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Третий раз за неделю: В Ираке обстреляли базу с инструкторами НАТО - СМИ
19 марта 2020, 10:35 • 54 • В мире
В Ираке неизвестные атаковали базу с военными инструкторами НАТО недалеко от Багдада. На территории упало не меньше десяти ракет. По сообщениям СМИ, это уже третий обстрел военных баз с инструкторами НАТО за неделю.
В Ираке произошёл обстрел иностранной военной базы. Это случилось к югу от Багдада на базе Бесмайя, пишет информагентство "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ. Сообщается, что там размещаются испанские военные, которые борются с боевиками. Кроме того, там же находятся военные инструкторы НАТО.
Lenta.ru уточняет, что на территории базы упало не меньше десяти ракет. О пострадавших или погибших ничего пока не известно. Пока ответственность за атаку никто на себя не взял.
СМИ пишут, что это уже третий за неделю обстрел военных баз с иностранным контингентом в Ираке. Самый тяжёлый случай был на базе Эт-Таджи, где погибли трое военных.
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, США готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.
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