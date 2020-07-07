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Третьяковка вышла из карантина! Новая выставка — "НЕНАВСЕГДА"

07 июля 2020, 14:00  •  46 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В Третьяковской галерее открылась новая масштабная выставка, которую наконец можно посетить офлайн. Экспозиция "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", посвященная искусству брежневской эпохи, объединяет более 450 работ: произведения Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Ирины Наховой, дуэта "Комар и Меламид" и других художников. О том, почему кураторы сознательно отказались от термина "застой", зачем пространство оформили шкафами из советских стенок и как подготовиться к долгожданному походу в музей, — в материале РИА Новости.

Это не застой, а время для роста

Купить заранее билет на сайте на определенный сеанс, захватить с собой маску и перчатки, перед входом измерить температуру, а в залах стараться не задерживаться у картин, чтобы соблюдать дистанцию: поход в музей в постковидную эпоху требует основательной подготовки и выдержки. Но это того стоит, потому что увидеть искусство вживую все равно бесценно, особенно сразу после карантина.
Выставка Третьяковки должна была открыться 9 апреля, но из-за пандемии ее перенесли на июль. Это вторая "серия" трилогии, исследующей культуру постсталинской эпохи: первой была ставшая блокбастером "Оттепель". В 2017 году ее сделала та же команда кураторов — Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева, Анастасия Курляндцева.
В учебниках истории после "оттепели" следует период застоя, но создатели выставки решили от термина, введенного в обиход Михаилом Горбачевым в 1986 году, отказаться.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова на фоне мозаичных портретов Л. И. Брежнева (1981 г.) и Е. Ф. Фурцевой (1981 г.) работы Нади Леже во время открытия выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" в Новой Третьяковке в Москве
"Это определение не совсем корректно по отношению к культурной среде того времени — там, наоборот, было движение, шел непрерывный поиск", — объясняет директор ГТГ Зельфира Трегулова.
Времени на рефлексию и осмысление происходящего стало больше: в 1967 году в СССР ввели пятидневную рабочую неделю. Многие советские граждане приспособились к двойной жизни: утром на партсобрании горячо хвалили "дорогого Леонида Ильича", а в выходные или вечером того же дня в кругу своих с упоением рассказывали антисоветские анекдоты.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Выставка "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" в Третьяковской галерее
Как раз на этом сосуществовании давящей идеологической риторики с различными попытками сбежать от реальности и строится экспозиция "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985". Именно так, уточняет Светляков, следует писать название — заглавными буквами и слитно. На идею кураторов вдохновила книга антрополога Алексея Юрчака "Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение".

"Перемен требуют наши сердца"

