Третья мировая объявлена: Первый укол от Франции

Секрет раскрыт: Макрон напал на Россию и "Спутник V", чтобы получить побольше доз из США и вакцинировать Францию до следующих выборов.

Президент Франции Эммануэль Макрон при всей внешней несхожести многим напоминает экс-президента России Бориса Ельцина. Прежде всего, предсказуемостью в своей непредсказуемости и умением соблюсти собственный интерес в любой ситуации. Эта характерная особенность Макрона наглядно проявилась в объявлении им о начале Москвой и Пекином третьей мировой войны путём атаки Запада своими вакцинами. Не испытывая стыда, он обвинил Россию и Китай, оперативно и профессионально отреагировавших разработкой эффективных вакцин на коронавирусную угрозу, в "попытках дестабилизации", ведении "мировой войны нового типа", в стремлении "оказывать влияние с помощью вакцин".

Данные беспочвенные обвинения – давайте обратим на это внимание, так как данный факт многое объясняет, – были озвучены Макроном по итогам первого дня виртуального саммита ЕС – США. Это произошло несмотря на то, что Россия с Китаем не занимаются коронавирусным шантажом, делают упор на гуманитарный аспект, никому ничего не навязывают. А Россия даже готова давать разрешения на производство своей лучшей на данный момент и одной из самых популярных в мире вакцины "Спутник V" в других странах при наличии там технологических возможностей, чем некоторые иностранные фирмы уже воспользовались.

Какая муха его укусила и при чём тут Ле Пен?

Зачем же тогда Макрон занялся вдруг на пустом месте дискредитацией России, Китая и их вакцин? Этот политик никогда не делает ничего просто так. В чём его интерес? А вот в чём. Через год во Франции состоятся очередные президентские выборы, в которых Макрон имеет право и наверняка будет участвовать. Если бы они были честными, победу на них непременно одержала бы лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Но даже если они будут, как обычно, не вполне честными, Ле Пен, согласно многочисленным опросам, имеет неплохие шансы победить ультралиберала и глобалиста Макрона. Буквально на днях она высказалась на больную тему бездарной организации во Франции вакцинации населения, недостатка вакцин и выразила надежду на то, что с помощью России процесс можно ускорить.

Мы могли бы уже сейчас заказать российскую вакцину "Спутник V" или китайскую вакцину, не дожидаясь решения Европейского союза,

– заявила Ле Пен на пресс-конференции в понедельник. Она подчеркнула, что выход из кризиса замедляют недостаточные темпы вакцинации:

С такими темпами нам не удастся достигнуть коллективного иммунитета ни весной, ни летом, ни даже осенью. Нам необходимо набрать темп, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни. Это также помогло бы быстрее восстановить экономику (цитата по ТАСС).

Что довлеет над президентом Франции?

Тут ни с чем не поспоришь. Но предлагать такие же рецепты, как лидер оппозиции, Макрон не может. Это-во-первых. Во-вторых, солидаризоваться хотя бы в этом с демонизируемой левыми и либералами Ле Пен для него политически невозможно. В-третьих, никто не отменял банальную конкуренцию и заинтересованности политиков поддержать свои компании. В Европе имеется развитая фармацевтическая промышленность, и европейские фирмы сами хотят зарабатывать на пандемии и, разумеется, не прочь проспонсировать тех, кто отстаивает их интересы. Недавнее предупреждение президента России Владимира Путина о европейских чиновниках, радеющих об интересах отдельных компаний, а не граждан Евросоюза, вполне относится и к этому случаю. Хамящие России еврочиновники делают это не только потому, что плохо воспитаны и смотрят на русских свысока, не считая их равными себе. Русские не африканцы или арабы – за расизм не спросят, большой шум не поднимут, горло не перережут – их унижать можно. И особенно когда в этом есть материальный интерес.

Главная проблема для Макрона заключается в том, что президентские выборы во Франции слишком близко, и он как реалист на самом деле вполне понимает, что европейцы как следует раскрутиться в течение ближайшего года не успеют, и поэтому без потенциально опасных (сразу после вакцинации умирают единицы, а что будет потом – наплевать) американских вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna основательно вакцинировать Францию за это время не удастся.

Почему Меркель и Драги не критикуют "Спутник V"?

У Макрона перед глазами пример израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который, проявив расторопность, вакцинировал Израиль ударными темпами и показал в результате неожиданно хорошие результаты на внеочередных выборах. Поэтому выбора у Макрона нет: без американских вакцин, какими бы они ни были на самом деле, – никак. Что надо делать, чтобы получить из США миллионы заветных ампул? Правильно! Поливать побольше грязью Россию, поскорее встроиться в антироссийский и антикитайский курс новой американской администрации. Именно поэтому Макрон одновременно высказался также в поддержку санкций против России, намерен помогать в ней послушному Западу "гражданскому обществу" и далее по списку.

Таких проблем, как у Макрона, нет у лидеров двух других крупнейших стран ЕС – Германии и Италии. Германский канцлер-ветеран Ангела Меркель уже не будет переизбираться, а новый итальянский премьер Марио Драги только что избран. Поэтому они, безусловно, зная о несовершенствах и опасности западных вакцин, весьма комплиментарно настроены по отношению к "Спутнику V" и уже предупредили Брюссель, что если евробюрократы будут неприлично долго тянуть с разрешением на его допуск в Европу, они пойдут по пути Венгрии и Словакии, уже закупивших российскую вакцину через голову Брюсселя.

Просто политика – ничего личного!

На самом деле и Макрон… нормально относится к "Спутнику V". Он просто понимает, что быстро и много его по причине отсутствия должных производственных мощностей в России не будет, что изготовление этой вакцины в других странах тоже не даст скорого эффекта, и что поэтому без американских и европейских препаратов он Францию вакцинацией в течение года не покроет.

Об этом можно судить по тому, что одновременно с рассчитанными, прежде всего, на заокеанское потребление антироссийскими заявлениями Макрона французские чиновники ведут совсем другие речи. Так, например, во вторник госсекретарь по европейским делам Клеман Бон, согласно ТАСС, заявил, что Франция может начать использовать "Спутник V" в национальной кампании вакцинации уже в июне, если он будет сертифицирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Госсекретарь, предостерегая от политизации данной проблемы, указал, что следует использовать любую эффективную и доступную вакцину и что Франция "открыта для всех вариантов". Без санкции президента Макрона Бон не стал бы открывать рот. Он, кстати, также "выдал секрет", который мы уже раскрыли: "Одной только российской вакцины не хватит, чтобы решить проблему нехватки препарата в странах блока. Количество вакцин по-прежнему мало, и его нужно увеличить в ближайшее время".

Вот и окончательный ответ на вопрос, почему и зачем Макрон полощет Россию с её прекрасной вакциной. Он уверен, что Москва, пошумев, не обидится. И пугает мир третьей мировой войной, потому что хочет добиться своего переизбрания.