Третий плюс ОПЕК. Зачем России газовый конденсат? • 72 • Аналитика

Курьер из Вены

В ожидании масштабного углеводородного профицита, который прогнозируется практически всеми экспертами на 2020 год, Организация стран-экспортёров нефти решила сработать на опережение. К двум уже действующим соглашениям о сокращении квот добычи нефти может прибавиться третье. Предварительные договорённости об этом были достигнуты в ходе прошедшего 5-6 декабря в Вене заседания мониторингового комитета ОПЕК.



В последние годы консорциум нефтедобытчиков, во многом благодаря личным контактам, переживает нечто среднее между «голубым» и «розовым» периодом во взаимоотношениях с Россией. Нашей стране, для которой снижение квот является прежде всего сложнейшей технологической задачей, делаются всевозможные поблажки, которые в иных условиях могли бы стать мощным стимулом к развитию нефтепереработки внутри страны.





Однако до сих пор, как известно, не стали. Более того, из-за снижения деловой активности и череды тёплых зим в России уже не первый год потребление топлива растёт весьма незначительно. И это ещё больше осложняет проблему выполнения обязательств по квотам, принятых по договорённостям с ОПЕК.



Кроме того, свою негативную роль играет и необходимость поддерживать хотя бы минимальные уровни добычи на множестве низкорентабельных скважин, которые в противном случае придётся просто закрывать. Повторный их запуск будет оправдан только в случае запредельно высоких цен на нефть.



Впрочем, о том, что на «плохие» скважины, а также на глубокую нефтепереработку и на геологоразведку можно направлять средства, заработанные на нефти, у нас говорится очень давно. Однако даже до обсуждения в Госдуме дело пока не доходит. Средства ФНБ идут куда угодно, начиная с долларов и евро и кончая кредитами зарубежным странам, но только не в повышение эффективности самой прибыльной из всех отраслей экономики.



Министры сказали, но ещё не сделали

Перед тем как идти на очередное соглашение с ОПЕК, российские энергетики добились очень важной уступки от этого консорциума. Точнее, речь идёт всего лишь о равноправии нефтедобытчиков, по которым ведётся скрупулёзный мониторинг уровней добычи.



Россия давно стремилась к тому, чтобы в рамках её квоты не подсчитывался весь объем газового конденсата. Так принято для стран-членов консорциума, а российские специалисты представили мониторинговому комитету ОПЕК+ соответствующую методику. По свидетельству министра энергетики РФ Александра Новака, страны-экспортёры из числа членов этого комитета согласились с таким предложением.





Министр энергетики России Александр Новак

По словам российского министра,



«приняты рекомендации, которые мы представили: исключить из мониторинга объемы конденсата. Перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК. Они не учитывают конденсат, а только нефть. Будет такая же методика учитываться и для стран "не ОПЕК"».



Россия вправе рассчитывать, что газовый конденсат будет исключен из подсчёта квот уже в декабре, хотя и не у всех стран не-членов ОПЕК. Объём газового конденсата, который Россия добывала чуть более года назад, в октябре 2018 года, когда заключала с ОПЕК сделку, названную «два плюс», составлял 760 тыс. баррелей в сутки. Их и должны исключить при подсчёте российской квоты. В условиях стабильного роста объёмов добычи конденсата это очень важное достижение.



Без учёта газового конденсата Россия в ноябре 2019 года выполнила и даже перевыполнила сделку «два плюс», так как сокращение добычи нефти превысило 100% от размера квоты. Старые нефтяные квоты, заложенные в нём, будут действовать только до марта 2020 года, а декабрьская встреча в Вене была посвящена уже новым нормативам.



Как известно, действующая пока договорённость предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Более 800 тысяч баррелей при этом недобирают члены ОПЕК и чуть менее 400 – не члены. Из этих 400 тысяч больше половины сокращения – 228 тысяч баррелей приходится на Россию.





В ходе переговоров на прошлой неделе суммарную квоту планировалось повысить либо на 400 000 баррелей в сутки, как предлагали Ирак и несколько других стран – экспортеров нефти. На этом ещё в среду настаивал министр нефти Ирака Тамир Гадбан, который признал серьёзные трудности, которые испытывает его страна при выполнении уже действующей сделки.





Министр нефти Ирака Тамир Габдан

The Wall Street Journal не без сарказма цитировал иракского министра: «было посчитано, что 1,2 млн. баррелей в сутки для поддержания приемлемой цены недостаточно, требуется дополнительное сокращение до 1,6 млн.». При этом американский деловой полуофициоз не скрывал надежд на то, что ОПЕК не сумеет договориться не только с Ираком, но и с не-членами консорциума. А это обещало долгосрочное снижение нефтяных цен, выгодное прежде всего США.



