Третья мировая война состоится без немцев • 158 • Аналитика







Набирающая обороты грызня между Вашингтоном и Берлином по поводу энергетических отношений Германии с Россией отражает, помимо бизнес-интересов американских нефтегазовых концернов, еще и крайнее недовольство США явным нежеланием немцев занимать место в окопе будущей антироссийской войны.





Вопрос о том, почему такая исторически воинственная страна, как Германия, вдруг перестала интересоваться завоевательными грабительскими походами, представляет немалый интерес.



Первая версия ответа лежит на поверхности. Опыт двух мировых войн, в которых Германия имела неосторожность быть России врагом, немцев многому научил. И прежде всего тому, что при всех раскладах главную роль поставщика пушечного мяса на Восточный фронт будут играть именно они.



Однако не стоит забывать, что огромные жертвы и тяжелое поражение в Первой мировой войне, ничуть не помешало тем же немцам уже через 20 лет поджечь очередной вселенский военный пожар.



Второе объяснение «зарыто» не намного глубже первого. Нынешняя экономическая модель существования Германии как центральной страны Европы, обладающей к тому же весьма надежным энергетическим обеспечением со стороны России, немцев весьма устраивает, и у них нет никаких причин искать новые военные приключения на свою задницу.



Однако и этот факт также не имеет абсолютного значения. Та же Германия развязала Вторую мировую войну, находясь на пике экономического подъема, которому к тому же весьма усердно помогал весь остальной Запад. И даже олимпийские игры для поощрения Третьего рейха подарил Гитлеру.



Почему же тогда нынешние немцы так упорствуют в своем нежелании в очередной раз подсобить англосаксам в их извечном стремлении поставить Россию на колени?



На мой взгляд, важнейшая причина лежит в социально-психологической плоскости. И причастны к этому те же самые англосаксы.



После поражения Германии в 1945 году западные союзники сделали все возможное, чтобы демилитаризировать не только военно-промышленный потенциал этой страны, но и начисто выскоблить из немецкого менталитета любые намеки на историческое прошлое, связанное с решением германских проблем силой оружия. Связано это было с тем, что Германия для Запада оказалась чересчур своенравным «бультерьером», который в определенных обстоятельствах мог загрызть не только указанную ему цель, но и самого указующего.



Достигалось эта демилитаризация немецкого сознания путем интенсивного вколачивания в него так называемого «комплекса вины» всего германского народа за преступления нацизма. Тем более что эти преступления действительно были настолько чудовищны, что оснований для внушения такого ущербного мироощущения было более чем достаточно. На протяжении десятков лет, прошедших после войны, родилось уже несколько поколений немцев, которые находятся под воздействием этого психологического комплекса и воспитаны в духе безусловного соблюдения строжайшего табу на восхваление милитаризма и вообще всего, что связано с армией.



Вот что написал недавно по поводу неисправимости нынешнего немецкого пацифизма Йохен Биттнер, редактор отдела политики еженедельника Die Zeit:





Каждого немецкого школьника учили четырем вещам: война — это худшая вещь, которая может случиться; мы, немцы, проявили склонность к разжиганию войн; мы начали I и II мировые войны; и если начнется III мировая война, то мы, немцы, будем умирать первыми. Европа как театр грядущей войны с Россией

Наши учителя прошли сквозь ужасы концлагерей и были освобождены американскими солдатами. Теперь эти учителя формировали у нас мировоззрение, в котором война никогда, никогда не должна была стать решением проблемы. Ни в коем случае. Никогда». «Я не утверждаю, что немецкие лидеры занимают абсолютно циничную позицию. Это просто слишком глубоко укоренился пацифизм, который нам привили американцы. Попытка перевоспитания немцев после 1945 года удалась слишком хорошо. Пацифизм, иногда в самодостаточном виде, стал неотъемлемым элементом немецкой ДНК.Каждого немецкого школьника учили четырем вещам: война — это худшая вещь, которая может случиться; мы, немцы, проявили склонность к разжиганию войн; мы начали I и II мировые войны; и если начнется III мировая война, то мы, немцы, будем умирать первыми.Наши учителя прошли сквозь ужасы концлагерей и были освобождены американскими солдатами. Теперь эти учителя формировали у нас мировоззрение, в котором война никогда, никогда не должна была стать решением проблемы. Ни в коем случае. Никогда».



