млн в годовом исчислении. В январе турецкий экспорт также сократился еще на 92%.
Однако Турция в настоящий момент — один из ведущих мировых производителей вооруженных беспилотных летательных аппаратов.
Именно турецкое оружие помогло Азербайджану добиться значительных успехов в шестинедельной войне с Арменией в Нагорном Карабахе.
Турецкие беспилотники также были задействованы в конфликтах в Сирии и Ливии.
Французские СМИ в этой связи сообщают, что широко распространено предположение о том, что королевство ищет поставки оружия, которые могли бы обойти эмбарго на поставки вооружения, введенное некоторыми западными странами для военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.

Балансируя между конкурентами

Напряжение к этой ситуации добавляет растущее сотрудничество КСА в области военного строительства с заклятым «другом» Анкары в лице Афин. Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Эрдоган раскритиковал недавние совместные учения КСА и Греции, которая завязла в споре с Анкарой по поводу морской юрисдикции в Восточном Средиземноморье.
«Саудовская Аравия проводит совместные учения с Грецией. В то же время Саудовская Аравия просит у нас вооруженные беспилотники. Мы надеемся решить этот вопрос спокойно, не перегреваясь», — сказал Эрдоган.
Впрочем, турецкий аналитик по вопросам обороны Калгар Курч в разговоре с Defense News выразил сомнения в том, что эти два события могут повлиять друг на друга. По его словам, демонстрация силы Турции в регионе, похоже, привела к появлению противодействующего альянса, и Анкара хочет положить конец этой изоляции.
«Учения вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия (КСА) и Греции демонстрируют поддержку КСА региональной политике Афин, которая противоречит интересам Анкары. В то же время Турция осознала, что демонстрации только военной силы в Восточном Средиземноморье недостаточно без поддержки со стороны важных игроков в регионе», — сказал Калгар Курч.
«Я думаю, что мы наблюдаем сдвиг в поведении Турции в регионе. Сейчас приоритет Турции состоит в том, чтобы положить конец подобной изоляции, восстановив испорченные ранее отношения. Именно это мы наблюдаем на примере сближения Турции с Египтом и КСА. На этом этапе учения не окажут существенного влияния на текущие процессы, потому что приоритетом является налаживание отношений», — добавил Калгар Курч.
Однако он признал, что Саудовской Аравии и Турции еще предстоит многое решить.
«Есть некоторые внутренние источники конкуренции между Турцией и KСA. На данный момент сложно согласовать интересы KСA и Турции в Восточно-Средиземноморском регионе», — считает Курч.
Кроме того, аналитик отметил, что кооперации соисполнителей в плане производства вооружения и военной техники еще только предстоит сложиться.
«Углубление оборонно-промышленного сотрудничества будет зависеть от того, смогут ли Турция и КСА разрешить свои глубокие разногласия в регионе. Кроме того, у KСA есть много потенциальных поставщиков ВВТ, которые были бы готовы сотрудничать с саудовскими оборонными компаниями. Для Турции это будет тяжелая конкуренция», — сказал Курч.
«Проблема может усложниться, поскольку турецкие компании все чаще сталкиваются с трудностями в получении западных технологий, что мешает продажам турецкого вооружения и военной техники в третьи страны», — добавил он.
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Jon Gambrell/AP

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