Сланцевое похмелье

Для американских нефтегазовых магнатов сейчас настало время отрезвления после сланцевой эйфории. Они явно опасаются, что ОПЕК вместе с Россией и другими «присоединившимися» вдруг снова попробует вернуться к предельно жёсткому квотированию на уровне 1,8 млн. баррелей в минусе от уровня октября 2016 г. Это могло бы снова толкнуть нефтяные котировки к отметкам, близким к 100 долл. за баррель, разорительным для крупных покупателей, таких, как США.



Тем не менее, рост добычи сланцевой нефти пока продолжается, пусть и меньшими темпами, а параллельно с этим растёт добыча из-за новых проектов в Норвегии и Бразилии. А вот спрос может и даже должен замедлиться из-за замедления мировой экономики, которую явно ослабляют многочисленные торговые войны и санкционные эксперименты.



Стоит ли удивляться, что накануне венских дебатов международное энергетическое агентство решило подтвердить свои недавние предупреждения о перепроизводстве нефти в мире? В агентстве напомнили, что рост добычи будет в первую очередь в странах, не входящих в ОПЕК. И уже в 2020 г. мир может столкнуться с пугающим переизбытком сырья.



«В качестве профилактической меры соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК должно быть как минимум продлено, а если же потребуется хирургия, то и дополнено»,

— написал по этому поводу один из колумнистов Washington Post.



Но итог встречи в Вене оказался чем-то вроде успокоительного для всех сразу. ОПЕК при поддержке России уломал Ирак не слишком рваться в бой, а заодно не стал и запугивать США, а в тандеме с ним и Китай – второго главного покупателя «чёрного золота». Судя по всему, сыграл свою роль и фактор относительно беспроблемного размещения акций Saudi Aramco, этого почти монополиста в Саудовской Аравии – почти единоличного лидера в ОПЕК.



Эксперты агентства Bloomberg отметили, что министры ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти в целом на 503 тысячи баррелей в сутки. Из них 372 тысячи взяли на себя члены ОПЕК, а ещё 131 тысячу страны не-ОПЕК, в том числе Россия. Это почти точно выводит суммарные квоты в середину между максимумом в 1,8 млн. баррелей и скромными 1,6 млн., на которые поначалу замахивался Ирак.



Интересно, что даже «холодные» эксперты из Bloomberg не смогли не обратить внимание на то, что встреча в Вене оказалась чем-то вроде бенефиса Ирака, точнее, министра нефти этой страны Тамира Гадбана. Комментируя принятые на себя Ираком повышенные обязательства, он заявил, что это решение основано на анализе рынка. Но признал, что «у нас (Ирака. – Авт.) есть с этим сложности, которые связаны с внутренними проблемами…»





