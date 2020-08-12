Третья ночь протеста: Люди стали выбивать стёкла милицейскому автобусу

В Минске группы протестующих атаковали милицейский автобус. Как сообщают журналисты с места, демонстранты разбили стёкла в автобусе.

На данный момент стычки между силовиками и митингующими проходят в ряде спальных районов города.

Так, на проспекте Рокоссовского продолжаются зачистки групп протестующих. К месту столкновений стянуты значительные силы милиции, есть кареты скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим, передаёт РИА Новости.

Противостояние нарастает и в районах Серебрянка и Каменная Горка.

Ранее из Минска уехала проигравший кандидат на выборах президента Светлана Тихановская. В Сети её уже прозвали "символом протеста". Как стало известно, Тихановская в ночь на 11 августа перебралась в Литву.

После её приезда президент страны Гитанас Науседа сделал заявление. По его словам, недавнее видеообращение Тихановской, где она призывала белорусов не выходить на протест, якобы было сделано под давлением.

По его словам, давление на кандидатку является ещё одним доказательством того, как власти ломают дух целой нации, передают "Дни.ру".

Литва уже объявила о готовности предоставить кандидату в президенты Белоруссии политическое убежище.