Третью и четвёртую мировые войны развяжут США и Китай - Роберт Фарли

Американский эксперт предрёк две мировые войны из-за конфликта Китая и США.

Американское издание 19Fortyfive утверждает, что соперничество Китая и США может привести к двум новым мировым войнам.

"Противоборство Пекина и Вашингтона, скорее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведёт к серии войн", - рассказал изданию политолог Роберт Фарли.

В частности, Китай и США могут разжечь конфликт из-за Тайваня. "Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, это не искоренит фундаментальные противоречия с Соединёнными Штатами", - отметил эксперт. При этом поддержка США не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения.

Фарли отметил, что "сложно предугадать реакцию государств Азии на военный успех НОАК, можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном".

Эксперт также подчеркнул, что любой военный конфликт в Тихом океане приведёт к большой катастрофе из-за разрушения инфраструктуры между Азией и Америкой.