От себя добавим, что эти проблемы сводятся к тому, что в ОПЕК за Ираком числятся более 500 тысяч баррелей в сутки, которые производятся в Курдистане, но это производство правительством Ирака не контролируется. Никак. Но проблему всё равно придётся решать Ираку — через выкуп половины нефти из Курдистана или же какими-то иными способами. В ожидании масштабного углеводородного профицита, который прогнозируется практически всеми экспертами на 2020 год, Организация стран-экспортёров нефти решила сработать на опережение. К двум уже действующим соглашениям о сокращении квот добычи нефти может прибавиться третье. Предварительные договорённости об этом были достигнуты в ходе прошедшего 5-6 декабря в Вене заседания мониторингового комитета ОПЕК.В последние годы консорциум нефтедобытчиков, во многом благодаря личным контактам, переживает нечто среднее между «голубым» и «розовым» периодом во взаимоотношениях с Россией. Нашей стране, для которой снижение квот является прежде всего сложнейшей технологической задачей, делаются всевозможные поблажки, которые в иных условиях могли бы стать мощным стимулом к развитию нефтепереработки внутри страны.Однако до сих пор, как известно, не стали. Более того, из-за снижения деловой активности и череды тёплых зим в России уже не первый год потребление топлива растёт весьма незначительно. И это ещё больше осложняет проблему выполнения обязательств по квотам, принятых по договорённостям с ОПЕК.Кроме того, свою негативную роль играет и необходимость поддерживать хотя бы минимальные уровни добычи на множестве низкорентабельных скважин, которые в противном случае придётся просто закрывать. Повторный их запуск будет оправдан только в случае запредельно высоких цен на нефть.Впрочем, о том, что на «плохие» скважины, а также на глубокую нефтепереработку и на геологоразведку можно направлять средства, заработанные на нефти, у нас говорится очень давно. Однако даже до обсуждения в Госдуме дело пока не доходит. Средства ФНБ идут куда угодно, начиная с долларов и евро и кончая кредитами зарубежным странам, но только не в повышение эффективности самой прибыльной из всех отраслей экономики.Перед тем как идти на очередное соглашение с ОПЕК, российские энергетики добились очень важной уступки от этого консорциума. Точнее, речь идёт всего лишь о равноправии нефтедобытчиков, по которым ведётся скрупулёзный мониторинг уровней добычи.Россия давно стремилась к тому, чтобы в рамках её квоты не подсчитывался весь объем газового конденсата. Так принято для стран-членов консорциума, а российские специалисты представили мониторинговому комитету ОПЕК+ соответствующую методику. По свидетельству министра энергетики РФ Александра Новака, страны-экспортёры из числа членов этого комитета согласились с таким предложением.По словам российского министра,Россия вправе рассчитывать, что газовый конденсат будет исключен из подсчёта квот уже в декабре, хотя и не у всех стран не-членов ОПЕК. Объём газового конденсата, который Россия добывала чуть более года назад, в октябре 2018 года, когда заключала с ОПЕК сделку, названную «два плюс», составлял 760 тыс. баррелей в сутки. Их и должны исключить при подсчёте российской квоты. В условиях стабильного роста объёмов добычи конденсата это очень важное достижение.Без учёта газового конденсата Россия в ноябре 2019 года выполнила и даже перевыполнила сделку «два плюс», так как сокращение добычи нефти превысило 100% от размера квоты. Старые нефтяные квоты, заложенные в нём, будут действовать только до марта 2020 года, а декабрьская встреча в Вене была посвящена уже новым нормативам.Как известно, действующая пока договорённость предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Более 800 тысяч баррелей при этом недобирают члены ОПЕК и чуть менее 400 – не члены. Из этих 400 тысяч больше половины сокращения – 228 тысяч баррелей приходится на Россию.В ходе переговоров на прошлой неделе суммарную квоту планировалось повысить либо на 400 000 баррелей в сутки, как предлагали Ирак и несколько других стран – экспортеров нефти. На этом ещё в среду настаивал министр нефти Ирака Тамир Гадбан, который признал серьёзные трудности, которые испытывает его страна при выполнении уже действующей сделки.The Wall Street Journal не без сарказма цитировал иракского министра: «было посчитано, что 1,2 млн. баррелей в сутки для поддержания приемлемой цены недостаточно, требуется дополнительное сокращение до 1,6 млн.». При этом американский деловой полуофициоз не скрывал надежд на то, что ОПЕК не сумеет договориться не только с Ираком, но и с не-членами консорциума. А это обещало долгосрочное снижение нефтяных цен, выгодное прежде всего США.Для американских нефтегазовых магнатов сейчас настало время отрезвления после сланцевой эйфории. Они явно опасаются, что ОПЕК вместе с Россией и другими «присоединившимися» вдруг снова попробует вернуться к предельно жёсткому квотированию на уровне 1,8 млн. баррелей в минусе от уровня октября 2016 г. Это могло бы снова толкнуть нефтяные котировки к отметкам, близким к 100 долл. за баррель, разорительным для крупных покупателей, таких, как США.Тем не менее, рост добычи сланцевой нефти пока продолжается, пусть и меньшими темпами, а параллельно с этим растёт добыча из-за новых проектов в Норвегии и Бразилии. А вот спрос может и даже должен замедлиться из-за замедления мировой экономики, которую явно ослабляют многочисленные торговые войны и санкционные эксперименты.Стоит ли удивляться, что накануне венских дебатов международное энергетическое агентство решило подтвердить свои недавние предупреждения о перепроизводстве нефти в мире? В агентстве напомнили, что рост добычи будет в первую очередь в странах, не входящих в ОПЕК. И уже в 2020 г. мир может столкнуться с пугающим переизбытком сырья.— написал по этому поводу один из колумнистов Washington Post.Но итог встречи в Вене оказался чем-то вроде успокоительного для всех сразу. ОПЕК при поддержке России уломал Ирак не слишком рваться в бой, а заодно не стал и запугивать США, а в тандеме с ним и Китай – второго главного покупателя «чёрного золота». Судя по всему, сыграл свою роль и фактор относительно беспроблемного размещения акций Saudi Aramco, этого почти монополиста в Саудовской Аравии – почти единоличного лидера в ОПЕК.Эксперты агентства Bloomberg отметили, что министры ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти в целом на 503 тысячи баррелей в сутки. Из них 372 тысячи взяли на себя члены ОПЕК, а ещё 131 тысячу страны не-ОПЕК, в том числе Россия. Это почти точно выводит суммарные квоты в середину между максимумом в 1,8 млн. баррелей и скромными 1,6 млн., на которые поначалу замахивался Ирак.Интересно, что даже «холодные» эксперты из Bloomberg не смогли не обратить внимание на то, что встреча в Вене оказалась чем-то вроде бенефиса Ирака, точнее, министра нефти этой страны Тамира Гадбана. Комментируя принятые на себя Ираком повышенные обязательства, он заявил, что это решение основано на анализе рынка. Но признал, что «у нас (Ирака. – Авт.) есть с этим сложности, которые связаны с внутренними проблемами…»От себя добавим, что эти проблемы сводятся к тому, что в ОПЕК за Ираком числятся более 500 тысяч баррелей в сутки, которые производятся в Курдистане, но это производство правительством Ирака не контролируется. Никак. Но проблему всё равно придётся решать Ираку — через выкуп половины нефти из Курдистана или же какими-то иными способами. Алексей Подымов, Виктор Малышев, д.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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