Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Путин отправил прокуроров в магазин
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
Главная / В мире

Третий раз за неделю: В Ираке обстреляли базу с инструкторами НАТО - СМИ

19 марта 2020, 10:35  •  54 • В мире
В Ираке неизвестные атаковали базу с военными инструкторами НАТО недалеко от Багдада. На территории упало не меньше десяти ракет. По сообщениям СМИ, это уже третий обстрел военных баз с инструкторами НАТО за неделю.
В Ираке произошёл обстрел иностранной военной базы. Это случилось к югу от Багдада на базе Бесмайя, пишет информагентство "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ. Сообщается, что там размещаются испанские военные, которые борются с боевиками. Кроме того, там же находятся военные инструкторы НАТО.
Lenta.ru уточняет, что на территории базы упало не меньше десяти ракет. О пострадавших или погибших ничего пока не известно. Пока ответственность за атаку никто на себя не взял.
СМИ пишут, что это уже третий за неделю обстрел военных баз с иностранным контингентом в Ираке. Самый тяжёлый случай был на базе Эт-Таджи, где погибли трое военных.
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, США готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
17 марта 2020, 22:35
Так "це Украина" или…? Рассыпавшегося в благодарностях Китаю Зеленского подловили на слове
19 марта 2020, 02:35
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
18 марта 2020, 00:30
«Предполагает участие в производстве»: Турция намерена заключить с Россией новый контракт на поставку С-400
18 марта 2020, 15:35
Размышления на 10 секунд: Шнуров взял паузу для ответа на вопрос о принадлежности Крыма
18 марта 2020, 02:35
Отыгрывает позиции? Цена на нефть выросла на 5%
17 марта 2020, 19:30
Цена безопасности: почему США требуют от Южной Кореи повышения платы за содержание военных баз
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
13 марта 2020, 09:30
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольнении по обвинению в харассменте
17 марта 2020, 07:35
Гаага обломала «крымские мечты» Украины
16 марта 2020, 09:35
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.