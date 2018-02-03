Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посол России: За ядерными "страшилками" США стоит желание освоить трил...
Госдеп США запугал Мексику "щупальцами России по всему миру"
Отзыв о комплексе боевой экипировки "Ратник"
СМИ: Германия скрывает у себя пытавшихся свергнуть Эрдогана офицеров ВС Турции
Главная / Политика

Третья мировая: В Пентагоне описали, как будет выглядеть война между США и Россией

03 февраля 2018, 05:09  •  404 • Политика
Замглавы американского Объединенного комитета начальников штабов изложил свое видение того, как будет выглядеть гипотетический вооруженный конфликт между Россией и США.
Американский генерал Пол Селва, занимающий пост заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов США, описал сценарий гипотетической войны между своей страной и Россией. По мнению генерала, вопреки тому, что многие эксперты говорят о том, что американо-российская война будет вестись преимущественно на земле и в воздухе, без участия флота она также не обойдется.
Конечно, Селва готов признать принципиальную важность сухопутных и воздушных сил в ходе этого теоретического противостояния. Тем не менее он напоминает, что если США и России придется столкнуться в открытом вооруженном противостоянии, то произойдет это, скорее всего, на европейском континенте.
Чтобы американские войска и самолеты могли сражаться там с русскими, их в Европу еще надо доставить. Россия, конечно же, попытается воспрепятствовать высадке войск США в Европе, а потому постарается дать ВМС страны капитальное морское сражение.
"В случае с Россией сражение будет происходить на земле и в воздухе. Но без Военно-морских сил здесь не обойтись, потому что в Россию и Европу перебросить большие силы можно только по водам Северной Атлантики. Без сражения на море во время этого перехода не обойтись, но в основном все будет происходить на земле", — изложил свое видение Третьем мировой войны Пол Селва.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

404
Источник
Похожие новости
03 февраля 2018, 11:39
Посольство России потребовало от США прекратить захваты русских по всему миру
02 февраля 2018, 23:54
Председатель Генассамблеи ООН примет участие в эстафете олимпийского огня в Пхёнчхане
03 февраля 2018, 08:24
Посол России: За ядерными "страшилками" США стоит желание освоить триллионы долларов

02 февраля 2018, 14:09
Песков извинился за агитационное высказывание в пользу Путина после замечания ЦИК
02 февраля 2018, 20:39
Посольство РФ в Мадриде разочаровано выдачей США россиянина Левашова
02 февраля 2018, 16:09
Перебежчик моего врага - друг: Трамп встретится с группой диссидентов из КНДР
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 января 2018, 18:39
Когда Путин нанесёт удар?
27 января 2018, 13:54
"Вот овощ наш национальный вам" - Пользователи ответили на запрет флага России на ОИ
27 января 2018, 20:24
Глава ВТО впал в ступор из-за возможного выхода России из организации
29 января 2018, 21:09
Американский журналист назвал Россию "грязным домом" и поплатился за это
28 января 2018, 15:54
Четыре польских удара по Украине
30 января 2018, 16:39
Почему нас боятся, а мы нет
28 января 2018, 06:09
Украинские националисты жаждут расправы над главой МИД Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.