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Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала

06 января 2020, 01:09  •  77 • Политика
Политолог Михаил Синельников-Оришак резко высказался об истерике американцев после убийства иранского генерала, связанной с обещаниями Третьей мировой войны. Он подчеркнул, в данной ситуации ты или идиот - "от Афинского определения человека, не разбирающегося в политике", - или "никому уже не будет дела", поскольку "всё разгорится".
Сайт призывной службы в США Selective Service System рухнул из-за сообщений о начале Третьей мировой войны. О произошедшем представители ведомства вынуждены были говорить на официальном канале в Twitter.
"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика", - поясняют в Selective Service System.
Только за сутки пользователи соцсетей опубликовали более трёх миллионов сообщений с общим хэштегом #WWIII ("Третья мировая война"). Причиной таких публикаций стали действия командования США, а именно убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. После того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке и объяснил его желанием "уничтожить террориста №1", в Иране чётко дали понять, что месть не заставит себя ждать. И теперь выбирать время и место будет именно иранская сторона. Пользователи в Сети по-своему расценили подобное противостояние и стали писать об опасениях в связи с началом новой глобальной войны.
Между тем политолог Михаил Синельников-Оришак, оценивая истерику с сообщениями о Третьей мировой войне, констатировал:
"Камлать по поводу Третьей мировой войны - занятие крайне неблагодарное: пока её нет, ты - идиот (от Афинского определения человека, не разбирающегося в политике). А если мировая война, не дай Бог, всё же разгорится, никому уже не будет дела, что ты - не идиот".
Добавим, как пишут "Невские новости", Трамп принял решение убить Сулеймани ещё в декабре. Такова позиция источников, беседовавших с журналистами.

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