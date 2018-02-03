Третья мировая: В Пентагоне описали, как будет выглядеть война между США и Россией

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Замглавы американского Объединенного комитета начальников штабов изложил свое видение того, как будет выглядеть гипотетический вооруженный конфликт между Россией и США.

Американский генерал Пол Селва, занимающий пост заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов США, описал сценарий гипотетической войны между своей страной и Россией. По мнению генерала, вопреки тому, что многие эксперты говорят о том, что американо-российская война будет вестись преимущественно на земле и в воздухе, без участия флота она также не обойдется.

Конечно, Селва готов признать принципиальную важность сухопутных и воздушных сил в ходе этого теоретического противостояния. Тем не менее он напоминает, что если США и России придется столкнуться в открытом вооруженном противостоянии, то произойдет это, скорее всего, на европейском континенте.

Чтобы американские войска и самолеты могли сражаться там с русскими, их в Европу еще надо доставить. Россия, конечно же, попытается воспрепятствовать высадке войск США в Европе, а потому постарается дать ВМС страны капитальное морское сражение.

"В случае с Россией сражение будет происходить на земле и в воздухе. Но без Военно-морских сил здесь не обойтись, потому что в Россию и Европу перебросить большие силы можно только по водам Северной Атлантики. Без сражения на море во время этого перехода не обойтись, но в основном все будет происходить на земле", — изложил свое видение Третьем мировой войны Пол Селва.