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Третья мировая: В Пентагоне описали, как будет выглядеть война между США и Россией
03 февраля 2018, 05:09 • 404 • Политика
Замглавы американского Объединенного комитета начальников штабов изложил свое видение того, как будет выглядеть гипотетический вооруженный конфликт между Россией и США.
Американский генерал Пол Селва, занимающий пост заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов США, описал сценарий гипотетической войны между своей страной и Россией. По мнению генерала, вопреки тому, что многие эксперты говорят о том, что американо-российская война будет вестись преимущественно на земле и в воздухе, без участия флота она также не обойдется.
Конечно, Селва готов признать принципиальную важность сухопутных и воздушных сил в ходе этого теоретического противостояния. Тем не менее он напоминает, что если США и России придется столкнуться в открытом вооруженном противостоянии, то произойдет это, скорее всего, на европейском континенте.
Чтобы американские войска и самолеты могли сражаться там с русскими, их в Европу еще надо доставить. Россия, конечно же, попытается воспрепятствовать высадке войск США в Европе, а потому постарается дать ВМС страны капитальное морское сражение.
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