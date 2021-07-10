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Третья - "на десерт": Фармгиганты настаивают на новой вакцинации

10 июля 2021, 03:20  •  72 • В мире
В компаниях Pfizer и BioNTech разработали бустерный вариант своей вакцины от ковида. Разработчики утверждают, что третья доза вакцины ещё лучше позволит организму противостоять инфекции.
Зарубежные производители вакцин настаивают на применении третьей дозы вакцины для защиты от коронавируса. Несмотря на то, что власти в США не видят в этом необходимости, разработчики Pfizer и BioNTech указывают, что двух доз от COVID недостаточно.
Отмечается, что компании намерены в ближайшее время запросить у американского и европейского регуляторов разрешение на использование бустера против новых мутаций вируса.
В обоснование они приводят данные из Израиля, по которым эффективность двухкомпонентной вакцины снизилась до 64% после распространения "дельты". При этом прививка по-прежнему хорошо защищает людей от тяжёлой формы болезни, передаёт BFM.
По мнению зарубежных производителей, бустер "на десерт" не будет лишним для привитых граждан.
В Pfizer и BioNTech уже заявляют, что получили обнадеживающие результаты в ходе испытаний бустера.
В частности, после третьей дозы отмечены титры антител, которые в пять-десять раз превышают показатель после двух первичных инъекций. Но детальные результаты исследований разработчики пока не опубликовали, указывает радиостанция.

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