На днях посмотрел видеоролик, где молодые немцы, юноши и девушки, смотрели московский Парад Победы. Причем смотрели с явным недоумением. И признавались, что никогда не видели танков на улицах своих городов. И говорили, что, если бы немцы такое увидели, то были бы этим ошарашены. Один, правда, сказал, что понимает русских, которые победили в той войне и что парад — память о той победе. Но тут же добавил, что немцам ничего хорошего вспомнить нечего, поэтому и парады им ни к чему.



В порядке дальнейшего «разжижения» немецкого национального духа и генофонда Германия, не без ведома тех же англосаксов и еще кое-кого, стала первой из крупных европейских стран, которая в плановом порядке была наводнена миллионами инокультурных «гастарбайтеров». Еще в семидесятых годах, задолго до нынешних беженских волн, немецкие города были наводнены переселенцами из Турции числом в семь миллионов душ. Дети и внуки которых сегодня уже чувствуют себя заправскими немцами. Но при этом ровно ничего не смыслят, кроме выученных в школе толерантных прописей, в немецкой истории и культуре. И которым тем более нет ровно никакого дела до немецких военных традиций. А сегодня туда еще подселили и вовсе несведущих в этом вопросе африканцев и азиатов.



В общем, прививка против милитаризма в Германии вышла настолько мощная, что германским властям не удается поддерживать в сколько-нибудь приличном состоянии даже свою весьма скромную армию мирного времени. Дошло уже до того, что по самым свежим данным, некогда всемогущие германские люфтваффе имеют сегодня аж четыре полностью боеготовых истребителя, способных к немедленному выполнению всего спектра возможных задач.



Так что нынешние англосаксонские лидеры, возможно, были бы и рады полномасштабному возрождению германского милитаристского духа, который они в прошлом довольно успешно «юзали» в своих, в основном антироссийских интересах. Но подходящей для этого психологической и даже отчасти национально-этнической почвы в нынешней Германии нет и не предвидится. При всём старании не могу напрячь воображение до такой степени, чтобы представить себе выходца из Сомали, бодро марширующего под немецкие военные марши или даже прилежно изучающего немецкую военную историю со всеми её Бисмарками и Людендорфами. Эти ребята устроены гораздо проще и на «Великую Германию», уж извините за прямоту, им наплевать с высокого африканского баобаба.







