Третий не лишний: почему ЕДГ пройдет в многодневном формате

Удлиненный формат Единого дня голосования (ЕДГ) позволит не только сохранить здоровье граждан, но и сделает систему более удобной для избирателей. Об этом «Известиям» сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 24 июля сообщила о том, что голосование будет проводиться в течение трех дней. Основным станет 13 сентября, а 11-го и 12-го будет дана возможность досрочно выразить свое волеизъявление. В Госдуме и Совете Федерации считают, что избирательная система должна быть гибкой, особенно с учетом пандемии, наблюдатели обещают обеспечить контроль на всех этапах ЕДГ. Сенатор Алексей Пушков заявил «Известиям», что новый формат поможет повысить явку и должен сохраниться после победы над COVID-19.

Досрочная безопасность

Возможность отдать голос в течение нескольких дней позволит не только сохранить здоровье граждан, но и создать для них более удобные условия, отметил Евгений Шевченко.

— Это позволит соблюсти безопасность. Кроме того, все социологические опросы показали, что большинство участников общероссийского голосования (ОГ) положительно относятся ко всем формам, которые применялись на ОГ, — отметил он.

Также Евгений Шевченко перечислил те форматы, которыми могут воспользоваться избиратели в ходе трехдневного марафона.

— Среди доступных форм — досрочное голосование на участке и вне помещений для голосования. Кроме того, можно будет отдать голос на придомовых территориях и в отдаленных местностях, где нет участков и транспортное сообщение с которыми затруднено. Мы детально прописали порядок организации , — заверил Евгений Шевченко.

Единый день голосования в Челябинской области, 2019 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Вольвач

О том, что голосование будет проводиться в течение трех дней, на заседании Центризбиркома заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она также сообщила, что 11 и 12 сентября участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.

— В 41 из 83 регионов порядок о досрочном голосовании должен быть применен на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц субъектов РФ, основных выборах депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и основных выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ, — пояснила Элла Памфилова.

Ранее был принят закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

По словам Эллы Памфиловой, к сентябрю может быть также расширен список регионов, где разрешат голосовать дистанционно. Сегодня электронная система действует в Москве и Нижегородской области. К ним могут добавиться еще два субъекта — какие именно, глава ЦИК не уточнила.

Ранее Элла Памфилова назвала «Известиям» регионы с высоким потенциалом для дистанционного волеизъявления. По ее словам, в число таких передовиков могут войти Татарстан, Красноярский край, Карелия и Санкт-Петербург.

Гибкая система

Избирательная система должна быть гибкой и развиваться в зависимости от пожеланий граждан, сообщил «Известиям» депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

— Прошедшее общероссийское голосование по Конституции и проведенный после него опрос показали, что подавляющему большинству удобна форма голосования в течение нескольких дней. Людям проще распределить свое личное время, выстроить график , — пояснил депутат.

При этом организовать работу наблюдателей будет сложнее, но партии в состоянии это сделать, считает он.

— Партии существуют для людей, а не наоборот. На общероссийском голосовании мы обеспечили все участки наблюдателями , — напомнил парламентарий.

Сами наблюдатели при этом согласны с решением ЦИК. Об этом «Известиям» рассказал председатель координационного совета Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

— Это правильное и необходимое решение, потому что наши граждане и избиратели поддерживают этот формат. Это позволяет большому количеству людей голосовать без проблем, — подчеркнул Максим Григорьев.

По его словам, наблюдатели будут присутствовать на всех этапах голосования. При этом задачи их будут проще, поскольку процесс продлится не семь дней, а лишь три. Максим Григорьев также отметил, что в связи с коронавирусом это решение приобретает дополнительную важность, поскольку позволяет лучше обеспечить безопасность граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Учитывая опыт волеизъявления по поводу поправок в Конституцию и тот факт, что перспективы полного прекращения эпидемии пока туманные, трехдневное голосование — оправданная мера, которая позволит обезопасить граждан, согласен сенатор, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон Алексей Пушков. Это также поможет повысить явку.

— Мы заинтересованы в максимально высокой явке граждан на выборах. Нам совершенно не нужна «избирательная болезнь», когда с каждым годом всё меньше и меньше людей участвует в выборах. Эта проблема особенно касается европейских стран, где зачастую важнейшие вопросы в жизни страны решаются при очень низком уровне участия избирателей, — подчеркнул сенатор.