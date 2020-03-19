Третий раз за неделю: В Ираке обстреляли базу с инструкторами НАТО - СМИ

В Ираке произошёл обстрел иностранной военной базы. Это случилось к югу от Багдада на базе Бесмайя, пишет информагентство "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ. Сообщается, что там размещаются испанские военные, которые борются с боевиками. Кроме того, там же находятся военные инструкторы НАТО.

Lenta.ru уточняет, что на территории базы упало не меньше десяти ракет. О пострадавших или погибших ничего пока не известно. Пока ответственность за атаку никто на себя не взял.

СМИ пишут, что это уже третий за неделю обстрел военных баз с иностранным контингентом в Ираке. Самый тяжёлый случай был на базе Эт-Таджи, где погибли трое военных.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, США готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.