Что же касается самих нынешних немцев, то степень их «толерантности» такова, что не позволяет даже теоретически допустить их неготовности подставить обидчику следующую щеку в случае получения оплеухи по предыдущей. А если учесть, что они в экономическом и социальном смысле неплохо устроились и в этом «новом дивном мире», во всяком случае, пока, то не приходится удивляться, что нынешние жители Германии отнюдь не спешат бежать задрав штаны за Дядюшкой Сэмом. Которому в очередной раз взбрело в голову подставить немецкую задницу под русский сапог. В неискоренимом пацифизме нынешней Германии, становящемся серьёзным барьером на пути реализации англосаксонских планов новой войны против России, Запад может «винить» только самого себя.Набирающая обороты грызня между Вашингтоном и Берлином по поводу энергетических отношений Германии с Россией отражает, помимо бизнес-интересов американских нефтегазовых концернов, еще и крайнее недовольство США явным нежеланием немцев занимать место в окопе будущей антироссийской войны.Вопрос о том, почему такая исторически воинственная страна, как Германия, вдруг перестала интересоваться завоевательными грабительскими походами, представляет немалый интерес.Первая версия ответа лежит на поверхности. Опыт двух мировых войн, в которых Германия имела неосторожность быть России врагом, немцев многому научил. И прежде всего тому, что при всех раскладах главную роль поставщика пушечного мяса на Восточный фронт будут играть именно они.Однако не стоит забывать, что огромные жертвы и тяжелое поражение в Первой мировой войне, ничуть не помешало тем же немцам уже через 20 лет поджечь очередной вселенский военный пожар.Второе объяснение «зарыто» не намного глубже первого. Нынешняя экономическая модель существования Германии как центральной страны Европы, обладающей к тому же весьма надежным энергетическим обеспечением со стороны России, немцев весьма устраивает, и у них нет никаких причин искать новые военные приключения на свою задницу.Однако и этот факт также не имеет абсолютного значения. Та же Германия развязала Вторую мировую войну, находясь на пике экономического подъема, которому к тому же весьма усердно помогал весь остальной Запад. И даже олимпийские игры для поощрения Третьего рейха подарил Гитлеру.Почему же тогда нынешние немцы так упорствуют в своем нежелании в очередной раз подсобить англосаксам в их извечном стремлении поставить Россию на колени?На мой взгляд, важнейшая причина лежит в социально-психологической плоскости. И причастны к этому те же самые англосаксы.После поражения Германии в 1945 году западные союзники сделали все возможное, чтобы демилитаризировать не только военно-промышленный потенциал этой страны, но и начисто выскоблить из немецкого менталитета любые намеки на историческое прошлое, связанное с решением германских проблем силой оружия. Связано это было с тем, что Германия для Запада оказалась чересчур своенравным «бультерьером», который в определенных обстоятельствах мог загрызть не только указанную ему цель, но и самого указующего.Достигалось эта демилитаризация немецкого сознания путем интенсивного вколачивания в него так называемого «комплекса вины» всего германского народа за преступления нацизма. Тем более что эти преступления действительно были настолько чудовищны, что оснований для внушения такого ущербного мироощущения было более чем достаточно. На протяжении десятков лет, прошедших после войны, родилось уже несколько поколений немцев, которые находятся под воздействием этого психологического комплекса и воспитаны в духе безусловного соблюдения строжайшего табу на восхваление милитаризма и вообще всего, что связано с армией.Вот что написал недавно по поводу неисправимости нынешнего немецкого пацифизма Йохен Биттнер, редактор отдела политики еженедельника Die Zeit:На днях посмотрел видеоролик, где молодые немцы, юноши и девушки, смотрели московский Парад Победы. Причем смотрели с явным недоумением. И признавались, что никогда не видели танков на улицах своих городов. И говорили, что, если бы немцы такое увидели, то были бы этим ошарашены. Один, правда, сказал, что понимает русских, которые победили в той войне и что парад — память о той победе. Но тут же добавил, что немцам ничего хорошего вспомнить нечего, поэтому и парады им ни к чему.В порядке дальнейшего «разжижения» немецкого национального духа и генофонда Германия, не без ведома тех же англосаксов и еще кое-кого, стала первой из крупных европейских стран, которая в плановом порядке была наводнена миллионами инокультурных «гастарбайтеров». Еще в семидесятых годах, задолго до нынешних беженских волн, немецкие города были наводнены переселенцами из Турции числом в семь миллионов душ. Дети и внуки которых сегодня уже чувствуют себя заправскими немцами. Но при этом ровно ничего не смыслят, кроме выученных в школе толерантных прописей, в немецкой истории и культуре. И которым тем более нет ровно никакого дела до немецких военных традиций. А сегодня туда еще подселили и вовсе несведущих в этом вопросе африканцев и азиатов.В общем, прививка против милитаризма в Германии вышла настолько мощная, что германским властям не удается поддерживать в сколько-нибудь приличном состоянии даже свою весьма скромную армию мирного времени. Дошло уже до того, что по самым свежим данным, некогда всемогущие германские люфтваффе имеют сегодня аж четыре полностью боеготовых истребителя, способных к немедленному выполнению всего спектра возможных задач.Так что нынешние англосаксонские лидеры, возможно, были бы и рады полномасштабному возрождению германского милитаристского духа, который они в прошлом довольно успешно «юзали» в своих, в основном антироссийских интересах. Но подходящей для этого психологической и даже отчасти национально-этнической почвы в нынешней Германии нет и не предвидится. При всём старании не могу напрячь воображение до такой степени, чтобы представить себе выходца из Сомали, бодро марширующего под немецкие военные марши или даже прилежно изучающего немецкую военную историю со всеми её Бисмарками и Людендорфами. Эти ребята устроены гораздо проще и на «Великую Германию», уж извините за прямоту, им наплевать с высокого африканского баобаба.Что же касается самих нынешних немцев, то степень их «толерантности» такова, что не позволяет даже теоретически допустить их неготовности подставить обидчику следующую щеку в случае получения оплеухи по предыдущей. А если учесть, что они в экономическом и социальном смысле неплохо устроились и в этом «новом дивном мире», во всяком случае, пока, то не приходится удивляться, что нынешние жители Германии отнюдь не спешат бежать задрав штаны за Дядюшкой Сэмом. Которому в очередной раз взбрело в голову подставить немецкую задницу под русский сапог. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 158 Источник Похожие новости На близкую смерть Маккейна Откуда в кабинет Медведева пришли новые лица "Цусима 2.0" не за горами?

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