Выставка начинается даже не с вешалки, а с красной ковровой дорожки у входа. У тех, кто помнит ее с советских времен, сразу возникает нужный настрой, а молодежь может почувствовать себя звездами Московского кинофестиваля 80-х.
Экспозицию в Новой Третьяковке разделили на восемь частей. Сперва посетители попадают в нарочито помпезный зал с коврами и парадными изображениями генсека под названием "Ритуал и власть", где невольно чувствуешь себя винтиком системы. Но уже сразу за ним — иронический взгляд на это положение вещей в "Соц-арте" Комара и Меламида.
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Картина Таира Салахова "Л. И. Брежнев за работой над "Воспоминаниями" (1981 г.)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картина Виталия Комара и Александра Меламида "Встреча А. Солженицына и Г. Белля на даче М. Ростроповича" (1972 г.)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Зал, посвященный соц-арту, на выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" в Третьяковской галерее
© Сергей Пятаков
1 из 3
Картина Таира Салахова "Л. И. Брежнев за работой над "Воспоминаниями" (1981 г.)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 3
Картина Виталия Комара и Александра Меламида "Встреча А. Солженицына и Г. Белля на даче М. Ростроповича" (1972 г.)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
3 из 3
Зал, посвященный соц-арту, на выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" в Третьяковской галерее
© Сергей Пятаков
А заканчивается выставка и вовсе уютной комнаткой, где предлагают присесть в кресло у работающего телевизора.
Показные масштабы постепенно сужаются до небольшого мирка квартирки в панельной многоэтажке. Выходить с экспозиции придется через занавеску на шкафу под звуки ставшей гимном перестройки песни "Перемен требуют наши сердца".
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Посетительница на выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", открывшейся в Новой Третьяковке в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Чесменский бой был важным самым
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Картина Владимира Янкилевского "Город-сумерки" (1970 г.)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
1 из 2
Посетительница на выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", открывшейся в Новой Третьяковке в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 2
Картина Владимира Янкилевского "Город-сумерки" (1970 г.)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Удивительно, насколько близко стало всем это ощущение запертости и тесноты после пандемии. "Выставка в процессе подготовки обросла новыми смыслами. Теперь ее название скорее напоминает оптимистический манифест", — говорит Кирилл Светляков.
Вожделенная стенка, за которой охотились в период дефицита, — не только главный декоративный элемент пространства, созданного архитектором Агнией Стерлиговой, но и лейтмотив экспозиции. И особенно это подходит разделу, рассказывающему об апт-арте: в брежневскую эпоху были популярны квартирные выставки. Впрочем, в отдельном зале, посвященном культу детства, появляется и другой непременный элемент советского интерьера — обои в цветочек.
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Виктор Пивоваров. "Московская вечеринка". 1971
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
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Виталий Комар, Александр Меламид. "Портрет отца". 1973
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
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Группа "Коллективные действия". Лозунг. Фотодокументация акции. 1977
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
4 из 5
Сергей Базилев. "Однажды на дороге". 1983
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
5 из 5
Группа "Мухомор". Фотография из альбома "Битлз" (фрагмент). 1982
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
1 из 5
Посмертные почести бескомпромиссному советскому адмиралу
Виктор Пивоваров. "Московская вечеринка". 1971
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
2 из 5
Виталий Комар, Александр Меламид. "Портрет отца". 1973
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
3 из 5
Группа "Коллективные действия". Лозунг. Фотодокументация акции. 1977
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
4 из 5
Сергей Базилев. "Однажды на дороге". 1983
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
5 из 5
Группа "Мухомор". Фотография из альбома "Битлз" (фрагмент). 1982
© Фото : Государственная Третьяковская галерея
При этом андеграундное искусство висит рядом с официальным — одобренным партией. Так, посвященные кризису деревни 70-80-х работы Игоря Макаревича или Дмитрия Плавинского соседствуют с идеологически выдержанными полотнами Гелия Коржева. А это было совершенно невозможно представить в советское время, когда неугодные не то что не могли пробиться на выставки — даже не имели права в открытую купить краски и холсты.
"Мы не хотели выстраивать между этими художниками границу. Они все равно существовали в одной системе, пусть по разные ее стороны", — отмечает Светляков.

Как это было

Тем, кто родился в постсоветскую эпоху, спустя почти полвека не всегда легко понять, где разрешенное искусство, а где — запрещенное.
Впрочем, перед походом можно основательно подготовиться онлайн: в интернет-издании Третьяковки "Лаврус" создали для выставки целый курс. Здесь, например, можно найти словарь эпохи застоя. Если с диссидентом все еще более-менее понятно, а "здесь-сидент" вызывает улыбку, то вот "духовка" явно требует объяснений. А три известные художественные акции (групп "Мухоморы", "Коллективные действия" и дуэта Комара с Меламидом) оживают в анимированных лонгридах проекта "Выходка".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Выставка "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" в Третьяковской галерее
У "НЕНАВСЕГДА" также получилась стильная рекламная кампания (маски с названием выставки раскупили в музейном магазине еще до открытия: но обещали подвезти — вот он, нынешний дефицит). С плакатов и роликов на зрителей смотрят трое героев, которые представляют собой собирательный образ той эпохи: советский служащий в сером костюме и с газетой "Правда" под мышкой, ярко одетый молодой инженер и изящная интеллектуалка-аспирантка.
"Все они разные, но, думаю, каждый задается вопросом: каково это — не чувствовать время?" — говорит куратор Кирилл Светляков.
"Мироощущения, может быть, и совпали спустя полвека. Но сравнивать эпохи не стоит", — рассуждает художница Ирина Нахова в каталоге к выставке. По ее мнению, тогда была аура причастности к сокровенному и интерес широкой публики. Сейчас же, после карантина, люди скорее вспоминают не искусство, а, к примеру, путешествия или рестораны.

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