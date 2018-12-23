Третья мировая зародится на Украине - National Interest

The National Interest выпустил новую публикацию, в которой эксперты строят прогнозы, где может начаться Третья мировая война. Эксперт заявил, что сейчас в мире происходит "кризис гегемонии США", а в качестве возможных очагов Третьей мировой войны упоминается Украина.

В следующем году самыми "горячими" регионами, с которых может начаться Третья мировая война, могут стать Украина, Корейский полуостров, а также Южно-Китайское море и Персидский залив.

Такую точку зрения высказал рофессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли.

Так, к примеру, в Южно-Китайском море развернулось противостояние США и Китая, которые продолжают вести друг с другом торговую войну.

Из-за инцидента и провокации в Керченском заливе вероятно, что и Украина может стать очагом распространения Третьей мировой.

"Инцидент вызвал рост напряженности в регионе", - говорит Фарли. И добавил, что считает - Россия уж совершенно точно не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами на Украине.

"С учетом сохраняющейся напряженности между США и Россией, даже небольшое потрясение может разрушить шаткий баланс, сохраняющийся в регионе на протяжении последних нескольких лет", - говорит Фарли.

В Персидском заливе напряженность растет из-за экономического давления США на Иран. А с учетом стратегического значения региона, любое проявление нестабильности здесь может привести к серьезным столкновениям, в которых будут участвовать США, Россия и Китай.

На Корейском полуострове в любой момент могут испортиться окончательно отношения между США и КНДР. Кроме того, вокруг есть заинтересованные стороны — Япония, например.

"Кризис военной гегемонии США и сложившегося мирового порядка свидетельствует о том, что ближайшее будущее, вероятно, станет опаснее, нежели прошлое", - пишет Фарли.

Р анее сообщалось, что по мнению экспертов, п оводом для начала ядерной войны между мировыми державами в настоящий момент может послужить любой регион планеты, в котором так или иначе присутствуют конфликты или обострены противоречия. К примеру, военный эксперт Константин Сивков называет Персидский залив возможной точкой начала Третьей мировой войны.

Так, он уточняет, что Йемен, Афганистан или даже курдские регионы Турции, Сирии и Ирака вполне могут стать спичкой, от которой разгорится глобальный конфликт. Также война между мировыми державами возможна из-за разногласий на африканском континенте.