Третий пошел: В Белоруссии готовится к аресту очередной популярный кандидат в президенты

Судя по тому с каким остервенением власти Белоруссии сажают в тюрьму кандидатов в президенты — к выборам (а они назначены на 9 августа), соперники у Александра Лукашенко могут просто закончиться.

Со стороны удивляешься — насколько стратегия официального Минска проста и эффективна - посадим всех. Как выразился Батька перед началом избирательной кампании: «страну они не получат».

И вот новая жертва кандидатской рулетки.

В камеру к оппозиционным кандидатам - экс-главе газпромовского «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико, и блогеру Сергею Тихоновскому, возможно скоро подселят третьего - Валерия Цепкало.

Кто он такой?

Цепкало — экономист, дипломат (окончил МГИМО, был послом Белоруссии в США), управленец (начинал карьеру еще в 90-е в команде Лукашенко), создатель белорусской «кремниевой долины» - Парка высоких технологий (дающей половину прироста белорусского ВВП), был последним популярным кандидатом на свободе.

Но, кажется, пришло и его время.

За несколько дней до регистрации на выборах белорусские правоохранители вдруг официально начали проверку по письму подрядчика строительства «кремниевой долины» некоего турка Седата Игдеджи.

До этого турок был лишен лицензий из-за нарушений в строительстве и безуспешно ходил по судам. Но теперь у него появился волшебный шанс «подняться», переложив вину на кандидата.

Письмо Игдеджи получилось ядерным.

Начинается оно, по советскому обычаю, во славу руководству:

«В Республике Беларусь созданы все условия для занятия инвестиционной деятельностью, комфортного и безопасного проживания с семьей»... «Решающую роль в этом играет Президент Александр Григорьевич Лукашенко».

Ну а потом…

«С учетом проблем медицинского характера (наличие заболевания гепатит), у Цепкало проблема с потенцией. В связи с чем он попросил меня о помощи, которая выражалась:

1) в оплате проституток два раза в неделю на протяжении двух лет (около $1000 за один сеанс),

2) приобретение препаратов для увеличения потенции,

3) в оплате донорской спермы из Германии ($7000).

От проституток я и мои люди узнали, что Цепкало также имеет половые контакты с мужчинами.

После рождения его детей... для Цепкало была приобретена детская коляска...»

Ну и дальше «по мелочи» — откаты на $1 миллион, строительство коттеджа, отдых в Турции и Крыму...

Перед этой сорокинско-пелевинской историей меркнут даже приключения блогера-кандидата Тихоновского, за диваном которого были найдены $900 тысяч (причем во время третьего обыска!). И банкира Бабарико, который выкупил и вернул в страну картины Шагала, но его обвинили в том, что он, якобы, собирался их опять куда то увезти.

И если Цепкало арестуют, (а к этому все идет) белорусские выборы превратятся в удивительный феномен.

Не даром частные соцопросы в Белоруссии запрещены, а государственные даже не публикуются.

Похоже власти решились на хорошо знакомый проект. Игнорируя низкий рейтинг президента (согласно еще майским частным соцопросам), и зачистив поле от сильных кандидатов, власти проведут выборы уже с известным результатом — убедительной победой Лукашенко в первом туре.

Теперь главное — сделать так, чтобы люди решили: «голосовать-то больше не за кого», «если не Лукашенко, то кто?» и погрузились в спасительную для властей электоральную апатию. И не вышли на акции протеста.

Кто-то увидит в этом откровенное жульничество, а кто-то - и благородство. Ведь превентивными посадками проблему с выборами власти надеются решить бескровно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники