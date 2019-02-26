Третья мировая? Куда упали первые бомбы

Военно-воздушные силы Индии нанесли бомбовый и «невоенный» удар по лагерю боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (запрещена в РФ), расположенному на территории Пакистана. Об этом сообщает канал NDTV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Индии Виджая Гокхале.

«Превентивный удар, невоенный удар был абсолютно необходим в свете неминуемой угрозы. <...> К нам поступила информация, что группировка готовила другие террористические атаки с участием смертников в Индии, тренируя джихадистов», — подчеркнул замглавы индийского МИДа.

Удар по лагерю нанесли 12 многоцелевых истребителей «Дассо Мираж 2000». Каждый из них сбросил по несколько бомб, каждая из которых весила более 1 тонны. Цель была поражена, лагерь уничтожен.

По данным армии Пакистана, индийские самолеты пересекали линию контроля, разделяющую стороны в единственном мусульманском штате Индии — Кашмире. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что его страна готова защищаться и имеет право на самооборону. По его словам, ВВС Пакистана «ответили» индийским истребителям, из-за чего «Миражи» были вынуждены вернуться «восвояси».

«Нашему народу не стоит беспокоиться из-за действий Индии, поскольку наши вооруженные силы полностью готовы дать ответ она любую военную авантюру. Пакистан знает, как защитить себя», — подчеркнул Куреши.

При этом, по мнению замглавы МИД Индии Гокхале, Пакистан не принял никаких действий, чтобы ликвидировать инфраструктуру боевиков-исламистов. Напомним, 14 февраля террорист-смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» взорвал себя возле военной колонны на севере Индии. В результате теракта погибли 45 человек, из них несколько десятков — военнослужащие. Индия в ответ на атаку отозвала для консультаций своего посла в Пакистане. Кроме того, Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористов и запретил, фактически, ввоз товаров из Пакистана, повысив пошлины на импорт на 200%.

МИД Пакистана, в свою очередь, также отозвал своего посла из Индии, подчеркнул официальный представитель пакистанского МИДа Мохаммад Фейсал. Одновременно с этим Исламабад отвергает обвинения в терроризме и заявляет о готовности к совместному с Индией расследованию теракта.

Конфликт между Индией и Пакистаном незамедлительно привлек внимание международной общественности. Президент США Дональд Трамп назвал «очень опасной» ситуацию в Кашмире, обострившуюся после атаки смертника.

«Произошедшее в Кашмире очень опасно. Это очень опасная ситуация между двумя странами», — подчеркнул президент США. Трамп добавил, что Вашингтон вовлечен в переговорный процесс

и заинтересован в мирном урегулировании конфликта, передает ФАН. Кашмир граничит с Афганистаном на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая на востоке, штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб на юге и Пакистаном на западе, отмечает НСН.

Войны между Пакистаном и Индией — всего их было три, не считая более мелких конфликтов — были одними из самых кровопролитных войн второй половины XX века. Первая индо-пакистанская война вспыхнула в 1947 году, после раздела Британской Индии. Причиной конфликта стал спор о принадлежности штатов Джамму и Кашмир; в штате преобладало мусульманское население, поэтому он должен был перейти под власть Исламабада, но правительство и махараджа Кашмира — индусы — приняли решение о присоединении к Индии.

В результате началась война, продолжавшаяся два года и стоившая жизни тысячам индийских и пакистанских солдат. В соответствии с резолюцией ООН, с 1 января 1949 года вступило в силу перемирие. Примерно 60% Кашмира перешли под контроль Индии, 40% оказались под контролем Пакистана.

Вторая индо-пакистанская война также закончилась перемирием после вмешательства ООН. Этот конфликт начался в 1965 году из-за секретной операции Пакистана, пытавшегося вызвать восстание в контролируемой Индией части Кашмира. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном, вступившими в крупнейший после Второй мировой войны конфликт из-за территориальных споров, было подписано в столице тогдашней Узбекской ССР Ташкенте 10 января 1966 года — Советский Союз выступил как посредник между двумя сторонами.

Мир между двумя странами продержался шесть лет. В 1971 году между Пакистаном и Индией вспыхнул новый военный конфликт — третья индо-пакистанская война, самая крупная из всех. В результате войны от Пакистана откололась восточная часть, на территории которой впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие между сторонами было подписано в декабре 1971 года.

В 2008 году две страны снова оказались на грани военного столкновения — из-за террористических актов в Мумбаи, унесших жизни 172 человек. К индийским рубежам была переброшена 14-я дивизия сухопутных войск Пакистана, чье обычное предназначение — бороться на дальнем северо-западе страны с боевиками-исламистами, чтобы обеспечить безопасность на случай индийского удара. Однако тогда до войны не дошло.