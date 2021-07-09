Третья мировая на пороге. Британцы ждут большой войны между Россией и НАТО

Британцы ждут большой войны между Россией и НАТО в свете усилившейся напряжённости между этими двумя силами. Третья мировая война на пороге, считают в Лондоне.

Такое опасение выразила журналистка британского издания The Sun Имоджен Броддик. Она обратила внимание, что в последнее время и Россия, и НАТО часто угрожают друг другу, демонстрируя военную мощь.

Следует опасаться третьей мировой, ведь русские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль - в Чёрном, - отметила Броддик.

Автор материала обратила внимание, что в Балтийское море впервые одновременно заплыли три русские подлодки. Речь идёт о субмаринах ВМС России "Орёл", "Князь Владимир" и "Вепрь". Они действительно появились в Балтийском море, но не для того, чтобы напугать НАТО, а чтобы принять участие в Главном военном-морском параде, который традиционно проводится в Петербурге.

Напомним, что 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России возле Крыма. Русским военным пришлось осуществить предупредительное бомбометание, чтобы выгнать нарушителей.

После этого министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен повторить данную провокацию, поскольку считает русские воды украинскими и готов рискнуть жизнями своих моряков ради политического заявления.