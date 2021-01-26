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Третий не лишний: как новая вакцина изменит борьбу с коронавирусом
26 января 2021, 19:45 • 100 • Политика
Третья вакцина против COVID-19 — от Центра имени Чумакова — поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Разнообразие препаратов позволит учесть индивидуальные особенности прививающихся и подстраховать имеющиеся вакцины, заявили опрошенные «Известиями» политики и ученые. В ходе совещания глава кабмина обратил внимание на разные темпы вакцинации в регионах, но подчеркнул, что постепенно эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. 26 января Михаил Мишустин также провел встречи с премьер-министром Белоруссии и секретарем генсовета партии «Единая Россия».
Новый препарат
Минздрав РФ получил документы для регистрации вакцины «КовиВак» от Центра имени Чумакова, сообщил Михаил Мишустин на заседании.
— Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот. Всё это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса, — пояснил глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Он также отметил, что пока имеющихся доз лекарств хватает не везде, а темпы вакцинации в каждом регионе различаются. «Где-то всё идет, как запланировано, а где-то образуются очереди», — добавил премьер-министр.
Михаил Мишустин сообщил, что сейчас используется в основном «Спутник V» (разработана НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ), однако уже в следующем месяце страна перейдет к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона» (разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора). По словам главы кабмина, на производство второго препарата правительство уже выделило 2 млрд рублей.
Разнообразие вакцин против коронавируса позволит учесть индивидуальные особенности каждого человека, полагает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
— Каждый человек имеет свои биологические особенности. Хорошо, что теперь у него есть возможность выбирать ту или иную вакцину. С учетом возрастных, географических особенностей жизни в нашей стране, наличие выбора — всегда хорошо, — сказал «Известиям» парламентарий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Получение и использование новых препаратов позволит быстрее победить коронавирус, а также подстраховать уже имеющиеся вакцины, рассказал «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.
— С помощью новой вакцины мы подстраховываемся. Например, кто-то использовал «Спутник V» и спустя какое-то время антитела упали. Время прошло и нужно перевакцинироваться, тогда уже пригодится, например, препарат от Центра имени Чумакова. Он не связан со «Спутником» и его аденовирусной платформой. Некоторым из-за особенностей по здоровью аденовирусная платформа «Спутника» может не подойти, — отметил ученый.
Ранее «Известия» писали о том, чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Количество уже провакцинированных свидетельствует об интересе россиян к препаратам, а потому ставит необходимость увеличения объемов производства лекарств, отметила в разговоре с «Известиями» глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.
— На сегодняшний день необходимо обеспечить каждого гражданина возможностью сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. И количество поставивших вакцину говорит о том, что масштабы по ее производству следует наращивать, — добавила сенатор.
Дополнительные средства
На заседании премьер-министр отметил и меры правительства по поддержке социальных работников, задействованных в помощи больным COVID-19.
— Дополнительно выделено свыше 9 млрд рублей на предоставление им специальных выплат в первом полугодии. Они должны быть оперативно доведены до получателей. Прошу профильные ведомства этот вопрос также держать на контроле, — призвал глава правительства.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России постепенно стабилизируется, в связи с чем начался постепенный возврат медицинских организаций к обычному режиму оказания помощи пациентам, в том числе и с неинфекционными заболеваниями. Он также добавил, что за последние 10 дней количество пунктов вакцинации увеличилось в два раза по регионам и составило 2711. Выявились и лидеры среди субъектов, добавил министр.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
— Это Красноярский и Пермский края, Белгородская, Волгоградская области, Калининград, Кировская, Курганская, Оренбургская области и ряд других, — перечислил глава Минздрава.
Михаил Мурашко сообщил, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении 7–8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. В целом эпидситуация продолжает стабилизироваться, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за последние четыре недели почти на 17% уменьшилось общее число госпитализированных. Также регистрируется снижение количества инфицированных среди работников здравоохранения, образования, промышленных предприятий и госслужащих, отметила глава Роспотребнадзора.
Премьер-министр РФ в этот же день провел встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Михаил Мишустин отметил, что Белоруссия занимает первое место среди экономических партнеров России на пространстве СНГ. Однако он подчеркнул, что из-за пандемии наблюдалось сокращение в торговле.
— Наша совместная задача — возобновить рост товарооборота в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики, — добавил глава кабмина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Особо он отметил совместные меры по борьбе с коронавирусом. В соответствии с решением президентов России и Белоруссии в республике создается совместное производство вакцины против COVID-19.
Также 26 января Михаил Мишустин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. В ходе беседы был отмечен ряд совместных достижений партии и правительства, в частности решение о дистанционной продаже лекарств.
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